Παρήγγειλε δημοσκόπηση και δεν την πλήρωσε ποτέ

BEAST

Βαριά η χθεσινή ημέρα

Καλημέρα σε όλους. Η χθεσινή μέρα ήταν περίεργη για την πολιτική σκηνή. Αρχικά ο πολιτικός κόσμος είπε το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Σταμάτη, παρουσία του Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του, Γεωργίας. Μάλιστα ο πρώην πρωθυπουργός αποχαιρέτησε τον φίλο του εκφωνώντας και τον επικήδειο. Λίγες ώρες αργότερα, η είδηση του χαμού του Αλέκου Φλαμπουράρη συγκλόνισε τον κόσμο της Αριστεράς – και όχι μόνο.

Ο Αλέκος και ο Αλέξης

Μεσημέρι Τρίτης, 18 Νοεμβρίου. Η οικογένεια του αείμνηστου Αλέκου Φλαμπουράρη μεταφέρει τον άνθρωπό της σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας. Δυστυχώς λίγα λεπτά μετά τις 14.30 το μεσημέρι διαπιστώνεται ο θάνατος του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς. Στο άκουσμα του θανάτου του Αλέκου Φλαμπουράρη δεκάδες νυν και πρώην σύντροφοί του με μεγάλο πόνο έκαναν αναρτήσεις με αναφορές όχι μόνο στη μεγάλη πορεία του στον χώρο αλλά και στο πόσο γλυκός άνθρωπος ήταν. Λίγο μετά τις 14.30 το μεσημέρι, ένας συγγενής του, όχι εξ αίματος αλλά που θα μπορούσε να είναι γιος του, ο Αλέξης Τσίπρας φτάνει στο ιδιωτικό θεραπευτήριο για να σταθεί δίπλα στην οικογένεια Φλαμπουράρη. Τη δεύτερη οικογένειά του. Η σχέση του πρώην πρωθυπουργού με τον Φλαμπουράρη ήταν γνωστή. Κάθε σκέψη του πριν μετουσιωθεί σε πράξη την έλεγε σ’ εκείνον. Ήταν παππούς για τους γιους του. Ήταν πατρική φιγούρα για εκείνον. Και αυτό τον μεγάλο πόνο του αποχωρισμού δεν τον χωράς σε μια ανάρτηση.

Τα δάκρυα της Δούρου

Στη Βουλή η Ρένα Δούρου δάκρυσε. «Δεν φανταζόμουν ότι θα μου λάχαινε να ανακοινώσω στο Σώμα την απώλεια του Φλαμπουράρη», είπε.

Το Εθνικό Απολυτήριο

Μαθαίνω ότι η κυβέρνηση τρέχει το θέμα «Εθνικό Απολυτήριο» και μου είπαν ότι τις τελευταίες ημέρες έγιναν και σχετικές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός θέλει να προχωρήσει η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση και επί αυτού έχει δώσει πράσινο φως στην υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες κινήσεις.

Στόχος το φθινόπωρο του 2026

Επί της ουσίας η κυβέρνηση είχε σχεδιάσει η εφαρμογή να ξεκινήσει από το σχολικό έτος 2026-2027, με τους μαθητές που τότε θα είναι στην Α’ Λυκείου. Δεν ξέρω εάν θα επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος και υπάρχουν σκέψεις η υλοποίηση να γίνει μετά το 2027 και άρα μετά τον συνταγματικό χρόνο των εκλογών. Προσωπικά με όσα μαθαίνω και με τη συνάντηση που είχε η υπουργός με τον πρωθυπουργό, δεν αποκλείω να έρθει νωρίτερα ο σχετικός νόμος.

Στο τραπέζι συναινέσεις

Πάντως το συγκεκριμένο θέμα θα ανοίξει θέμα πολιτικών συναινέσεων. Μου λένε πως από το Μέγαρο Μαξίμου θα επιδιωχθεί τουλάχιστον να βρεθεί κοινός τόπος με το ΠΑΣΟΚ αν και φαίνεται πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο. Πού ποντάρουν στη ΝΔ; Σε θετικές κρίσεις από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου που δεν είναι εύκολο να πει όχι στο Εθνικό Απολυτήριο.

Η κινητικότητα της Άννας

Και επειδή αναφέρθηκα στην Άννα Διαμαντοπούλου, να σημειώσω πως κινείται έξυπνα και μεθοδικά στο παρασκήνιο, για να στήσει γέφυρες και συμμαχίες με σειρά στελεχών και βουλευτών. Όπου είχε πρόβλημα στο παρελθόν προσπαθεί να το λύσει με έντονη κινητικότητα. Μου λένε μάλιστα πως έχει έρθει πολύ κοντά με την κομματική βάση και δεν είναι τυχαίο πως, ενώ πολλοί στο ΠΑΣΟΚ τσάκιζαν στην κριτική τη Ράνια Θρασκιά για τη δήλωσή της για συνομιλίες ακόμα και με τον Αλέξη Τσίπρα, αυτή τη στήριξε, όπως και πρόσφατα τον Παύλο Γερουλάνο. Χτίζει για την επόμενη μέρα μου έλεγαν.

Έρχονται μετρήσεις και εξαφανισμένοι υπουργοί

Μου λένε ότι έρχονται μετρήσεις το επόμενο διάστημα που θα εμφανίζουν την κυβέρνηση να δείχνει μια σταθεροποίηση, με ανοδικές τάσεις – χωρίς όμως το μεγάλο άλμα. Θέλει δουλειά μού είπε κεντρικό στέλεχος και έθεσε το θέμα της παρουσίας και πολλών υπουργών στα ΜΜΕ, καθώς αποφεύγουν να μπουν στη φωτιά για να υπερασπιστούν την κυβέρνηση. Μου μιλάνε για «εξαφανισμένους» υπουργούς και αυτό καταγράφεται στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ΝΔ

Προτιμώ να κοιτώ λιγότερο τα ποσοστά που παίρνουν τα κόμματα στις δημοσκοπήσεις, αλλά να κοιτάω τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Όπως μου είπε και ο αναλυτής μετρήσεως, ο οποίος θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ήταν αυτός που βρήκε ότι ο Χάρης Δούκας θα κέρδιζε τον δήμο Αθηναίων, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κυβέρνησης είναι η εξωτερική πολιτική, η οικονομική σταθερότητα και, όπως μου τόνισε, ξεχωρίζει η ψηφιοποίηση του κράτους και το gov.gr. Με τέτοια χαρακτηριστικά, πάντως, δεν τη βλέπω καλά την αντιπολίτευση.

Παρήγγειλε δημοσκόπηση και δεν την πλήρωσε ποτέ

Και επειδή θα έχετε καταλάβει ότι έχω μία αδυναμία στις δημοσκοπήσεις, έψαξα μέσω τηλεφώνων να δω ποιοι ζητάνε, και πληρώνουν, αλλά και ποιοι ρίχνουν κατά κάποιον τρόπο κανόνι. Ψιλά γράμματα θα μου πείτε, αυτά αφορούν λίγους εμάς που ασχολούμαστε με την πολιτική και διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις, όπως και τις στήλες των παραπολιτικών, τη μία μετά την άλλη. Λυπήθηκε η ψυχή μου δημοσκόπο τον οποίο άκουσα να μου λέει ότι όλοι ζητάνε, αλλά στο τέλος λίγοι πληρώνουν. Και δεν αναφερόταν στα media αλλά σε πολιτικούς που μπαίνουν σε μία διαδικασία «ψαλιδιού» ή «κανονιού» σε πολλές περιπτώσεις. Όπως τον πολιτικό που με τα κανόνια που έχει ρίξει, όπως σας έχω γράψει, θα ήταν επίτιμος αρχηγός του πυροβολικού. Ο οποίος, όπως μου είπαν, ζήτησε δύο δημοσκοπήσεις και στη μία δεν πλήρωσε ποτέ. Και είχε το θράσος να πάρει ξανά τον συγκεκριμένο δημοσκόπο, για να του ζητήσει βερεσέ δημοσκόπηση. Η οποία βεβαίως και δεν έγινε. Ή σαν τον άλλον που τον έχει πάρει δεκαέξι τηλέφωνα παρακαλώ και του λέει: «Τι έγινε; Πώς τα βλέπεις; Τι μαθαίνεις;». Αντί να κάνει μια δημοσκόπηση για κάτι που αφορά το πολιτικό του. Τι του απάντησε ο δημοσκόπος; «Παράγγειλε δημοσκόπηση για να μάθεις». Τώρα αυτοί θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση και να πάρουν τα ηνία του τόπου.

Αλλαγές σε γ.γ. και Ανεξάρτητες Αρχές

Μου λένε πως λίαν συντόμως θα έχουμε ανασχηματισμό σε γενικούς γραμματείς και λογικό είναι, καθώς όσοι θέλουν να πολιτευθούν θα πρέπει να παραιτηθούν σιγά σιγά. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν αρκετά κενά και θα αναπληρωθούν και από πρόσωπα όχι αυστηρά ΝΔ, αλλά και από τον κεντρώο χώρο. Επίσης θα κλείσει σύντομα η εκκρεμότητα με τρεις Ανεξάρτητες Αρχές, καθώς η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής θα πρέπει να αποφασίσει από τα 35-40 βιογραφικά όπως ξέρω μετά από σχετική κυβερνητική εισήγηση.

Ο Πολάκης και το πρόβλημα στον Τσίπρα

Πάμε τώρα λίγο και στην «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η οποία με τόση διαφήμιση βλέπω να ξεπουλάει. Στην προδημοσίευση του βιβλίου υπάρχουν αποκαλύψεις για το καλοκαίρι του 2015 που αναφέρονται στο έντονο παρασκήνιο που ακολούθησε την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου. Αυτό έγινε γνωστό μέσα από τον ιστότοπο του ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού. Σε αυτό περιγράφονται οι προσπάθειες που έγιναν από τον Φρανσουά Ολάντ και τον Πιερ Μοσκοβισί, προκειμένου άμεσα να υπάρξει μια νέα βελτιωμένη πρόταση των δανειστών και να ξεκινήσει ένας νέος γύρος διαπραγμάτευσης με μια βάση συζήτησης που να περιλαμβάνει χρηματοδότηση και ρύθμιση του χρέους. Δεν θα ήθελα, όμως, να σταθώ σε αυτό το περιστατικό όπου παίχτηκε στο «χορτάρι» ευρωπαϊκού γηπέδου. Θα ήθελα να σταθώ στο δικό μας γήπεδο και συγκεκριμένα «σε ξερό», εκεί που είναι δύσκολος ο αγώνας. Όχι βέβαια ότι και οι ευρωπαϊκοί δεν είναι. Τουναντίον. Πάμε στον εδώ αγώνα και να σας πούμε για το τι γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του για τον Παύλο Πολάκη. Συγκεκριμένα τα προβλήματα που του δημιούργησε ο πολιτικός από την Κρήτη και τις έντονες αντιδράσεις του, για το σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και σας το λέω αυτό γιατί ο Παύλος Πολάκης το γνωρίζει εδώ και καιρό για το τι αναφέρει ο πρώην σύντροφός του και πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του, αφού το λέει δεξιά και αριστερά στους διαδρόμους της Βουλής.

Οργή στον Περισσό

Άστραψαν και βρόντηξαν χθες στον Περισσό και όχι άδικα, καθώς είδαν αίτημα άρσης ασυλίας πολιτικού αρχηγού. Και αυτή τη φορά αφορούσε τον γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, για παραβίαση του νόμου περί οικονομικών των κομμάτων. Η συγκεκριμένη ποινική διαδικασία κινήθηκε μετά από καταγγελία – μήνυση του γνωστού δικηγόρου, Κωνσταντίνου Πλεύρη, ενώ σημειώνεται από τον Περισσό πως δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά για το γεγονός ότι μία τέτοια προφανώς ψευδής και ανυπόστατη κατηγορία στάλθηκε από τις εισαγγελικές αρχές στη Βουλή. Το ΚΚΕ μάλιστα εξηγεί πως τηρεί τις διατυπώσεις της νομοθεσίας για τα οικονομικά των κομμάτων και δηλώνει κανονικά τα έσοδά του από συνδρομές και εισφορές, δωρεές και κληρονομιές.

Φεύγει για Σιγκαπούρη με τον νου στα μπλόκα

Μπορεί ο πρωθυπουργός να φεύγει για Σιγκαπούρη, αλλά έχει τον νου του στα αγροτικά μπλόκα που δεν θέλει να δει. Γι’ αυτό και χθες στην ΕΡΤ ανακοίνωσε πρόσθετη ενίσχυση στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά, σε συνδυασμό με τις πρώτες καταβολές των βασικών ενισχύσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αφήσει για λίγο πίσω τις σκοτούρες και θα βρεθεί πρώτη φορά ως πρωθυπουργός στη Σιγκαπούρη, όπου εκτός από τις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της χώρας θα συμμετάσχει στο Bloomberg New Economy Forum, με στόχο επενδυτές!

Ο Τζόκοβιτς στην εβδομάδα μόδας

Η τελευταία βραδιά της 37ης Athens Fashion Week μαθαίνω ότι απέκτησε απρόσμενο ενδιαφέρον με την εμφάνιση του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος βρέθηκε στην εκδήλωση της εβδομάδας μόδας της πρωτεύουσας και εμφανίστηκε στο κλείσιμο της διοργάνωσης. Η παρουσία του, χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημη ανακοίνωση, δημιούργησε ένα κύμα έκπληξης και προσμονής στους προσκεκλημένους, που πληροφορήθηκαν την άφιξή του μόλις λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το τελικό show. Ο κορυφαίος τενίστας παρακολούθησε διακριτικά τις παρουσιάσεις, ωστόσο η στιγμή που εμφανίστηκε στο φινάλε της εκδήλωσης που γίνεται για 37 χρόνια πλέον έδωσε άλλο τόνο.

Οι ελάχιστα γνωστές επενδύσεις της Lamda

Οι περισσότεροι ξέρετε τη Lamda Development για την επένδυση στο Ελληνικό ή για τα Malls, των οποίων είναι ιδιοκτήτρια όπως το Mall Athens και το Golden Hall. Ωστόσο, αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι έχει και αρκετές ακόμα επενδύσεις που αναπτύσσει στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, η εταιρεία διατηρεί στρατηγικές επενδύσεις σε ακίνητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στο χαρτοφυλάκιό της. Στην Ελλάδα περιλαμβάνονται οικόπεδα στην Αίγινα 116 στρεμμάτων και στη Θεσσαλονίκη με συμμετοχή 20% σε έκταση 72,1 χιλ. τ.μ. δίπλα στο επίσης ιδιοκτησίας της εμπορικό κέντρο, Mediterranean Cosmos. Στο εξωτερικό, η εταιρεία κατέχει 10,5 στρέμματα στο Budva του Μαυροβουνίου για ανάπτυξη πολυτελούς παραθεριστικού συγκροτήματος με θέα το Sveti Stefan Island. Οι επενδύσεις αυτές αντανακλούν τη στόχευση της εταιρείας σε αναπτυξιακές ευκαιρίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στην ευρύτερη περιοχή.

Η συμφωνία Λάτση, Πίττα, Πειραιώς

Η συμφωνία των 20 εκατ. δολαρίων μεταξύ Euroholdings και Τράπεζας Πειραιώς για να χρηματοδοτήσει την επένδυση, «κλείστηκε» μετά από συνεννόηση των βασικών μετόχων, δηλαδή της οικογένειας Λάτση και του Αριστείδη Πίττα, οι οποίοι εξετάζουν τη στροφή της εταιρείας προς τα tankers. Για αυτό και στον στόλο της εταιρείας περνάει το δεξαμενόπλοιο Hellas Avatar από τον ιδιωτικό στόλο της οικογένειας Λάτση, κάτι που θεωρήθηκε η πιο πρακτική και άμεση λύση για να γίνει η πρώτη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά την Πειραιώς, που ανέλαβε να χρηματοδοτήσει τη συγκεκριμένη συναλλαγή, επιδιώκει να έχει -και έχει- ρόλο στη ναυτιλιακή αγορά.

Τι «πουλάει» η μπίρα Νήσος

Μετά τη συμφωνία που έφερε την Ολυμπιακή Ζυθοποιία ως μέτοχο μειοψηφίας, η μπίρα Νήσος πορεύεται με εμπορικό σύμμαχο τη δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία στην Ελλάδα. Ενδιαφέρον όμως έχουν και οι οικονομικές επιδόσεις της Νήσος, τι «πουλάει» δηλαδή με βάση τον τζίρο της, καθώς το 2024 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 1,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο σε σχέση με το 2023, ενώ οι ζημίες περιορίστηκαν σημαντικά σε 91,3 χιλ. ευρώ από 409 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Παρά τις πιέσεις στο κόστος και τις λειτουργικές δαπάνες, οι άνθρωποι της αγοράς βλέπουν τη συμμετοχή της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας ως ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά και ως στρατηγική κίνηση ενίσχυσης στον τομέα της μικροζυθοποιίας όπου δεν είχε παρουσία. Οι ίδιοι άνθρωποι εκτιμούν ότι η στρατηγική συνεργασία των δύο πλευρών και η είσοδος του νέου μετόχου εκτιμάται ότι μπορεί να στηρίξει την κεφαλαιακή διάρθρωση και να ενισχύσει την εμπορική ανάπτυξη της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.

Ανασύνταξη δυνάμεων μετά την πυρκαγιά στο «Απολλώνιον»

Σε φάση ανακατασκευής βρίσκεται αυτή την περίοδο η κεντρική αποθήκη των φούρνων «Απολλώνιον», μετά την πυρκαγιά στις αρχές της χρονιάς. Η φωτιά κατέστρεψε ολοκληρωτικά τις κεντρικές αποθήκες της εταιρείας και έθεσε σοβαρά ζητήματα επιχειρησιακής αντοχής. Παρ’ όλα αυτά η ασφαλιστική κάλυψη και η άμεση ενεργοποίηση εναλλακτικών λύσεων βοήθησαν να αποφευχθούν προβλήματα στην τροφοδοσία των καταστημάτων. Οι εργασίες αποκατάστασης προχωρούν αυτή την περίοδο, ενώ προσωρινές δομές logistics κρατούν «ζωντανή» την καθημερινή λειτουργία. Παρά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η γνωστή αλυσίδα φούρνων Απολλώνιον έκλεισε το 2024 με άνοδο τζίρου περίπου 4%. Ωστόσο, η κερδοφορία επηρεάστηκε αρνητικά από τα αυξημένα λειτουργικά βάρη και το υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος, με αποτέλεσμα ζημία 67,5 χιλιάδες ευρώ.

Το 2027 σε λειτουργία το αεροδρόμιο στο Καστέλι

Σε μία αρκετά μεγάλη ομάδα δημοσιογράφων που ταξίδεψαν στην Κρήτη, μαθαίνω ότι παρουσιάστηκε από στελέχη της ΓΕΚ Τέρνα η εξέλιξη του έργου κατασκευής για τον νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι. Και ήδη η κατασκευή αγγίζει το 65%, καθώς οι εργασίες προχωρούν. Ο τεχνικός διευθυντής του έργου, Ευάγγελος Μασούρας, ανέφερε ότι το 2027 θεωρείται κομβική χρονιά. Τη χρονιά αυτή αναμένεται να ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές πτήσεις, για την πιστοποίηση του αεροδρομίου και τη σταδιακή ενεργοποίηση των συστημάτων που θα καθορίσουν τη λειτουργική του ετοιμότητα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών και την πιστοποίηση των συστημάτων, το αεροδρόμιο αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του εντός του 2027, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τις αερομεταφορές στην Κρήτη.