BEAST

Ραντεβού με Τραμπ

Καλημέρα σε όλους. Σας έγραφα χθες για την επιτυχία της κυβέρνησης σε σχέση με τις υπογραφές που έπεσαν για το Ιόνιο και το LNG. Ε, αυτό το κλίμα της ευφορίας έφερε και σκέψεις για τα επόμενα βήματα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πού ποντάρουν; Σε μεγαλύτερη εμβάθυνση των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Έψαξα να μάθω τι σημαίνει στην πράξη η εμβάθυνση των σχέσεων με την Αμερική μετά τις συμφωνίες και την παρέλαση των Αμερικανών αξιωματούχων στο Ζάππειο. «Μας έλεγαν πως είμαστε ως κυβέρνηση σε απομόνωση από τον Λευκό Οίκο. Κάθε άλλο καθώς αρχίζει μια νέα εποχή» μου έλεγε παράγοντας που γνωρίζει το παρασκήνιο. Τι σημαίνει αυτό; Μου εξήγησε πως από εδώ και πέρα χτίζεται η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο για συνάντηση με τον αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Το ραντεβού θα επιδιωχθεί να γίνει, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο, έως το Πάσχα του 20216. Ο Κ. Μητσοτάκης ποντάρει πολλά σε αυτό το ταξίδι και θέλει να αλλάξει πλήρως τη σχέση του με το σύστημα Τραμπ και να έρθει πιο κοντά.

Καρφί Γεραπετρίτη σε Σαμαρά

Και να πάω σε άλλο θέμα που αφορά και πάλι την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, αλλά το πως αντιμετωπίζει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τον Αντώνη Σαμαρά. Μέχρι στιγμής ήταν πολύ ήπιος αλλά δεν αντέχει άλλο πλέον και χθες πέρασε στην αντεπίθεση με βάση τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του στον ΑΝΤ1. Ο υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Σίας Αναγνωστοπούλου, έριξε τα βέλη του, αν και το Μαξίμου επέμεινε στο «ουδέν σχόλιο», με τη φράση: η εχθροπάθεια και η μισαλλοδοξία μπορεί γενικώς να είναι έννοιες αρνητικές, όμως στην εξωτερική πολιτική είναι καταστροφικές για τη χώρα.

Μουρμούρα για Σαμαρά

Και μπορεί το Μέγαρο Μαξίμου να μην θέλησε να σχολιάσει αλλά μια ομάδα βουλευτών άρχισε να πετροβολά τον Αντώνη Σαμαρά που θεωρεί ότι εάν κάνει κόμμα θα προκαλέσει ζημιά στη ΝΔ. Και οι επιθέσεις όπως έμαθα θα πολλαπλασιαστούν τις επόμενες ημέρες, όχι κεντρικά από την κυβέρνηση, αλλά από βουλευτές.

«Γυρίζουμε την πλάτη στον αρνητισμό του χθες»

Στα δηλητηριώδη βέλη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά ο οποίος έκανε εφ’ όλης της ύλης κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη ανώτατος κυβερνητικός παράγοντας σχολίαζε χθες με νόημα «μένουμε στα θετικά, αφήνουμε τον αρνητισμό στο χθες». Άλλωστε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χθες μπορεί να απέφυγε τον σχολιασμό, ωστόσο ερωτηθείς για το DNA της ΝΔ και το κατηγορώ περί μετατροπής του σε ένα υβρίδιο του σημιτικού ΠΑΣΟΚ απάντησε με το έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια λέγοντας ότι: «η πολιτική είναι πολιτικές, έργο και αποτέλεσμα» εστιάζοντας στη μείωση φόρων, το μεταναστευτικό, την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων ενώ τόνισε ότι το «Νόμος και Τάξη» που εφαρμόζεται δεν είναι δεξιό δόγμα, ούτε κεντροαριστερό αλλά δημοκρατικό.

Ο Τσίπρας, το βιβλίο και η Publicis Communications

Τον τελευταίο καιρό ακούω διάφορα για την εταιρεία που συνεργάστηκε η συνεργάζεται ο Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να του αλλάξει το πολιτικό προφίλ. Αναφέρομαι στην γαλλική Publicis Communications η οποία ιδρύθηκε το 1926 και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία σε όλο τον κόσμο στην παροχή συμβουλών για επικοινωνία και μάρκετινγκ, σε φυσικά πρόσωπα αλλά και σε άλλες μεγάλες πολυεθνικές. Άλλοι λένε ότι δεν ήταν ευχαριστημένος από την συνεργασία τους, και τους έχει απομακρύνει και άλλοι ότι δεν έχει το day by day όπως ήταν πρότινος. Αλλά ήθελα να σας αναφέρω το παράδειγμα του Εμμανουέλ Μακρόν ο οποίος τρία χρόνια πριν γίνει πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, είχε γράψει βιβλίο ενώ αυτό με το επιστημονικό συμβούλιο, το είχε κάνει ακριβώς το ίδιο ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας. Μπορεί να είναι σύμπτωση.

Οι ενέργειες για την Ιθάκη

«Ούτε πλασιέ να ήταν» μου έλεγε κεντρικό στέλεχος της Αριστεράς, πρώην σύντροφός του Αλέξη Τσίπρα, αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό. Χθες μας είπε ότι οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ και το βιβλίο τυπώνεται και σήμερα θα κάνει στο bookvoice ένα podcast με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο, όπου μιλάει πρώτη φορά για την Ιθάκη. Εκεί θα παρουσιάσει τον σκελετό του βιβλίου του, τι τον ώθησε να γράψει και μιλάει για αυτά που τον ενέπνευσαν και για αυτά που τον δυσκόλεψαν. Πνευματικό του παιδί είναι, το καταλαβαίνω, αλλά δεν νομίζω πως ενδιαφέρει τόσο πολύ τον κόσμο – ειδικά στην τιμή των 28 ευρώ.

Εκτός πλάνου πρωτοκλασάτοι υπουργοί

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, λοιπόν, η «Ιθάκη», αναμένεται να φτάσει στα βιβλιοπωλεία τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου όπως θα γνωρίζετε, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδό του στη δημόσια σφαίρα. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 3 Δεκεμβρίου, θα γίνει η πρώτη μεγάλη παρουσίαση στο Θέατρο Παλλάς, δίνοντας την σκυτάλη και στην υπόλοιπη χώρα με αρχή τη Θεσσαλονίκη. Όπως μου είπαν από τη νύμφη του Θερμαϊκού αυτό μπορεί να γίνει στις 12 του Δεκέμβρη. Επίσης με ενημέρωσε άνθρωπος που γνωρίζει καλά τι γίνεται, όσοι υπουργοί ήταν σε πρώτο πλάνο στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ δεν τους βλέπω καλά. Σίγουρα δεν θα είναι στο πρώτο αν και το βλέπω χλωμό και στο δεύτερο, γκρουπ. Οι μετρήσεις είναι αρκετά αρνητικές για αρκετούς απ’ αυτούς – εκτός από την Όλγα Γεροβασίλη η οποία είναι αρκετά κοντά και στον πρώην πρωθυπουργό. Και επειδή αναφερθήκαμε στις μετρήσεις των πρώην υπουργών της διακυβέρνησης, σας λέω ότι του έχουν έρθει τα μαντάτα του Αλέξη Τσίπρα ότι δεν πάει και τόσο καλά δημοσκοπικά. Για να είμαι ακριβής, όχι όσο καλά θα περίμεναν.

Με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν

Να σταθώ λίγο και στην Νέα Αριστερά όπου απορρίφθηκε η πρόταση Χαρίτση για δημοψήφισμα σχετικά με τις συνεργασίες και τη θέση του ότι η απόφαση πρέπει να προκύπτει από τα όλα τα μέλη και όχι μόνο από το σώμα του συνεδρίου. Οι διεργασίες είναι τέτοιες στη Νέα Αριστερά, όπου οδηγούν τα στελέχη της, αργά ή γρήγορα, να διαλέξουν τον πολιτικό δρόμο και με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν, την επόμενη ημέρα. Η Ομπρέλα Τσακαλώτος – Σκουρλέτης συμμάχησε με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη και είχαμε την πρώτη νίκη απέναντι στους προεδρικούς οι οποίοι είναι η Έφη Αχτσιόγλου και ο Νάσος Ηλιόπουλος. Οι πρώτοι δεν θέλουν σίγουρα την σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν θέλουν και κάτι επί της ουσίας, εκτός από τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη ο οποίος είναι υπέρμαχος σε μία κάθοδο των στελεχών της Νέας Αριστεράς, με το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη. Να σας ενημερώσω ότι από τους δώδεκα βουλευτές του κόμματος οι εννέα ήταν υπέρ της πρότασης του προέδρου όπως η Σία Αναγνωστοπούλου και ο βουλευτής Ξάνθης Χουσεΐν Χασάν Ζεϊμπέκ. Οι τρεις που ήταν κατά είναι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, η Πέτη Πέρκα και ο Θοδωρής Δρίτσας.

Η πρόταση Ανδρουλάκη

Σωστή η κίνηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, να πάει στην Κρήτη και να κάνει σύσκεψη με τοπικούς φορείς στον απόηχο των τραγικών γεγονότων στα Βορίζια. Εκεί έθεσε το θέμα στην πραγματική του διάσταση, καθώς βάσει των στοιχείων ο πληθυσμός της Κρήτης αντιστοιχεί στο 6,5% της χώρας, αλλά οι ανθρωποκτονίες αντιπροσωπεύουν το 2-3% του συνόλου. «Υπάρχει όμως πρόβλημα; Η απάντηση είναι ναι. Γιατί υπάρχουν ζώνες ανομίας και τοπικές αντιπαραθέσεις που πρέπει να αντιμετωπίζουμε ολιστικά και όχι με όρους reality show, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους» είπε και κατέθεσε σειρά ενδιαφερουσών προτάσεων.

Ο πανηγυρισμός μιας ήττας

Πραγματικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ την Κυριακή για το ψήφισμα της παράταξης Χάρη Δούκα που δεν πέρασε στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ προκάλεσε εντύπωση αφού ουσιαστικά πανηγύριζαν για μια ήττα. Βέβαια το σκεπτικό ήταν άλλο. Να θέσουν θέμα αλλαγής συσχετισμών στη διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης αλλά μάλλον υπολόγιζαν χωρίς τον ξενοδόχο. Όπου «ξενοδόχος» στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος αφενός εξέφρασε την απορία του για τους πανηγυρισμούς του ΠΑΣΟΚ, αφετέρου αποσαφήνισε ότι δεν μπορεί να τεθεί θέμα αλλαγής συσχετισμών με ένα ψήφισμα που ούτως ή άλλως δεν πέρασε. Και για τα περί αιτημάτων των δημάρχων είπε ότι πρέπει να ακούσουμε κάθε ομιλία και κάθε αίτημα όμως έδωσε και στοιχεία για τη χρηματοδότηση στους δήμους που από το 1,7 δισ. ευρώ έχει φτάσει στο 2,8 δισ. και το 2026 θα ξεπεράσει τα 2,8 δισ. ευρώ. Επίσης από το 2019 μέχρι σήμερα οι Δήμοι έχουν λάβει για έργα πάνω από 7 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα της Ζωής

Κατά καιρούς λέμε ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει πρόγραμμα και είναι μονοπρόσωπο κόμμα, αλλά χθες η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης στο Γκάζι παρουσίασε στο Δίκτυο και το Πρόγραμμα της. Με σύνθημα «Ο Άνθρωπος μπροστά», έδωσε το προγραμματικό της πλαίσιο σε εκδήλωση, της οποίας τη σύλληψη, τη σκηνοθεσία και τα κείμενα και γενικά την παραγωγή της είχε ο Διαμαντής Καραναστάσης, βουλευτής και σύντροφός της.

Ο κόφτης και οι άδειες

Στη Βουλή αρχίζει να λειτουργεί ο περίφημος κόφτης που θα περιορίζει το χρόνο ομιλίας των βουλευτών και των αρχηγών των κομμάτων. Επίσης μαθαίνω πως θα μπει και φραγμός στις πολλές απουσίες βουλευτών που σε κρίσιμα νομοσχέδια ψηφίζουν με επιστολική ψήφο.

Η μεταρρύθμιση και η αβεβαιότητα

Η μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, που προωθήθηκε από την κυβέρνηση με πρωτοβουλία του τότε υπουργού Παιδείας, Κυριάκου Πιερρακάκη, στόχευε να καλύψει ένα διαχρονικό κενό, καθώς η χώρα ήταν η μοναδική στην Ευρώπη που δεν επέτρεπε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η αδειοδότηση των νέων ιδρυμάτων ανατέθηκε στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, όμως η εφαρμογή της μεταρρύθμισης εξελίχθηκε με σοβαρές καθυστερήσεις. Παρότι οι άδειες λειτουργίας εγκρίθηκαν στα τέλη Αυγούστου του 2025, αρκετά προγράμματα σπουδών -ανάμεσά τους τρεις σχολές νομικής και μία σχολή πληροφορικής- δεν έχουν ακόμη πιστοποιηθεί, με αποτέλεσμα φοιτητές και γονείς να βρίσκονται σε αβεβαιότητα ενώ η ακαδημαϊκή χρονιά έχει θεωρητικά ξεκινήσει. Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί η σύνθεση των επιτροπών που εξετάζουν τα προγράμματα, καθώς συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων οι οποίοι έχουν ήδη εκφράσει αντίθεση στη λειτουργία των νέων σχολών, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την αντικειμενικότητα της διαδικασίας. Έτσι, μια μεταρρύθμιση που παρουσιάστηκε ως βήμα προόδου και επιλογών για τους νέους, έχει καταλήξει να δημιουργεί καθυστέρηση, αβεβαιότητα και «ομηρία» για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στα συγκεκριμένα πανεπιστήμια.

Η Κεφαλαιαγορά άνοιξε το δρόμο στη Euronext

Με χθεσινοβραδινή της απόφαση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άναψε ουσιαστικά το «πράσινο φως» για να μπορέσει η Euronext να προχωρήσει στην εξαγορά του 50% + 1 μετοχής του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σας θυμίζω ότι η εταιρεία είχε καταθέσει αίτημα αναθεώρησης της προαιρετικής δημόσιας πρότασης, μειώνοντας το ελάχιστο ποσοστό αποδοχής από το αρχικό 67% περίπου (38,7 εκατ. μετοχές) σε 50% + 1 μετοχή (28,9 εκατ. μετοχές). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι Euronext χαμηλώνει τον πήχη, ώστε να διασφαλίσει τον έλεγχο της πλειοψηφίας του ελληνικού Χρηματιστηρίου, ακόμα κι αν δεν συγκεντρώσει τη συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών, όπως αρχικά σκόπευε.

Η επιβατική κίνηση το «όπλο» της Aegean

Σήμερα, μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου η Aegean θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά της για το τρίτο τρίμηνο της χρονιάς. Όπως με πληροφορούν θα είναι ανοδικά σε σχέση με πέρσι. Η αύξηση κατά τις ίδιες πηγές θα αγγίξει το 2,4% με το τζίρο να φτάνει κοντά στα 645 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι που οφείλεται στην αύξηση της κίνησης των επιβατών στο διάστημα που σας προανέφερα, κατά 5%. Ως προς το εννιάμηνο συνολικά, του 2025, αυτό θα έχει ακόμα θετικότερη εικόνα από το αντίστοιχο περσινό, με το τζίρο στα 1,43 δισεκατομμύρια, δηλαδή αύξηση κοντά στο 4% και καθαρά κέρδη στα 148 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 13%.

Το κάλεσμα του «Mr Easy» στο Μαρόκο

Όλα τα ανώτατα στελέχη των εταιρειών του ομίλου Easy Group, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων η Easy Jet, η Easy Payments και πολλές ακόμα, βρέθηκαν στο Μαρόκο πριν από λίγες ώρες. Αιτία ήταν η πρόσκληση του ιδρυτή και επικεφαλής του ομίλου Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου, ο οποίος ήταν παρών στη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία γίνεται κάθε χρόνο. Προσκαλώντας ουσιαστικά τους διοικούντες των εταιρειών του να κάνουν έναν απολογισμό των πεπραγμένων των πολύπλευρων επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.

Μικρή η «πίτα» των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ

Αρκετά πίσω είναι ακόμα οι πωλήσεις από τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ, σε σχέση με το συνολικό τζίρο των αλυσίδων που αγγίζει περίπου τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου δείχνουν ότι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ μπορεί να δείχνουν μικρό μερίδιο, μόλις 3,1% του συνολικού τζίρου, αλλά πίσω από το ποσοστό αυτό μαίνεται μια από τις πιο ήσυχες, αλλά έντονες, μάχες της αγοράς τροφίμων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Nielsen IQ για τον Οκτώβριο οι online πωλήσεις των τεσσάρων μεγάλων αλυσίδων (Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Κρητικός/ΑΝΕΔΗΚ) αυξήθηκαν κατά 9,2% σε αξία σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 245,1 εκατ. ευρώ. Το εντυπωσιακό είναι πως η αύξηση αυτή ξεπερνά και την ανάπτυξη των φυσικών καταστημάτων (+8,1%), δείχνοντας ότι η ψηφιακή συνήθεια εδραιώνεται. Βέβαια, όπως μου έλεγε άνθρωπος της αγοράς, απέχουμε πολύ ακόμα από το να θεωρηθούμε «Αγγλία», όπου τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ έχουν μερίδιο κοντά στο 10% στο συνολικό τζίρο των αλυσίδων.

Η «χαοτική» κατάσταση στα ακίνητα των δήμων

Χωρίς δήλωση ακινήτων στο Ε9, κινούνται οι περισσότεροι δήμοι της χώρας, η οποίοι έχουν εγγεγραμμένο μεγάλο αριθμό ακινήτων στο κτηματολόγιο. Αυτό άκουσα με ενδιαφέρον να λέει χθες, σε κλειστό κύκλο δημοσιογράφων, ο Βασίλης Ηλιόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας BluePeak Estate Analytics, η οποία ασχολείται με την ηλεκτρονική καταγραφή ακινήτων και αρκετά συχνά παρουσιάζει έρευνες για τον συγκεκριμένο κλάδο, που δημοσιεύονται στον Τύπο. Ο ίδιος μάλιστα εξήγησε ότι υπάρχουν ακόμα και μεγάλοι δήμοι της χώρας, οι οποίοι εμφανίζουν ελάχιστα ακίνητα και αντίθετα πολύ μικροί δήμοι που παρουσιάζουν ακόμα και χαρτοφυλάκιο 3.500 ακινήτων. Ο ίδιος περιέγραψε ως «χαοτική» την κατάσταση που επικρατεί στους δήμους της χώρας αυτή τη στιγμή, όπου όπως είπε είναι πολύ μεγάλη η ακίνητη περιουσία που θα μπορούσε να αξιοποιήθεί και τελικά κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.

Γλέντι από τα λίγα στο Πάπιγκο

Σε ένα γλέντι από τα λίγα επιδόθηκαν σε ένα από τα αγαπημένα τους μαγαζιά στο Μεγάλο Πάπιγκο, τα αδέρφια Παύλος και Κωνσταντίνος Σεπετάς, της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων (Βίκος). Τα δύο αδέρφια, έχουν πάντα χώρο για καλή παρέα στο συγκεκριμένο κατάστημα, όπου μεταξύ των καλεσμένων βρέθηκαν ο επιχειρηματίας Δημήτρης Φιντιρίκος αλλά και ο στενός φίλων των δύο αδελφών, Τζον Καγιούλης. Πάντα, σε αυτά τα γλέντια βέβαια, όπου το καλό φαγητό και το τσίπουρο ρέουν, η βραδιά ολοκληρώνεται με τους ήχους του κλαρίνου, όπως μαθαίνω ότι έγινε και αυτή τη φορά. Σας θυμίζω άλλωστε ότι η οικογένεια Σεπετά είναι από τα Γιάννενα όπου διατηρεί και την παραγωγική βάση της επιχείρησής της. Επομένως το Μεγάλο Πάπιγκο αποτελεί το φυσικό επόμενο για κοντινές εξορμήσεις με καλούς φίλους.