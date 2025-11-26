Στη βραδιά που ο Εμπαπέ έβαλε 4 γκολ, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε τρεις αναγκαστικές αλλαγές, έδειξε τρομερά ψυχικά αποθέματα και πάλεψε μέχρι τέλους, δεν απέφυγε όμως την ήττα με 3-4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Με τους οπαδούς τους να δημιουργούν εκπληκτική ατμόσφαιρα, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν καλά στο παιχνίδι. Τόσο καλά ώστε να ανοίξουν το σκορ στο 8ο λεπτό, όταν οι Ποντένσε, Ελ Κααμπί και Τσικίνιο έκρυψαν τη μπάλα, για να την… εμφανίσει ο τελευταίος στα δίχτυα του Λούνιν με ωραίο σουτ. Από νωρίς, επομένως, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε το προβάδισμα και στη συνέχεια έδειχνε να διαχειρίζεται σωστά την κατάσταση.

Στο 19′, μάλιστα, λίγο έλειψε να… γκρεμιστεί το Καραϊσκάκη καθώς ο Τσικίνιο με σουτ από το ύψος της περιοχής πήγε για το 2-0, ο Λούνιν όμως κατάφερε αυτή τη φορά να αποκρούσει. Όπως και να έχει, το πρώτο 20λεπτο ήταν ονειρικό για τους Πειραιώτες, τα επόμενα λεπτά όμως ήταν… εφιαλτικά.

Στο 22′ ο Εμπαπέ βγήκε τετ α τετ μετά την ωραία μπαλιά του Βινίσιους και νίκησε τον Τζολάκη για το 1-1, για να έρθει αμέσως μετά, στο 24′, το 1-2 ξανά από τον Γάλλο. Με κεφαλιά αυτή τη φορά, μετά τη σέντρα του Γκιουλέρ από δεξιά. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο έκανε την ανατροπή, έκοψε τα πόδια των γηπεδούχων και τα πράγματα στράβωσαν κι άλλο στη συνέχεια…

Στο 28′ ο Τσικίνιο αποχώρησε λόγω τραυματισμού αφήνοντας τη θέση του στον Ταρέμι και στο επόμενο λεπτό ο Εμπαπέ έφυγε και πάλι στην πλάτη της άμυνας και η κατάληξη ήταν η… αναμενόμενη: Πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα και το σκορ στο 1-3 με χατ-τρικ του Γάλλου άσου μέσα σε 7 λεπτά.

Ο ενθουσιασμός που υπήρχε μέχρι και πριν ένα 10λεπτο είχε χαθεί πλέον και στο 32′ ο Βινίσιους με πολύ ωραίο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, η εξέταση του VAR όμως έδειξε ότι υπήρχε οφσάιντ του Εμπαπέ στην αρχή της φάσης και το γκολ δεν μέτρησε. Δεν έγινε, επομένως, το 1-4, θα μπορούσε όμως να γίνει στο 36′, όταν ο Τσουαμενί με σουτ έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Η Ρεάλ είχε καταφέρει να τρομάξει τον Ολυμπιακό, ο οποίος πάντως στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου θα μπορούσε να ξαναμπεί στο παιχνίδι με την ωραία κεφαλιά του Ελ Κααμπί, ωραία όμως ήταν και η απόκρουση του Λούνιν.

Με την έναρξη του δεύτερου ο Μεντιλίμπαρ έβγαλε τον Γκαρθία για να βάλει τον Έσε και αυτός ήταν που έβγαλε τη σέντρα στο 52′ για την κεφαλιά του Ταρέμι που μείωσε σε 2-3. Ένα γκολ που ζέστανε ξανά τις εξέδρες και έδωσε ελπίδες στους «ερυθρόλευκους», αλλά αυτές δυστυχώς έσβησαν γρήγορα…

Αφού πρώτα πλησίασε στο 4ο γκολ στο 57′ με τον Βινίσιους, η «βασίλισσα» το έβαλε τελικά στο 60’… Ο Βραζιλιάνος έκανε ωραία ενέργεια από αριστερά αποφεύγοντας τον Ρέτσο, πάτησε περιοχή και πάσαρε στον Εμπαπέ που έγραψε το 2-4 από κοντά με το 4ο του γκολ!

Ο Μεντιλίμπαρ έκανε και δεύτερη αναγκαστική αλλαγή αμέσως μετά με τον Μπιανκόν να παίρνει τη θέση του Πιρόλα και λίγα λεπτά μετά υπήρξε πρόβλημα και με τον Ποντένσε, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Στρεφέτσα… Όλα πήγαιναν στραβά, με λίγα λόγια, για τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως δεν τα παράτησε.

Συνέχισε να προσπαθεί, έψαχνε τον τρόπο για να ξαναμπεί στο παιχνίδι και τον βρήκε στο 81′, όταν ο Στρεφέτσα σέντραρε από αριστερά και ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά μείωσε σε 3-4! Γκολ που ξεσήκωσε το Καραϊσκάκη, το οποίο στο 84′ ήταν έτοιμο να πανηγυρίσει το 4-4 σε πλασέ του Μαροκινού φορ αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

Στο επόμενο λεπτό οι Πειραιώτες ζήτησαν πέναλτι σε πτώση του Στρεφέτσα αλλά διαιτητής και VAR θεώρησαν ότι δεν υπάρχει παράβαση και στο 86′ ο Βραζιλιάνος πήγε για την ισοφάριση με ωραίο συρτό σουτ εκτός περιοχής αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Οι «ερυθρόλευκοι» πίεσαν μέχρι τέλους για την ισοφάριση και δεν κατάφεραν να φτάσουν σε αυτή, κέρδισαν όμως το χειροκρότημα των οπαδών τους για την τεράστια προσπάθειά τους.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι (72′ Κοστίνια), Ρέτσος, Πιρόλα (62′ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Μουζακίτης, Γκαρθία (46′ Έσε), Ζέλσον, Τσικίνιο (28′ Ταρέμι), Ποντένσε (72′ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί.

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Λούνιν, Άρνολντ, Ασένθιο (73′ Ντίαθ), Καρέρας, Μεντί, Τσουαμενί, Καμαβινγκά (46′ Θεμπάγιος), Βαλβέρδε, Βινίσιους (90′ Φραν Γκαρθία), Γκιουλέρ (61′ Μπέλιγχαμ), Εμπαπέ.