BEAST

Έτοιμοι για ξύλο

Καλημέρα σε όλους. Στον απόηχο της πρώτης μέρας κυκλοφορίας του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, που όντως πηγαίνει καλά κυκλοφοριακά, αλλά έχει ανοίξει πολύ μεγάλα ρήγματα και προκαλεί σφοδρές συγκρούσεις. Τα μαχαίρια βγήκαν από τα θηκάρια και γίνεται χαμός στο παρασκήνιο. Όπως ήταν λογικό, ρώτησα τακτικούς συνομιλητές του Τσίπρα εάν ήταν έτοιμοι για αντιδράσεις. «Ναι, ήμασταν έτοιμοι για ξύλο», μου είπε γελώντας ένας εξ αυτών. Η εκτίμησή τους είναι ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις, αλλά σε 10 – 15 μέρες θα κοπάσει ο θόρυβος για το παρελθόν και η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο αύριο. Και αυτό ουσιαστικά σημαίνει νέο κόμμα.

Σταθμός το Παλλάς

Επί της ουσίας η εκδήλωση της παρουσίασης του νέου βιβλίου στο Παλλάς την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου σηματοδοτεί και έναν σημαντικό σταθμό στο νέο ταξίδι που ξεκινάει ο Αλ. Τσίπρας. Αυτή η εκδήλωση θεωρείται κομβική για τις επόμενες κινήσεις του και εκεί θα μιλήσει για το αύριο και όχι για το παρελθόν.

Ικανοποιημένος

Όπως έμαθε η στήλη, ο Τσίπρας ήταν άκρως ικανοποιημένος από την απήχηση του βιβλίου και τα πρώτα μηνύματα. Μάλιστα έγινε και συζήτηση των συνεργατών του και ειπώθηκε πως το στοίχημα κερδήθηκε, καθώς η «Ιθάκη» βρίσκεται ήδη στην 6η ανατύπωση. Το 80% των βιβλίων που εστάλησαν στα βιβλιοπωλεία εξαντλήθηκε από την πρώτη ημέρα, με τον εκδοτικό οίκο Gutenberg να αναζητεί χαρτί για την επόμενη ανατύπωση. Λογικές οι αντιδράσεις όπως έλεγαν και δεν τους ξένισαν, αλλά αυτό που τους δημιούργησε ευφορία ήταν το γεγονός πως η συζήτηση επικεντρώνεται πάλι στον πρώην πρωθυπουργό με ότι αυτό σημαίνει για τις μελλοντικές εξελίξεις.

Με λυμένα ζωνάρια Ζωή, Πολάκης και άλλοι

Πάντως αυτό που ξέρω είναι, όπως φάνηκε και χθες, ότι τα ζωνάρια είναι λυμένα από αρκετούς. Όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Παύλος Πολάκης, ο Στέφανος Κασσελάκης, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, κά. Και οι επιθέσεις τους θα είναι έντονες.

Το βιβλίο με αφιέρωση στον Τασούλα

Έμαθα ότι το βιβλίο εστάλη σίγουρα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα και μου είπαν πως έχει και εγκάρδια αφιέρωση. Ενδιαφέρον. Πήγε στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και στον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο. Μου είπαν ότι ίσως πήγε στη Ντόρα Μπακογιάννη για αυτό και ήταν η πιο συγκρατημένη και ήπια χθες στις αναφορές της, σίγουρα εστάλη στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή αλλά δεν πήγε -δεν έχω μάθει το αντίθετο έως αργά χθες το βράδυ- στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο χλευασμός του Μαξίμου

Από το Μέγαρο Μαξίμου πήγε ή δεν πήγε, πάει ή δεν πάει το βιβλίο, η γραμμή είναι προς κάθε στέλεχος μια: χλευάστε το βιβλίο και προσπαθήστε να το αποδομήσετε με κάθε τρόπο. Αυτή η γραμμή δόθηκε χθες και ήδη υιοθετήθηκε από υπουργούς όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η γαλάζια αποδόμηση της «Ιθάκης»

Επιχείρησα χθες να μιλήσω με αρκετά στελέχη της ΝΔ για να αποκωδικοποιήσω την αντίδρασή τους για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα το οποίο και κυριάρχησε στην πολιτική επικαιρότητα, και θα συνεχίσει εκτιμώ και σήμερα, καθώς τα απόνερα τόσο ενδοσυντροφικά, όσο και της οικονομικής σφαίρας επί της διακυβέρνησης 2015-2019 είναι εντονότατα. «Αυτό με το εγκλωβισμένο περιστέρι στις πρώτες σελίδες του βιβλίου, το οποίο απελευθέρωσε ο Αλέξης θύμιζε Άρλεκιν» μου έλεγε υψηλόβαθμό κομματικό στέλεχος της ΝΔ σχεδόν περιπαικτικά, ενώ έξαλλος βουλευτής μου θύμιζε τα παραυπουργεία δικαιοσύνης, τους αμετάκλητα καταδικασμένους υπουργούς αλλά και εκείνους που αποφυλακίστηκαν και στη συνέχεια διέπραξαν πολύ σοβαρά εγκλήματα, λόγω φωτογραφικών διατάξεων. «Αυτό ήταν το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς» συμπλήρωσε. Πάντως, δεν μπορεί ουδείς να παραβλέψει ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί από τον πρώην πρωθυπουργό ένας νέος πόλος με στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού να λέει στη στήλη ότι αυτό δεν είναι αρνητικό, καθώς αν κρατά μία φορά δυνάμεις η ΝΔ παρά την αναπόφευκτη φθορά των 7 ετών διακυβέρνησης η σύγκριση με τον Τσίπρα θα ενισχύσει τη γαλάζια παράταξη. Ωστόσο αναρωτιόταν που θα βρει στελέχη, δεδομένου ότι με την «Ιθάκη» έχει πάρει διαζύγιο μεγάλο μέρος των πρώην συντρόφων του.

Ο Τσίπρας και ο άλλος Μαρξ

Καρλ Μαρξ ή Γκράουτσο Μαρξ; Ποιος άραγε ταιριάζει καλύτερα στην περίπτωση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα; Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη αν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ενεργός στην πολιτική σκηνή ως σχόλιο για το βιβλίο του θα ταίριαζε η φράση του Καρλ Μαρξ σύμφωνα με την οποία «η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη φορά σαν φάρσα». Δεν είναι όμως, οπότε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θυμήθηκε τον άλλο… Μαρξ, τον Γκράουτσο, τον μεγάλο κωμικό στον οποίο αποδίδεται η φράση: «από τη στιγμή που παρέλαβα το βιβλίο στα χέρια μου δεν έχω σταματήσει να γελάω, ελπίζω κάποια στιγμή να το διαβάσω». Βέβαια διευκρίνισε ο εκπρόσωπος ότι το θέμα με το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού μόνο για γέλια δεν είναι αν κάποιος σκεφτεί τι υποστήκαμε την περίοδο 2015 -2019 με τους 30 νέους φόρους, τα 120 δις και τις ουρές από πολίτες και συνταξιούχους στα ΑΤΜ.

Οι κερδισμένοι από τις εκλογές της ΝΔ

Εκλογές είχαμε την Κυριακή που μας πέρασε στη Νέα Δημοκρατία όπου περισσότερα από 122.000 ενεργά μέλη του κόμματος κλήθηκαν να εκλέξουν τους 2.500 εκπροσώπους τους που διεκδίκησαν τις θέσεις των προέδρων και των συμβουλίων των 59 Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των 330 Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ). Θα σας αναφέρω όμως τέσσερις κερδισμένους απ’ αυτές τις εκλογές όπου είχαμε μεγάλη συμμετοχή, με τον Παύλο Μαρινάκη να είναι ο μεγάλος κερδισμένος στον Βόρειο Τομέα όπως έμαθα, τον Νίκο Δένδια στον Νότιο Τομέα όπου όπως μου είπαν δεν είχε αντίπαλο επί της ουσίας και τον Κυριάκο Πιερρακάκη στην Α’ Αθήνας. Μην ξεχνάμε και τον πρώην άνθρωπο του Μεγάρου Μαξίμου ο οποίος ασχολήθηκε αρκετά με αυτές τις εκλογές και έβγαλε πολλούς δικούς του ανθρώπους. Αναφέρομαι στον Γρηγόρη Δημητριάδη για τον οποίο ακούω βρίσκεται σε συμμαχία και με τον Πιερρακάκη και με τον Δένδια. Και όπως μου είπε ο σοφός γέροντας της Νέας Δημοκρατίας «σωστά στα λένε». Ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι και με τον Νίκο Δένδια μέσω του Κυριάκου Πιερρακάκη. Υπάρχει και το ενδεχόμενο σε μία ενδεχόμενη εκλογική μάχη για την αρχηγία να μην είναι υποψήφιος ο υπουργός Οικονομικών και να στηρίξουν όλοι τον Νίκο Δένδια. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον χρόνο που θα γίνει», μου τόνισε χαρακτηριστικά.

H επικοινωνία Τασούλα – Μητσοτάκη

Και να πάω στο Προεδρικό Μέγαρο και στη χθεσινή συνάντηση των Κ. Τασούλα και Κυρ. Μητσοτάκη που δεν συζήτησαν το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα. Παρά τα όσα γράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες, το κλίμα ήταν καλό και δεν συζητήθηκε τι γίνεται σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Έμαθα ότι όταν έκλεισαν οι κάμερες, η συζήτηση πήγε στην Ήπειρο και στις καταστροφές από την κακοκαιρία. Μάλιστα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε πλήρως τον Πρωθυπουργό που ξέρει την περιοχή για τις περιοχές που επλήγησαν.

Αδιάφοροι στο ΠΑΣΟΚ

Από την άλλη πλευρά στο ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και δεν θέλουν να δείξουν ότι ενοχλούνται από το βιβλίο Τσίπρα. Οι επιθέσεις και από εδώ θα είναι αρκετές και αυτό έχει σημασία για τις επόμενες κινήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη που προσπαθεί να ρίξει γέφυρες σε χώρους όπου ο Αλ. Τσίπρας δεν κατάφερε να διεισδύσει αλλά το ΠΑΣΟΚ πάντα είχε δύναμη όπως πχ στην αυτοδιοίκηση. Και γι’ αυτό σήμερα θα συναντηθεί με αυτοδιοικητικούς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέχεια και της παρουσίας του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη προ ημερών.

Ανέβηκαν οι μετοχές της Λιακούλη

Η σχέση του Νίκου Ανδρουλάκη με την Βουλευτή του κόμματός του Ευαγγελία Λιακούλη, έχει περάσει σαράντα κύματα. Από το «κραταίος Νικόλας» που έχει πει η βουλευτής για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τον Φεβρουάριο του 2022 μέχρι την ένταση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα όπου είχε πει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «δεν είμαι κυρία σου, είμαι βουλευτής». Μεταξύ άλλων η Ευαγγελία Λιακούλη στις εσωκομματικές εκλογές είχε στηρίξει τον Χάρη Δούκα αλλά κανείς δεν μπορεί να της προσάψει ότι δεν δουλεύει. Αντιθέτως, θα λέγαμε ότι η κατάσταση της είναι overworking, δηλαδή εργάζεται πέρα από το φυσιολογικό όριο ωρών. Τον τελευταίο καιρό υπήρχε έντονη φημολογία ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επέλεγε την Λάρισα έναν από τους τρεις νομούς για να είναι υποψήφιος. Μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΚ έχει εστιάσει στον αγροτικό και πρωτογενή τομέα όπου κήρυξε πανεθνικός διάλογος από τη Λάρισα. Δεν γνωρίζω τι θα κάνει τελικά αφού είναι αρκετά νωρίς αλλά μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι πλέον οι σχέσεις μεταξύ τους έχουν αποκατασταθεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει καλά λόγια για την Ευαγγελία Λιακούλη. Βέβαια γνωρίζετε πόσο φειδωλός είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τέτοιες σχέσεις αλλά γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι εκτίμησε τη δουλειά της και τη στάσης της στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βιβλίο και ο Θεοδωράκης

Μετά τον Αλ. Τσίπρα έγραψε βιβλίο και ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο δημοσιογράφος και πρώην πρόεδρος του Ποταμιού, με τον Άρη Βουρβούλια. Το βιβλίο έχει τίτλο, «14 – σκιές και αλήθειες της Ελλάδας» (εκδόσεις Μεταίχμιο) και το παρουσιάζουν την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου στις 7:30 μμ. στο Γαλλικό Ινστιτούτο η Σοφία Γιαννακά, η Αντιγόνη Λυμπεράκη και η Αθηναΐς Νέγκα.

Λύση στο ελβετικό φράγκο

Και να πάμε σε ένα θέμα που καίει δεκάδες χιλιάδες και αφορά τους δανειολήπτες με ελβετικό φράγκο. Μαθαίνω ότι οριστικοποιείται σιγά-σιγά η πρόταση. Τι θα προβλέπει; Την εθελοντική μετατροπή των δανείων σε ευρώ, με ευνοϊκή ισοτιμία κατά 15% έως 50%, ανάλογα με την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Αυτό οδηγεί σε κούρεμα του κεφαλαίου από 13% έως 33% περίπου. Επιπλέον το επιτόκιο θα είναι σταθερό από 2,3% έως 2,9%. Όσο πιο χαμηλά εισοδήματα και περιουσία έχει ο δανειολήπτης τόσο καλύτερη ρύθμιση θα κερδίζει. Τέλος, θα είναι δυνατή, ανάλογα με την ηλικία του, η επιμήκυνση της διάρκειας εξόφλησης για όσους θέλουν μεγαλύτερη μείωση της δόσης τους.

Η Renault «κατεβαίνει» στο Κολωνάκι

Ως κίνηση – έκπληξη χαρακτηρίζεται από ανθρώπους με τους οποίους μιλάω στην αγορά των εμπορικών ακινήτων η κίνηση που κάνει η Renault, η οποία νοίκιασε ακίνητο στην οδό Σκουφά 8, στην «καρδιά» του Κολωνακίου. Η μίσθωση αφορά χώρο 99 τ.μ., ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, θα μετατραπεί σε ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό σημείο για το νέο Renault 5, το νέο ηλεκτρικό μοντέλο που επαναφέρει την ιστορική φίρμα με σύγχρονη ταυτότητα. Η επιλογή της Σκουφά μόνο τυχαία δεν είναι. Η Renault θέλει να τοποθετήσει το Renault 5 σε ένα περιβάλλον με αγοραστικό κοινό υψηλού προφίλ, προσελκύοντας κοινό με αγοραστική δύναμη αλλά και νεότερες ηλικίες που κινούνται καθημερινά στην περιοχή. Ο νέος εκθεσιακός χώρος δεν θα θυμίζει κλασική αντιπροσωπεία, αλλά θα λειτουργεί περισσότερο ως χώρο προώθησης της μάρκας, με έμφαση στο σχεδιασμό, την ηλεκτροκίνηση και την εμπειρία του επισκέπτη. Πρόκειται για μια πρακτική που ήδη εφαρμόζουν αυτοκινητοβιομηχανίες στο εξωτερικό, μεταφέροντας τα μοντέλα τους από την περιφέρεια στο αστικό κέντρο για μεγαλύτερη ορατότητα. Με πληροφορούν ότι αυτή την περίοδο οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και στόχος είναι το εκθεσιακό σημείο να λειτουργήσει μέσα στους επόμενους μήνες, υποστηρίζοντας την εμπορική κίνηση του Renault 5 στην ελληνική αγορά.

Η Golden Goose στο πιο ακριβό τετράγωνο της Αθήνας

Την ίδια στιγμή όπως μου λένε οι γνώστες των πραγμάτων το κέντρου, η αγορά πολυτελών ειδών της Αθήνας συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα κινητική. Η Golden Goose, η ιταλική μάρκα που έχει γίνει συνώνυμο του streetfashion και των υπερpremium sneakers με τιμή που ξεπερνάει τα 400 ευρώ το ζευγάρι, ετοιμάζει τη δική της είσοδο στην οδό Βουκουρεστίου. Η εταιρεία μίσθωσε πρόσφατα χώρο 868 τετραγωνικών μέτρων στον αριθμό15 του εμπορικού δρόμου, ακριβώς δίπλα στο κατάστημα της Louis Vuitton, σε ένα από τα πλέον περιζήτητα σημεία της πρωτεύουσας. Η εγκατάσταση της Golden Goose στη Βουκουρεστίου αποδεικνύει ότι η Αθήνα συνεχίζει να προσελκύει διεθνείς οίκους πολυτελείας, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ήδη ένα hubπολυτελείας από οίκους όπως Louis Vuitton, Dior, Hermes, Gucci, Rolex, Chanel και όχι μόνο. Ο νέος χώρος αναμένεται να λειτουργήσει ως flagship store για την ελληνική αγορά, με πλήρη συλλογή ρούχων και παπουτσιών. Η κίνηση αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο τη Βουκουρεστίου ως τη «μητροπολιτική λεωφόρο πολυτελείας» της Ελλάδας, ανεβάζοντας τον πήχη των μισθωμάτων σε επίπεδα που πλέον συναγωνίζονται μεσημβρινές αγορές όπως η Via Montenapoleone στο Μιλάνο και η Rue Saint-Honoré στο Παρίσι.

«Μπλόκο» στην επένδυση 165 εκατομμυρίων του Θεοδωρόπουλου

Μια υπόθεση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σχεδόν σουρεαλιστική περιέγραψε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος από το βήμα του συνεδρίου CEO Initiative 2025. Ο επικεφαλής της Wonderplant και πρόεδρος του ΣΕΒ εξήγησε ότι, ενώ η επένδυση των 165 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου στην Πτολεμαΐδα έχει λάβει κρατική χρηματοδότηση, την ίδια στιγμή το ίδιο το Δημόσιο βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη για την έκταση όπου θα εγκατασταθεί το έργο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, η ομάδα του αναζητεί στη Δυτική Μακεδονία μια μεγάλη ενιαία έκταση για το project. Συμπλήρωσε ότι έχει βρεθεί το κατάλληλο ακίνητο, αλλά είναι μπλοκαρισμένο εδώ και χρόνια επειδή το Δημόσιο και ο τοπικός δήμος διεκδικούν την κυριότητά του. Η υπόθεση έχει ήδη κριθεί δύο φορές υπέρ του δήμου, τόσο στο πρωτοδικείο όσο και στο εφετείο. Παρ’ όλα αυτά, το Δημόσιο επιμένει να συνεχίζει τη δικαστική διαδικασία και την έχει οδηγήσει μέχρι τον Άρειο Πάγο, διατηρώντας την περιοχή δεσμευμένη και απροσπέλαστη για οποιαδήποτε επένδυση.

Το «σήριαλ» στο λιμάνι Ηγουμενίτσας

Όπως μου λέει ο πληροφοριοδότης μου, σήμερα περνάει από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ένα πολυσυζητημένο θέμα που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην Ηγουμενίτσα. Ο θόρυβος που έχει δημιουργηθεί απειλεί να «παγώσει» κρίσιμη επένδυση του ομίλου Grimaldi στο λιμάνι. Μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να απορρίψει βασικά σημεία του master plan, ο δήμος κινητοποιήθηκε σε όλα τα επίπεδα: ενημέρωσε γραπτώς τα μέλη της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων και οδήγησετο ζήτημα μέχρι τα ανώτατα κλιμάκια των υπουργείων. Ο δήμαρχος δεν έμεινε εκεί καθώς συναντήθηκε διαδοχικά με τους γενικούς γραμματείς των Υπουργείων Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, θέτοντας επί τάπητος τις αντιρρήσεις για τις προβλέψεις του σχεδίου. Κεντρικό επιχείρημα είναι ότι οι παρεμβάσεις αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του λιμένα και δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για το φυσικό, αστικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Το ΚΑΣ καλείται σήμερα να αξιολογήσει και αυτό με τη σειρά του το master plan, σε μια υπόθεση που έχει εξελιχθεί σε πολιτικό σήριαλ για την περιοχή.

Κίνητρα του ΥΠΑΝ για την επένδυση Ανδρεάδη

Μαθαίνω από έγκυρα χείλη ότι με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης άναψε το πράσινο φως για να δοθούν κίνητρα στη ΣΤΑΝΤΑ Α.Ε., την εταιρεία της οικογένειας Ανδρεάδη, για το project «Diaporos Green Retreat» στο νησάκι Διάπορος της Χαλκιδικής. Μια επένδυση 41,7 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που έχει ήδη χαρακτηριστεί στρατηγικής σημασίας και εντάχθηκε στην κατηγορία των στρατηγικών επενδύσεων. Σας θυμίζω ότι η επένδυση αφορά μία υπερπολυτελή ξενοδοχειακή ανάπτυξη σε ένα από τα πιο παρθένα σημεία της Σιθωνίας. Το resort 5 αστέρων προβλέπει 76 δωμάτια και βίλες, bungalows, yachting club, spa, εμπορική στοά ακόμα και ναό, σε ένα ενεργειακά αυτόνομο συγκρότημα που πρόκειται να κατασκευαστεί. Πρόκειται για το κίνητρο χωροθέτησης που επιτρέπει την κατάρτιση ΕΣΧΑΣΕ (Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων) και την υπαγωγή του ακινήτου στη χρήση «Τουρισμός – Αναψυχή», ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη του έργου. Ακολουθεί το κίνητρο ταχείας αδειοδότησης, που ενεργοποιεί fast track διαδικασίες για κάθε άδεια και διοικητική πράξη. Επιπλέον, η επένδυση επωφελείται από τις ευεργετικές διατάξεις για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας, ενώ ενεργοποιούνται και ρυθμίσεις για συνοδά και βοηθητικά έργα.

«Σιωπή» για το deal Bazaar – Carrefour

Τη στιγμή που η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε διαδοχικά τις τελευταίες εβδομάδες τις εξαγορές της Δωδώνη από τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία της οικογένειας Σαράντη (Όλυμπος, Τυράς, Ροδόπη) και μόλις χθες την εξαγορά της Νίκας από τον Υφαντή, σιωπή επικρατεί για την ανακοινωθείσα εξαγορά της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Bazaar από την Carrefour. Και όπως μου λένε πολλοί στην αγορά, το διαφαινόμενο deal φαίνεται τελικά να «κρεμάει». Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν οι συνομιλητές μου.