Επιθετική στρατηγική

Καλημέρα σε όλους. Η σημερινή μέρα είναι σημαντική για την κυβέρνηση, καθώς θα έχει στη Βουλή μονομαχία του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση για την ακρίβεια στην Ώρα του Πρωθυπουργού και, όπως μου είπαν, θα είναι ιδιαίτερα επιθετικός και η γραμμή θα είναι «από την κυβέρνηση αυτή θα ακούτε μόνο μετρημένες εξαγγελίες».

Έρχεται ο Ζελένσκι

Ας ξεκινήσουμε με κάτι άλλο όμως, καθώς κυβερνητικές πηγές δεν επιβεβαίωναν την επίσκεψη στην Αθήνα του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η στήλη ξέρει ότι έρχεται την Κυριακή, αν και οι ίδιες πηγές εξηγούσαν χθες πως, όπου πηγαίνει, οι σχετικές ανακοινώσεις γίνονται κυριολεκτικά στο παραένα. Έμαθα ότι η επίσκεψη θα είναι λίγων ωρών. Θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, και στη Βουλή με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Λαγούς με πετραχήλια λέει η κυβέρνηση

Πάμε τώρα σε όσα θα πει σήμερα στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι πολύ εύκολο να βρίσκεσαι σήμερα στην αντιπολίτευση και να τάζεις λαγούς με πετραχήλια. Όπως για παράδειγμα να καταψηφίζεις όλα τα μέτρα τα οποία δρομολογεί η κυβέρνηση, αλλά να έρχεσαι να λες ότι «θα δώσω τρεις και τέσσερις και πέντε φορές παραπάνω».

Επικοινωνιακή αντεπίθεση με άρωμα ΔΕΘ

Είδα χθες ένα βίντεο που ανέβασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok και πραγματικά εξεπλάγην και εγώ και είδα ότι το ίδιο αισθάνθηκε και ο πρωθυπουργός με την άγνοια νέων ανθρώπων για τις εξαγγελίες που είναι υπέρ τους και ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ προ δυο μηνών. Εντυπωσιακό καθώς φαίνεται πως υπάρχει πρόβλημα πώς θα περάσει η κυβερνητική πολιτική προς τμήμα της κοινωνίας, ειδικά στους νέους που η απήχηση της ΝΔ είναι χαμηλή. Ε, μετά από αυτό αποφασίστηκε επικοινωνιακή αντεπίθεση μετά και την προ ημερών ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου που περιείχε αυτές τις εξαγγελίες και θα εφαρμοστεί από τις αρχές του Ιανουαρίου.

Focus στους νέους

Και επειδή όπως προανέφερα η κατάσταση είναι δύσκολη όσον αφορά την απήχηση της ΝΔ στις ηλικίες 17-35, το κυβερνών κόμμα θα ξεκινήσει αντεπίθεση με το επιχείρημα: έως 25 ετών, οποιοσδήποτε νέος στην Ελλάδα με εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος. Σύνθημα; Φόρος εισοδήματος μηδέν, για όλους τους νέους. Το ίδιο ισχύει και για νέους ανθρώπους μεταξύ 25 και 30 ετών, όπου ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται από το 22% στο 9%.

Ανεξαρτητοποίηση βουλευτή

Υπάρχουν διεργασίες και κινητικότητα σε όλους τους χώρους. Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει νέο κόμμα, ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζεται, το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να προσελκύσει νέα στελέχη, η Νέα Αριστερά είναι έτοιμη να γίνει δύο κομμάτια και οι «σύντροφοι» να μην μιλούν μεταξύ τους, οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι στο σύνολο 25, στον ΣΥΡΙΖΑ πάμε για αυτοδιάλυση και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν «δυσαρεστημένοι». Και επειδή σκέφτομαι εδώ και αρκετές ημέρες να σας το πω, αλλά αποφάσισα σήμερα, σας λέω λοιπόν ότι υπάρχει βουλευτής ο οποίος μέχρι το τέλος του έτους θέλει να ανεξαρτητοποιηθεί. Η «καρδιά» του είναι πλέον σε άλλον πολιτικό χώρο.

Χολωμένοι με Τσίπρα

Βρήκα κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ χθες στη Βουλή και πιάσαμε κουβέντα στο «πόδι» για το πώς του φαίνονται τα αποσπάσματα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Τον είδα θα έλεγα κάπως προβληματισμένο και χολωμένο, γιατί, όπως μου εξήγησε, στο βιβλίο του φαίνεται να απολογείται για την περίοδο της διακυβέρνησης και δεν αναφέρεται στο τι παρέλαβε και τι έκανε το κόμμα τα χρόνια αυτά. «Επίσης δεν έπρεπε να αδειάσει τον Νίκο Παππά με το θέμα των τηλεοπτικών αδειών», μου τόνισε χαρακτηριστικά. «Αυτός ήταν πρωθυπουργός, αυτός είχε το μαχαίρι και το καρπούζι όχι εμείς», μου δήλωσε. Όταν τον ρώτησα τι σκέφτεται να κάνει με τους πρώην «συντρόφους» και ποιους θα πάρει μαζί του, μου είπε: «Θεωρώ ότι θα είναι ένα κόμμα που χωράνε όλοι, αλλά κανένας δεν θα μπορεί να κάτσει μαζί του στο ίδιο τραπέζι». Νομίζω ότι το έθεσε γλαφυρά το κορυφαίο στέλεχος της Αριστεράς.

Οι εποχές του «δεν πληρώνω» έχουν περάσει

Είναι δυνατόν να υπάρχουν εκπρόσωποι κομμάτων που να ζητούν να μην εισπραχθεί το ανταποδοτικό τέλος παρελθόντων ετών για την ΕΡΤ; Κι όμως είναι. Όπως είναι δυνατόν να ακούγονται φωνές για κατάργηση του τέλους που αποτελεί βασική πηγή εσόδων για την ΕΡΤ και άλλα πολλά. Γιατί όχι, αφού κάποια ακούγονται ευχάριστα στα αυτιά ορισμένων και στην τελική τη νύφη δεν θα την πληρώσουν εκείνοι που τα προτείνουν. Πολλά ακούστηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής της Βουλής όπου συζητείται το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ στη λογική της «επιβράβευσης των μπαταχτσήδων» με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντάει. «Δεν είναι κορόιδα οι 98%», είπε ο αρμόδιος υφυπουργός προσθέτοντας ότι «από τα 49,3 εκατομμύρια ευρώ ανείσπρακτα τα 32,6, δηλαδή το 66%, δημιουργήθηκε επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ». Σε κάθε περίπτωση, όπως σημείωσε, οι εποχές του «δεν πληρώνω» έχουν περάσει.

«Αυτός είναι»

Ο βουλευτής Χρήστος Κυριαζίδης δήλωσε χθες σε τηλεοπτική εκπομπή ότι δύσκολα τα βγάζει πέρα με τη βουλευτική αποζημίωση των 5.000 ευρώ -χωρίς τις επιτροπές, αν και εκεί είναι αρκετά μικρό το ποσό- και ευτυχώς που δουλεύει η γυναίκα του. Με όσους μίλησα όλοι ήθελαν να «τσοντάρουν» για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος ζει ένα δράμα και συνεχίζει να μας εκπλήσσει με τις δηλώσεις του. Μετά τις ομοφοβικές δηλώσεις του κατά του Στέφανου Κασσελάκη και έπειτα από το απρεπές σχόλιο που έκανε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ήρθε για ακόμα μία φορά να ταράξει αρνητικά τα νερά. Δεν θα έπρεπε όμως να μου προκαλούν εντύπωση οι δηλώσεις του που κάνει κατά καιρούς, γιατί όπως μου είχε πει και άνθρωπος της κυβέρνησης με ειρωνικό χαμόγελο, όταν είχαμε αναφερθεί σε αυτόν, «δεν πρέπει να σε εκπλήσσει ο Χρήστος Κυριαζίδης. Αυτός είναι».

Νταν Μπράουν αντί Ιθάκη

Στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκεται καθημερινά η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα όπου θα έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου στις 3 του Δεκέμβρη. Αρκετοί ανυπομονούν να το διαβάσουν, άλλοι είναι περίεργοι να δουν τι γράφει και άλλοι δεν θα δώσουν ιδιαίτερη σημασία. Μετά τον Στέφανο Κασσελάκη ο οποίος δήλωσε ότι «δεν θα το αγοράσω, αν μου το στείλει θα το δωρίσω», άλλος ένας πολιτικός ρωτήθηκε για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού. Ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ανυπομονεί για το βιβλίο όχι του Αλέξη Τσίπρα αλλά για το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν, με τίτλο «Το μυστικό των μυστικών», που θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα στις 27 Νοεμβρίου 2025. Αγαπημένος του από ό,τι κατάλαβα ο συγγραφέας, ο οποίος γράφει κυρίως μυθιστορήματα θρίλερ.

Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας

Ο πρωθυπουργός πήγε χθες στην Πάχη Μεγάρων για την εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών νέων αεροσκαφών τύπου Diamond 62 MPP. Τα αεροσκάφη θα λειτουργούν ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων για τον συντονισμό δυνάμεων και τη συλλογή πληροφοριών, τόσο σε αποστολές δασοπυρόσβεσης όσο και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ή σε άλλες δράσεις επιτήρησης. Ρώτησα τι ιδιαίτερο έχουν αυτά τα αεροσκάφη και τα διαφημίζουμε τόσο και μου είπε ειδικός ότι διαθέτουν οπτικούς, θερμικούς και υπέρυθρους αισθητήρες, ώστε να παρακολουθούν την περιοχή επιχειρήσεων και να συγκεντρώνουν δεδομένα.

Τα πλεονεκτήματα των αεροσκαφών

Μάλιστα, τα συστήματα αυτά συνδυάζονται με μεγάλη πτητική εμβέλεια, που μπορεί να υπερβεί τα 1.500 χιλιόμετρα. Με εξαιρετική εργονομία, που επιτρέπει πτήση επί επτά και πλέον ώρες με μικρή κατανάλωση καυσίμου, δίνοντας στα Diamond 62 MPP τη δυνατότητα να δρουν ως επιχειρησιακοί «εγκέφαλοι» για τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, παραμένοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα στο πεδίο. Τα νέα αεροπλάνα, αυστριακής κατασκευής, αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του εν εξελίξει προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ενίσχυση και με Canadair

Όμως το ενδιαφέρον είναι ότι, εκτός από τα αεροσκάφη που παραλήφθηκαν χθες, θα ακολουθήσουν και πολλά ακόμα σύγχρονα, ιδιόκτητα πια ελικόπτερα κατάσβεσης. Το πιο εμβληματικό έργο που υλοποιείται αυτή την περίοδο είναι η δραστική ανανέωση του στόλου των πυροσβεστικών αεροσκαφών, η αναβάθμιση των παλιών Canadair και κυρίως η απόκτηση 5+2, 7 συνολικά καινούργιων Canadair 515. Για την ιστορία ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε διαπραγματευθεί με τον τότε πρωθυπουργό του Καναδά, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των νέων Canadair. Και μάλιστα, το πρώτο αεροσκάφος παραγωγής, το οποίο έχει και τον κωδικό «Greece 1», θα είναι το πρώτο καινούργιο 515 το οποίο θα κατασκευαστεί.

Εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ

Και να πάω στα εσωκομματικά καθώς η ΝΔ έχει εκλογές την επόμενη Κυριακή 23 Νοεμβρίου. Τι εκλογές είναι αυτές; Για την εκλογή των Προέδρων των Δ.Ε.Ε.Π., των μελών των Δ.Ε.Ε.Π., των Προέδρων των ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών των ΔΗΜ.Τ.Ε. Παράλληλα θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη των 1.000 συνέδρων από τις Οργανώσεις Εκλογικών Περιφερειών, που θα συμμετέχουν στα δύο επόμενα τακτικά Συνέδρια.

Ηλεκτρονική ψηφοφορία

Για πρώτη φορά εισάγεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών της ΝΔ, εάν κάποιος δεν μπορεί να ψηφίσει διά ζώσης. Είναι ενδιαφέρον και μάλιστα έχει σημασία ότι και ο πρωθυπουργός χθες από την Ελευσίνα όπου μίλησε σε κατοίκους και περιόδευσε, κάλεσε για συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές. Μαθαίνω ότι ήδη υπάρχουν πολύ υψηλά νούμερα συμμετοχής μέσα από τη διαδικασία των μελών για την επανεγγραφή που ολοκληρώνεται απόψε. Αυτό το στοιχείο έχει ευχαριστήσει την ηγεσία, καθώς πιστοποιεί ότι η ΝΔ είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη.

Η τακτική κόντρα σε Temu και Shein

Η επιτάχυνση της κατάργησης του καθεστώτος μηδενικών δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες, που αποφασίστηκε σε πολιτικό επίπεδο από το Ecofin, το συμβούλιο των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών, δεν αποτέλεσε έκπληξη για τον εμπορικό και πολιτικό κόσμο. Αυτό τουλάχιστον μου έλεγε θεσμικός παράγοντας που παρακολουθεί το θέμα στενά. Αντίθετα, αποτελεί το αποτέλεσμα μίας μάχης που εξελισσόταν εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια, με έντονες διεργασίες, παρεμβάσεις και πιέσεις από τον ευρωπαϊκό και από τον ελληνικό εμπορικό κόσμο. Το μέτρο, που προβλέπει ότι από το 2026 και όχι από το 2028 θα τερματιστεί η απαλλαγή από δασμούς για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ από πλατφόρμες όπως η Temu και η Shein, είχε μπει στο τραπέζι ήδη από την περίοδο της εκρηκτικής ανόδου των δύο κινεζικών κολοσσών. Οι ευρωπαϊκές εμπορικές οργανώσεις είχαν διαπιστώσει πως το καθεστώς αυτό δημιουργούσε μία μορφή αθέμιτου ανταγωνισμού που επέτρεπε σε εξωευρωπαϊκές πλατφόρμες να εισάγουν τεράστιους όγκους προϊόντων στην ενιαία αγορά χωρίς δασμούς και χωρίς τους ίδιους ελέγχους που εφαρμόζονται στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου, το ζήτημα είχε εισαχθεί στις συζητήσεις των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών ως μέρος της ευρύτερης ατζέντας για την αναμόρφωση του τελωνειακού κώδικα και την ενίσχυση της διαφάνειας στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο.

«Βγαίνουν» τα κουκιά της Euronext

Τις τελευταίες μέρες το κλίμα στην αγορά θυμίζει περισσότερο παρτίδα σκάκι παρά τη ρουτίνα του Χρηματιστηρίου που πολλοί έχουν συνηθίσει. Όσοι βρίσκονται κοντά στα πράγματα μου λένε ότι πλέον «είναι θέμα χρόνου» για τη Euronext να περάσει το φράγμα του 50% στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποκτώντας το 50% συν μία μετοχή που είναι ο στόχος. Το κλειδί, όπως παραδέχονται στελέχη του χώρου, ήταν η σαφής αλλαγή στάσης που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες από τις τράπεζες και μεγάλους θεσμικούς. Η εικόνα είναι ότι οι πρώτοι «μεγάλοι» που κινήθηκαν θετικά άνοιξαν τον δρόμο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που κυκλοφορούν μεταξύ στελεχών του κλάδου, το Euronext έχει ήδη συγκεντρώσει ποσοστό που βρίσκεται πάνω από το 48% και αγγίζει το 49%. Και πιθανότατα τη Δευτέρα θα έχει «πιάσει» αισίως το 50%. Ολοκληρώνοντας έτσι μία ενδιαφέρουσα «περιπέτεια» που αναμένεται ότι θα φέρει πολλές ανατροπές και νέα δεδομένα για την ελληνική χρηματαγορά.

Η επόμενη γενιά Προκοπίου

Μία νέα εταιρεία μαθαίνω ότι τραβάει τον τελευταίο καιρό την προσοχή των ανθρώπων της αγοράς. Η Akrotiri Tankers, υπό τη διοίκηση της Μαριελένας Προκοπίου, κόρης του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, και του συζύγου της, Κωνσταντίνου Λαμψία, κάνει ήδη τις πρώτες ηχηρές της κινήσεις στη ναυτιλιακή αγορά. Η δημιουργία της Akrotiri Tankers φέτος δεν αποτέλεσε απλώς μια ακόμα εταιρεία στο χαρτοφυλάκιο της οικογένειας Προκοπίου. Κι αυτό γιατί η εταιρεία μπήκε αμέσως στο παιχνίδι, παραγγέλνοντας δύο LR1 product tankers για μεταφορά πεταλοειδών, στο ναυπηγείο New Century Shipbuilding στην Κίνα. Η τιμή δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά υπολογίζεται πως το κάθε βαπόρι κοστίζει σήμερα περί τα 59 εκατ. δολάρια.

Η τύχη του σπιτιού της Κάλλας

Το σπίτι της Μαρίας Κάλλας στη συμβολή Πατησίων 61 και Σκαραμαγκά σχεδιάστηκε περί το 1925 από τον αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Κιτσίκη και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα οικοδομής της μεσοπολεμικής περιόδου. Σε αυτό έζησε η Μαρία Κάλλας, σε μία από τις πρώτες της περιόδους στην Αθήνα, από το 1937 έως το 1945. Πρόκειται για την Πολυκατοικία Παπαλεονάρδου, όπως ονομάζεται, και παραμένει ερειπωμένη για πολλά χρόνια τώρα. Μαθαίνω ότι το κτίριο που είναι χαρακτηρισμένο από το υπουργείο Πολιτισμού ως μνημείο, βρίσκεται τελευταία στο επίκεντρο συζήτησης να αποκατασταθεί και να αλλάξει χρήση από κατοικία που είναι σήμερα σε Μουσική Ακαδημία. Τυπικά, το ακίνητο είναι ιδιοκτησία του ΕΦΚΑ, ενώ μισθώτρια είναι η «Ακαδημία Λυρικής Τέχνης Μαρία Κάλλας», η οποία φιλοδοξεί να μετατρέψει το κτίριο σε λειτουργική Μουσική Ακαδημία. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, πρέπει να το εγκρίνει το Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων, στα χέρια του οποίου βρίσκεται ο σχετικός φάκελος.

Τα ακίνητα του «Προέδρου»

Ο «Πρόεδρος» είναι γνωστός σε πολλούς φίλους του σουβλακιού και του τυλιχτού με πίτα. Πίσω από την επιτυχία αυτών των καταστημάτων βρίσκεται o Ιάσων Τσαρούχας μαζί με τον αδερφό του Βασίλη. Ο πρώτος πληροφορούμαι ότι αποφάσισε να περάσει σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους που κινούνται κοντά στον χώρο των επιχειρήσεων εστίασης και της αγοράς ακινήτων, ο συνιδιοκτήτης των γνωστών ψητοπωλείων προχώρησε πρόσφατα στη δημιουργία μιας νέας εταιρικής οντότητας με κεφάλαιο 6,1 εκατ. ευρώ. Το ύψος του ποσού, όπως σχολιάζεται χαμηλόφωνα, δείχνει ότι τα συγκεκριμένα μαγαζιά λειτουργούν με πολύ ισχυρά οικονομικά μεγέθη τα τελευταία χρόνια, γεγονός που επέτρεψε στον επιχειρηματία να δημιουργήσει το κεφάλαιο εκείνο που του επιτρέπει να επεκταθεί και σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Γι’ αυτό και σύστησε την ArgoHolding -λόγω της σχέσης του Ιάσονα με την μυθική Αργώ- με αντικείμενο τις επενδύσεις σε ακίνητα.

Σιγή για το deal Carrefour – Bazaar

Να σας θυμίσω να κρατάτε μικρό καλάθι για το deal Carrefour – Bazaar και την εξαγορά του 40% του δεύτερου από την πρώτη. Τα στελέχη της Carrefour στην Ελλάδα, μαθαίνω ότι δεν δίνουν επαρκείς πληροφορίες για την εξέλιξη της συμφωνίας. Και ταυτόχρονα κάποιοι στην αγορά με τους οποίους μιλάω, αφήνουν να εννοηθεί ότι το deal χάλασε.