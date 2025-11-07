Το επεισόδιο στην ομιλία Ανδρουλάκη

BEAST

Μια ιδιαίτερη μέρα η χθεσινή

Καλημέρα σε όλους. Ήταν μια ιδιαίτερη μέρα χθες για την κυβέρνηση που σημείωσε μια μεγάλη επιτυχία με τη συμφωνία για το οικόπεδο 2 στο Ιόνιο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλάει για ιστορική στιγμή. Η υπογραφή χθες στην Αθήνα της συμφωνίας για τη συμμετοχή της ExxonMobil με ποσοστό 60% στην κοινοπραξία Energean – Helleniq Energy για το οικόπεδο -2 στο βόρειο Ιόνιο σηματοδοτεί την περαιτέρω εμβάθυνση στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και περαιτέρω ανάδειξη της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου με σημαντική δυναμική στην νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αμερικανικός αέρα στο Μαξίμου

Η Σύνοδος Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας ΕΕ και ΗΠΑ έφερε στην Αθήνα 24 Ευρωπαίους Υπουργούς Ενέργειας, αλλά και δυο σημαίνοντα στελέχη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκαν χθες οι υπουργοί Ενέργειας και Εσωτερικών των ΗΠΑ Κρις Ράιτ και Νταγκ Μπέργκμαν, παρουσία της αμερικανίδας πρεσβευτή Κίμπερλι Γκιλφόιλ και του Έλληνα υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου. Το κλίμα έμαθα ότι ήταν πολύ καλό στο Μέγαρο Μαξίμου και εκεί επιβεβαιώθηκε ότι θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ και η επαφή αυτή αποτέλεσε και μια καλή ευκαιρία η ελληνική κυβέρνηση να αρχίζει να στεριώνει καλύτερα τις γέφυρές της με την κυβέρνηση Τραμπ.

Στην αντεπίθεση ο Πιερρακάκης

Μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε για τα ΕΛΤΑ και την παραίτηση Σκλήκα ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης έχει βγει στην αντεπίθεση, αποκρούοντας τις κατηγορίες για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Από το βήμα της βουλής χθες μίλησε για αριστερή αναδιάρθρωση, θυμίζοντας ότι επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισα 77 υποκαταστήματα. «Δεν πληρώνατε την καθολική υπηρεσία στα ΕΛΤΑ και την πληρώσαμε εμείς μαζί με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να επιβιώσουν» είπε απευθυνόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο ξεκαθαρίζοντας: «Δεν υπάρχει περίπτωση να θέσουμε τη δημοσιονομική ασφάλεια της χώρας σε κίνδυνο».

Η συνέντευξη Σαμαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς μετά από την τραγική ιστορία με τον θάνατο της κόρης του Λένας, έχει παραχωρήσει συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης. Η συνέντευξη θα προβληθεί μεθαύριο το μεσημέρι από τον ANT1 και το ενδιαφέρον είναι πως πρόκειται για εξωτερική παραγωγή και παρουσιάζεται ως special edition. Πρόσωπα που γνωρίζουν μου λένε ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι αρκετά επικριτικός για την κυβέρνηση, αναφέρεται στη φημολογούμενη δημιουργία κόμματος και μιλάει για πρώτη φορά για τον θάνατο της κόρης του.

Το επεισόδιο στην ομιλία Ανδρουλάκη

Με ενημέρωσαν για ένα περίεργο επεισόδιο που έγινε στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη το προηγούμενο Σάββατο στην Λάρισα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στο μέλλον της κοινής Αγροτικής πολιτικής, όπου υπήρχε και θεματική ενότητα, όπου πήραν το λόγο εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων. Κάποια στιγμή πήρε το μικρόφωνο ο ομότιμος καθηγητής Παναγιώτης Γούλας και εξέφρασε τις αμφιβολίες του κατά πόσο θα φέρει αποτέλεσμα ένα μη εγκεκριμένο εμβόλιο. Εκείνη την στιγμή μου είπαν ότι σηκώθηκε από την καρέκλα του ο περιφέρειαρχης Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος είναι υπέρμαχος του εμβολίου, και τον επίπληξε λέγοντας του να καθίσει κάτω και να σταματήσει, αφαιρώντας του τον λόγο. Άλλοι μου μίλησαν για ένα είδος bulling από την πλευρά του Περιφερειάρχη, αλλά η συμπεριφορά του δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής.

Οι επαναστατικοί Ανδρουλάκης – Δούκας

Πάμε τώρα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, όπου είχαμε δυο ομιλίες του Νίκου Ανδρουλάκη, προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Ο πρώτος πρότεινε θεσμική επανάσταση στη χώρα και ο Χ. Δούκας ζήτησε να κλείσουν οι δήμοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Πάντως το κλίμα δεν είναι καλό στο συνέδριο καθώς καταγράφεται κριτική για κυβερνητικούς χειρισμούς.

Καρφιά Γεωργαντά και ώρα Βορίδη

Από την ΚΕΔΕ πήγα στη Βουλή και στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μου είπαν ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς άφησε ουσιαστικά αιχμές στον έτερο πρώην υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη. Έχουν βγει τα μαχαίρια στη ΝΔ και σήμερα αναμένεται με ενδιαφέρον η κατάθεση του Μάκη Βορίδη που στοχοποιείται ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο τραπέζι

Πάντως το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπάρχει περίπτωση να μην συζητηθεί σήμερα. Όπως μαθαίνω, θα είναι ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης που θα έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων Κρίστοφ Χάνσεν που είδε χθες και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Ένα άλλο θέμα που καίει την κυβέρνηση και θα συζητηθεί είναι τι θα γίνει με τις προτεραιότητες της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

«Ρε παιδιά είμαστε με τα καλά μας;».

«Ρε παιδιά είμαστε με τα καλά μας;». Αυτή η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, βλέποντας τον Δήμαρχο της Πάτρας να απομακρύνει τις πινακίδες του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» μέσω του οποίου ανακαινίζονται τα σχολεία στη χώρα. Τι ενόχλησε τον Κώστα Πελετίδη; Οι τράπεζες που έδωσαν λεφτά για το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου αναφέρονταν στις ταμπέλες και του χάλασαν ενδεχομένως το αριστερό προφίλ. Οι κακές γλώσσες λένε πως φρόντισε να αντιδράσει μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης. Πάντως, την ίδια απορία με τον Παύλο Μαρινάκη έχουν και αρκετοί κάτοικοι της Πάτρας.

Η κόντρα Παππά – Γιαννούλη δεν είναι τωρινή

Την ώρα που «έπεφταν» οι υπογραφές και άνοιγε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας με τη συμφωνία που επετεύχθη για τους υδρογονάνθρακες στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο, στην Κεντροαριστερά αντάλλασσαν βαριές εκφράσεις. Αναφέρομαι στο περιστατικό που είχαμε σε πάνελ, ανάμεσα στον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πέτρο Παππά και τον Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Γιαννούλη. Βαριές εκφράσεις ειπώθηκαν ανάμεσα στους δύο πρώην συντρόφους, με συνέπεια η Κεντροαριστερά να είναι στο προσκήνιο για έναν αρνητικό λόγο. Οι αλληλοκατηγορίες πήγαιναν σύννεφο Σαλτιμπάγκο αποκάλεσε ο ένας τον άλλο, θα παρακαλάς τον Αλέξη Τσίπρα στα 4 απάντησε ο άλλος. Αφορμή αποτέλεσε η κριτική του Παππά στο Ινστιτούτο Τσίπρα και η αναφορά του Γιαννούλη στα χρέη του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια για όσους γνωρίζουν η κόντρα ξεκινάει επί προεδρίας Στέφανου Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο Πέτρος Παππάς είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν δίνουν το ποσό που τους αναλογεί στο κόμμα, αφήνοντας αιχμές με αυτό τον τρόπο για τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπως είναι ο Χρήστος Γιαννούλης. Για να είστε ενήμεροι το ποσό που έδινε ο κάθε βουλευτής από τον μισθό του, ήταν 800 ευρώ. Από τότε υπάρχει αυτή η κόντρα. Το κερασάκι στην τούρτα βέβαια είναι ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης ο οποίος είναι υπέρμαχος του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, σε πηγαδάκι είπε, ότι η προδημοσίευση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα την βρήκε βαρετή και ότι αυτά που είπε θα μπορούσε να τα έλεγε με πέντε λέξεις. Δύσκολα θα βρει την «Ιθάκη» του στο νέο κόμμα ο βουλευτής της Θεσσαλονίκης με αυτά που γίνονται και έχουν ειπωθεί πάντως.

Ρεκόρ προπωλήσεων

Και να σας πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα και αφορά το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον τίτλο «Ιθάκη». Όπως μαθαίνω το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου από τις εκδόσεις Gutenberg έχει σπάσει τα ρεκόρ προπωλήσεων. Αυτό θεωρείται και από τους ανθρώπους του Τσίπρα και από τον εκδοτικό οίκο ως μεγάλη επιτυχία καθώς υπάρχει προσμονή από πολλούς για το τι θα γράφει. Πάντως χθες ακούσαμε και τον πρόλογο, ένα τμήμα του, και από τον ίδιο τον Τσίπρα που μπήκε στο στούντιο για αυτό το λόγο και τον υπόλοιπο τον διάβασε ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης. Βλέπω άλλον αέρα στην προώθηση.

Το κίνημα της Καρυστιανού

Και μιας και αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα και συζητάμε για το κόμμα του που έρχεται, ένα άλλο μάλλον δεν θα έρθει. Και αναφέρομαι στο κόμμα που θα έκανε, όπως έλεγαν διάφοροι, η Μαρία Καρυστιανού. Κάτι τέτοιο δεν παίζει και η ίδια χθες το το διέψευσε και, αφού τάχθηκε κατά της ίδρυσης κάποιου κόμματος, υπεραμύνθηκε όμως της δημιουργίας ενός κινήματος με την ίδια ως πρωταγωνίστρια.

Στο Γκάζι η Ζωή

Σε προεκλογικό mood η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία παρουσιάζει τη Δευτέρα στις 7 μ.μ. στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι, στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας, προβάλλοντας και το δίκτυο των ανθρώπων που εργάστηκαν για τη σύνθεσή του. «Η πολιτική θα συνομιλήσει με την τέχνη και την τεχνολογία, υπενθυμίζοντας πως όλα ξεκινούν και καταλήγουν στον άνθρωπο» αναφέρει η πρόσκληση με την υπόσχεση για μια βραδιά ανοιχτή σε όλους, με καλεσμένους από όλο τον κόσμο, που θα ενώσει, θα εμπνεύσει και θα αναδείξει το κεντρικό μήνυμα της Πλεύσης Ελευθερίας: #οάνθρωποςμπροστά.

Το φαβορί για την καρέκλα του Βερβεσού

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να δούμε ποιος θα κάτσει στην καρέκλα του Δημήτρη Βερβεσού ο οποίος αποχωρεί από την θέση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς έχει εξαντλήσει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των δυο τετραετιών που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων. Φαβορί να τον διαδεχθεί αυτή τη στιγμή, είναι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, ο οποίος στηρίζεται από την Νέα Δημοκρατία, αν και κατεβαίνει με ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο. Πηγή που γνωρίζει τα πεπραγμένα του συλλόγου, μου ανέφερε ότι υπάρχει δημοσκόπηση που δείχνει πρώτο τον Δημήτρη Αναστασόπουλο με 26%, τον τέως αντιπρόεδρο Ανδρέα Κουτσόλαμπρο με 18% και ακολουθεί ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος με τον μάχιμο Θανάση Καμπαγιάννη. Τον πρώτο τον στηρίζει το ΠΑΣΟΚ ενώ έχει στενές σχέσεις με τον πρόεδρο του Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ ο δεύτερος ανήκει στην Αριστερά. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 30 Νοεμβρίου και προσέρχονται στις κάλπες 46.878 δικηγόροι σε όλη την Ελλάδα για την ανάδειξη νέων διοικήσεων τετραετούς θητείας.

Το 25% της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας

Σε ποσοστό 25% συμμετοχής της ελληνικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα στοχεύει η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως άκουσα να λέει ο Νίκος Δένδιας μιλώντας χθες αργά το απόγευμα στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ. Το ποσοστό αυτό, που αποτυπώνει μια σαφή μετατόπιση πολιτικής, έρχεται να ανατρέψει την εικόνα του παρελθόντος, όταν στα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα κυριαρχούσαν σχεδόν αποκλειστικά ξένες εταιρείες και η ελληνική συμμετοχή ήταν περιορισμένη ή ανύπαρκτη. Ο Δένδιας στάθηκε στο ότι το νέο μοντέλο στηρίζεται στην εθνική συμμετοχή, τη μετρήσιμη απόδοση και τη βιώσιμη επένδυση. Όπως είπε, η επιδίωξη για τουλάχιστον 25% ελληνική προστιθέμενη αξία δεν είναι απλώς ένας ποσοτικός στόχος, αλλά μια στρατηγική επιλογή που συνδέεται με την αυτοδυναμία, την καινοτομία και τη βιομηχανική αναγέννηση. Ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε την εγχώρια αμυντική βιομηχανία ως μοχλό ανάπτυξης και τεχνολογικής υπεροχής, με δύο κεντρικούς άξονες: την αύξηση της συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων στα εξοπλιστικά προγράμματα και την οικοδόμηση ενός αξιόπιστου οικοσυστήματος καινοτομίας που θα συνδέει το κράτος, τη βιομηχανία και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Άδεια για νέο οικιστικό στο Ελληνικό

Με πληροφορούν αρμοδίως ότι η Hellenic Estates πήρε το πράσινο φως για την πρώτη της οικιστική ανάπτυξη στο Ελληνικό, με την προέγκριση οικοδομικής άδειας να φέρει τη σφραγίδα του αρχιτεκτονικού γραφείου Πάρης Λιάκος και Συνεργάτες. Η άδεια αφορά την ανέγερση πέντε κτιρίων στο οικοδομικό τετράγωνο Α-Π3.11 του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028. Πίσω από την Hellenic Estates βρίσκονται η Hellenic Ergon και η Olverina Holdings, με το μετοχικό κεφάλαιο να φτάνει το 1,53 εκατ. ευρώ. Το έργο, που εντάσσεται στη συμφωνία των 106 εκατ. ευρώ μεταξύ της Lamda Development και τεσσάρων επενδυτών, περιλαμβάνει περίπου 150 κατοικίες υψηλής αισθητικής με ιδιωτικές πισίνες και κοινόχρηστους χώρους. Η κίνηση σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων εντός του mega project του Ελληνικού.

Νέες κινήσεις στη σκακιέρα από Λάτση

Η Latsco Shipping, η ναυτιλιακή εταιρεία που ελέγχεται από την οικογένεια Λάτση και επικεφαλής της είναι ο Πάρις Κασιδόκωστας Λάτσης συνεχίζει δυναμικά τις κινήσεις της στον κλάδο των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, προχωρώντας σε νέες παραγγελίες νεότευκτων. Σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους της αγοράς, η εταιρεία άσκησε πρόσφατα option που της έδινε το δικαίωμα να διπλασιάσει προηγούμενη παραγγελία δύο πλοίων, φτάνοντας πλέον τα τέσσερα. Τα πλοία, μεταφορικής ικανότητας 1.900 TEU το καθένα (μονάδα μέτρησης που αντιστοιχεί σε ένα κοντέινερ μήκους 20 ποδιών), θα ναυπηγηθούν στο κινεζικό ναυπηγείο Huangpu Wenchong, ένα από τα πιο ενεργά στον τομέα των feeder containerships. Παράλληλα, δεν περνούν απαρατήρητες οι φήμες που θέλουν τη Latsco να «μεταφέρει» τα συγκεκριμένα πλοία στον στόλο της Euroholdings, της ναυτιλιακής του Αριστείδη Πίττα που είναι εισηγμένη στο Nasdaq. Υπενθυμίζεται ότι η Latsco αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχο της Euroholdings, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια περί εσωτερικών κινήσεων εντός του ομίλου.

Γιατί έφυγε από τη Grivalia ο Παναγιωτίδης

Το «βελούδινο» διαζύγιο του Πάνου Παναγιωτίδη με τη Grivalia -συμφερόντων Πρεμ Γουάτσα και Eurobank- μοιάζει περισσότερο με μια ήπια μετάβαση παρά με πραγματικό χωρισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες μου από κύκλους που γνωρίζουν καλά τα τεκταινόμενα, ο μέχρι πρότινος διευθύνων σύμβουλος της Grivalia Development αποχώρησε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα από την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων του ομίλου Grivalia Hospitality, προκειμένου να αφοσιωθεί πλήρως στην PDevelopment, τη δική του εταιρεία real estate development και project management. Η PDevelopment ήδη «τρέχει» σειρά έργων που ξεχωρίζουν στην αγορά: μεταξύ αυτών, τα νέα γραφεία της Eurobank στη διασταύρωση Σταδίου και Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας, η συμμετοχή στο εμβληματικό project της Αλλατίνη στη Θεσσαλονίκη που αναπτύσσει η Stanta ΑΕ της οικογένειας Ανδρεάδη, καθώς και η ανακαίνιση των γραφείων της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στον Πειραιά.

Το «γλυκό» πέρασμα του Αγγελάκη

Στην αγορά ψιθυρίζεται πως ο Αγγελάκης ετοιμάζει κάτι παραπάνω από μια γιορτή για το κοτόπουλο. Σε λίγες μέρες, στο Anassa Events, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μια «φιέστα» με συνεργάτες και δημοσιογράφους, που όπως όλα δείχνουν θα έχει και ειδήσεις, όχι μόνο γεύσεις. Πίσω από την πρόσκληση για το καθιερωμένο event της γνωστής πτηνοτροφικής εταιρείας, πολλοί βλέπουν και ένα «λανσάρισμα» νέας εποχής, καθώς ο επιχειρηματίας σκοπεύει να παρουσιάσει το νέο του εγχείρημα στον χώρο του παγωτού, μέσω της εταιρείας Sweet Bond.

Η αποχώρηση του Ποθουλάκη από τον Μπάρμπα Στάθη

Η αποχώρηση του Νικήτα Ποθουλάκη από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Μπάρμπα Στάθη δεν αιφνιδίασε πλήρως όσους παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον όμιλο Ideal Holdings. Ωστόσο όπως μου έλεγε άνθρωπος που παρακολουθεί τα τεκταινόμενα, αποτέλεσε αντικείμενο έντονης συζήτησης στην αγορά τροφίμων. Ο Ποθουλάκης είχε αποτελέσει προσωπική επιλογή του Γιάννη Αρτινού προέδρου του Μπάρμπα Στάθη όταν η Ideal Holdings εξαγόρασε τη Μπάρμπα Στάθη από τη Vivartia. Η παραμονή του στην ηγεσία της εταιρείας θεωρήθηκε τότε μια κίνηση συνέχειας και σταθερότητας, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή μετάβαση στην «εποχή Ideal» και να μην διαταραχθεί η δυναμική της εταιρείας, που αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους παίκτες στα κατεψυγμένα προϊόντα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους της αγοράς, οι διαφορές στη φιλοσοφία διοίκησης και στον τρόπο λήψης αποφάσεων μεταξύ του Ποθουλάκη και της νέας διοικητικής ομάδας της Ideal φαίνεται να είχαν αρχίσει να διαφαίνονται εδώ και καιρό. Μου λένε ότι το μοντέλο λειτουργίας του ομίλου, που δίνει έμφαση στην ενοποίηση δομών, την αυστηρή κοστολόγηση και την επίτευξη συνεργασιών μεταξύ θυγατρικών, δεν ταίριαξε απόλυτα με το πιο «ανεξάρτητο» και hands-on στυλ διοίκησης που ακολουθούσε ο Ποθουλάκης στη Μπάρμπα Στάθη.