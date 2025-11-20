Το τελευταίο αντίο στον ιδεολόγο της Αριστεράς, Αλέκο Φλαμπουράρη

Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι και σύντροφοι στο ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, Αλέκο Φλαμπουράρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, σε ηλικία 87 ετών.

Η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη τελέστηκε στο πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ – ΕΣΑ.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν, μεταξύ άλλων, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Νίκος Βούτσης, ο Φώτης Κουβέλης, η Ρένα Δούρου, ενώ επικήδειο λόγο εκφώνησαν ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Σωκράτης Φάμελλος. Στο πάρκο Ελευθερίας για το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη βρέθηκαν επίσης η κυρία Ελμίνα Κοπελούζου και ο κύριος Κωσταντής Σπυρόπουλος.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αποτέφρωση στη Ριτσώνα.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης, είχε διατελέσει υπουργός Επικρατείας και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 μέχρι το 2023.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Υπενθυμίζεται πως η οικογένεια του πρώην υπουργού ζήτησε αντί για στεφάνια, να διατεθούν τα χρήματα για την ενίσχυση του KENTPOΥ EΠAΓΓEΛMATIKHΣ AΠOKATAΣTAΣHΣ ATOMΩN ME EIΔIKEΣ ANAΓKEΣ Κ.Ε.Α/ Α.Μ.Ε.Α στους παρακάτω λογαριασμούς:

Alpha Bank: GR3101402350235002002004806

EΘNIKH TPAΠEZA: GR8801101130000011329600446.

Ποιος ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα. Ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου Γκρατς της Αυστρίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είχε εργαστεί ως πολιτικός μηχανικός.

Στα νεανικά του χρόνια οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση. Μεταπολιτευτικά, εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στον Συνασπισμό και κατόπιν στον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Διετέλεσε υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και τον Σεπτέμβριο του 2015 εξελέγη βουλευτής στην Α’ Αθηνών. Μετά από τον ανασχηματισμό της 5ης Νοεμβρίου του 2016 διατήρησε τη θέση του στο Υπουργείο, με τη διαφορά πως ανέλαβε αρμοδιότητες για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και για μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 ήταν στην τέταρτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εξελέγη ξανά βουλευτής.

