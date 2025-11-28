BEAST

Πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο

Καλημέρα. Ημέρα υπουργικού συμβουλίου η χθεσινή με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκινάει την εισήγησή του με τις θετικές εξελίξεις στο ζήτημα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Η νέα κοινωνική συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την οποία παρουσίασε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως έδωσε την ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέσει ένα ευρύτερο πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο. Και όπως μου είπαν αυτό θα αποτελέσει αιχμή του δόρατος της κυβέρνησης.

Κατάργηση μνημονιακών δεσμεύσεων

Η αναφορά του πρωθυπουργού, ότι για πρώτη φορά υπουργός μιας κεντροδεξιάς παράταξης κάθεται ανάμεσα στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και στον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, συνεπικουρούμενοι, και από τους άλλους κοινωνικούς εταίρους, είναι ένα σαφές δείγμα της επικοινωνιακής καμπάνιας της ΝΔ. Παράλληλα όπως μου είπαν συνομιλητές του πρωθυπουργού, θα προβληθεί αρκετά ότι αυτή η συμφωνία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς, επαναφέροντας την πλήρη μετενέργεια.

Αναμόρφωση των κληρονομικών συμβάσεων

Η δεύτερη μεταρρύθμιση που θα τρέξει το προσεχές διάστημα και συζητήθηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο, είναι η αναθεώρηση του κληρονομικού δικαίου. Εδώ υπάρχει μία καινοτομία που θεσμοθετείται για πρώτη φορά στη χώρα, οι κληρονομικές συμβάσεις τόσο για ατομικές περιουσίες όσο και για επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια σύμβαση που συνάπτεται ενώπιον συμβολαιογράφου, μεταξύ διαθέτη και κληρονόμων, ώστε οι συμβαλλόμενοι να καθιστούν το περιεχόμενό της ουσιαστικά απρόσβλητο, αφού θα το έχουν προσυπογράψει όλοι.

Τι γίνεται με τις νόμιμες μοίρες

Σήμερα η νόμιμη μοίρα είναι το μισό της εξ αδιαιρέτου μερίδος που δικαιούται κάποιος, αν δεν υπάρχει διαθήκη. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που θα τρέξει η κυβέρνηση να ψηφιστεί, αυξάνεται, σε περίπτωση που υπάρχουν σύζυγος και παιδιά, το ποσοστό της συζύγου από το 1/4 στο 1/3, σε περίπτωση που κληρονόμος είναι ένα μόνο παιδί και στο 1/4 εάν κληρονόμοι είναι περισσότεροι του ενός τέκνα. Δηλαδή λαμβάνεται μέριμνα κυρίως για τον επιζώντα σύζυγο σε σχέση με τους κατιόντες στα παιδιά του κληρονομουμένου.

Ανατροπή και στις πολεοδομίες

Η τρίτη μεταρρύθμιση έχει να κάνει με έναν ενιαίο οργανισμό που θα κληθεί να συνενώσει αρμοδιότητες και να δώσει λύσεις στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εδώ και χρόνια με τις πολεοδομίες. Εδώ και καιρό η κυβέρνηση σχεδιάζει μια ριζική αλλαγή σε σχέση με τις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ), με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, αλλά και την αποκατάσταση της τάξης και της διαφάνειας. Η μεταφορά των ΥΔΟΜ στο Ελληνικό Κτηματολόγιο και η δημιουργία έτσι ενός ενιαίου οργανισμού για τα ακίνητα και τη δόμηση, με τους δήμους να κρατούν ωστόσο κομμάτι των αρμοδιοτήτων, παρουσιάστηκαν χθες στο υπουργικό.

Το δείπνο με Βέμπερ

Ιδιαίτερη σημασία είχε και το δείπνο που παρέθεσε χθες ο πρωθυπουργός στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ που αποτελεί ένα πολύ καλό σύμμαχο της ΝΔ και της Ελλάδας. Για σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συνάντηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, που βρίσκεται στην Αθήνα για επίσημη επίσκεψη. Στη συνέχεια θα συζητήσουν με νέους, με θέμα «Ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά Ευρωπαίων», στην Εθνική Πινακοθήκη.

Η ψήφιση του Προϋπολογισμού

Ως είθισται για τα κοινοβουλευτικά ήθη και έθιμα, ο προϋπολογισμός είναι από τα τελευταία, ίσως και το τελευταίο, του έτους πριν διακόψει η Βουλή τις εργασίες της για λίγες μέρες. Έτσι και φέτος, ο προϋπολογισμός θα ψηφιστεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα αν και χθες είχαμε αλλαγή προγραμματισμού. Τι έγινε; Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να επισπεύσει κατά μια μέρα την διαδικασία. Και έτσι, αντί για το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, θα ξεκινήσει την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου για θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου αντί για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου. Αυτό έγινε διότι την ίδια μέρα στις Βρυξέλλες αναμένεται να διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων όπου θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός που κλείνει και τη συζήτηση του προϋπολογισμού με ομιλία.

Κινητικότητα Δένδια

Υπερδραστήριος είναι το τελευταίο διάστημα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Μόνο σήμερα το πρόγραμμά του έχει συνάντηση στο Πεντάγωνο με τον πρωθυπουργό του ομόσπονδου κρατιδίου της Έσσης και στη συνέχεια με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Γεώργιο. Πρόσφατα βρέθηκε στις ΗΠΑ, όπου είχε συναντήσεις και με την ομογένεια ενώ μαθαίνω ότι είναι στα σκαριά για την επόμενη εβδομάδα ένα διηπειρωτικό ταξίδι με μεγάλο ενδιαφέρον. Σήμερα πάντως το βράδυ θα μιλήσει και σε συνέδριο εργασίας ΑΜΚΕ Κόμβος με θέμα «Η Ελλάδα σε Παγκόσμια Προοπτική – Από το όραμα στην υλοποίηση», στο Μέγαρο Καρατζά.

Οι 4 συναντήσεις Ψυχάρη – Τσίπρα

Από το βιβλίο Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα συγκράτησα πολλά που αρκετοί δεν έχουν δώσει ιδιαίτερη σημασία. Ένα από αυτά ήταν η συνάντηση του Αλ. Τσίπρα με τον ισχυρό άνδρα του ΔΟΛ Σταύρο Ψυχάρη εκεί το μακρινό 2014. Στο βιβλίο γράφει για μια συνάντηση, παρούσας και της γάτας των Ιμαλαΐων. Ο γιος του τότε επικεφαλής του ΔΟΛ, ο Ανδρέας Ψυχάρης όμως είπε χθες (ραδιόφωνο Παραπολιτικών) για τέσσερις συναντήσεις. Όταν ρωτήθηκε μάλιστα τι ζήτησε ο Αλ. Τσίπρας σε αυτές τις συναντήσεις, είπε: «Δεν μπορώ αυτό να το πω ακόμα». Και πρόσθεσε: «Η πρώτη συνάντηση ήταν γνωριμίας, οι περισσότεροι πολιτικοί όταν μιλούν από κοντά υπάρχει μια συμπάθεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε πράγματα διάφορα».

Δεν πάνε Παλλάς Παπανδρέου και Δούκας

Γιώργος Παπανδρέου και Χάρης Δούκας κρατούν αποστάσεις από την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την «Ιθάκη», με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αμφότεροι δεν προτίθεται να δώσουν το παρών. Η επιλογή τους διαβάζεται πολιτικά, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός και ο νυν δήμαρχος Αθηναίων δεν θέλουν να δώσουν «δικαιώματα» ούτε να αφήσουν περιθώρια παρερμηνειών για τη στάση τους σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στον προοδευτικό χώρο. Για τον Γ. Παπανδρέου, μάλιστα, είχε ακουστεί πριν λίγες ημέρες ότι σκεφτόταν να βρεθεί στιε 3 Δεκέμβρη στο Παλλάς, κάτι που δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό του. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Χάρης Δούκας, που επιλέγει να αποφύγει εικόνες που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν «σενάρια» για μελλοντικές συμπλεύσεις.

Φήμες και σενάρια για τις εκλογές των δικηγόρων

Εκλογές στο δικηγορικό σύλλογο έχουμε την Κυριακή. Στα δικηγορικά στέκια κυκλοφορεί ότι ο Αλέξανδρος Μαντζούτσος, υποψήφιος πρόεδρος, εάν και εφόσον περάσει στο δεύτερο γύρο ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, είναι πρόθυμος να τον στηρίξει. Ο Αλέξανδρος Μαντζούτσος τα τελευταία χρόνια, μέχρι τέλος 2023, ήταν μετακλητός συνεργάτης σε βουλευτικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας ενώ στις εσωκομματικές της ΝΔ είχε στηρίξει ανοικτά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρόεδρο του κόμματος. Υπήρξε, μάλιστα, στενός συνεργάτης του απερχόμενου προέδρου, Δημήτρη Βερβεσού, στηρίζοντας τον σε όλες τις προτάσεις του όπως ακούγεται, ενώ λέγεται ότι δεν συμφώνησε ούτε μια φορά να οδηγηθεί το σώμα σε Γενική Συνέλευση. Από την άλλη, ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος θεωρείται ότι είναι ο εξ απορρήτων του νυν προέδρου, Δ. Βερβεσού. Έμμισθος του δημοσίου, στον ΕΦΚΑ, υπό συνταξιοδότηση σε ένα χρόνο, μια θέση που κάποιοι λένε πως του δίνει προβάδισμα σε σχέση με τους ανταγωνιστές του. Οι κακές γλώσσες πιστεύουν πως αν εκλεγεί ο Κουτσόλαμπρος, θα έχει λόγο και ο Βερβεσός.

Το σπίτι στο Ελληνικό και ο Πέτρος Στάθης

Έμαθα από ένα «τσακάλι» της πιάτσας, ότι ένα από τα ακίνητα που έχει βγει άδεια εντός του Ελληνικού για τη δημιουργία κατοικίας και μάλιστα πρόσφατα έγινε αναθεώρηση της άδειας αυτής, ανήκει σε εταιρεία συμφερόντων του Πέτρου Στάθη. Για όσους από εσάς δεν θυμούνται ποιος είναι ο Πέτρος Στάθης, «ακονίζω» λίγο τη μνήμη σας, για να σας πω ότι είχε διατελέσει κάποτε διοικητικός παράγοντας στην ΑΕΚ. Και μετέπειτα μπήκε για τα καλά στο επιχειρείν. Μάλιστα είχε κάνει κοινοπραξία με την Alpha Dhabi Holding PJSC της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι. Επίσης, να σας θυμίσω ότι η Monterock βρέθηκε πίσω από την εξαγορά του Nammos στο Ντουμπάι με αρχική προοπτική επέκτασης του παγκοσμίου φήμης εστιατορίου σε χώρες της Ευρώπης.

Ο Θεοδωρικάκος, ο Καφούνης και τα ενοίκια

Μαθαίνω από τη «βόλτα» μου στην αγορά, ότι οι έμποροι είχαν ως πάγιο αίτημα να παραμείνει το πλαφόν του υπουργείου Ανάπτυξης στην αναθεώρηση των μισθωμάτων στα εμπορικά ακίνητα. Κάτι που είχε θεσπιστεί από προηγούμενες ηγεσίες του υπουργείου για να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη αύξηση των ενοικίων στη μεταπανδημική περίοδο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και νυν πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Σταύρος Καφούνης, είχε θέσει το ζήτημα στον υπουργό, Τάκη Θεοδωρικάκο. Ο οποίος δέχτηκε να το κάνει πράξη. Και να παρατείνει για έναν ακόμα χρόνο το μέτρο, αντιλαμβανόμενος ότι τα πράγματα στον τομέα των ενοικίων είναι ρευστά και η πιθανή άρση του πλαφόν του 3% μπορεί να οδηγήσει σε ράλι αυξήσεων.

Η νέα ξενοδοχειακή επένδυση του Καράτζη

Με πληροφορούν αρμοδίως ότι ο Όμιλος Καράτζη δρομολογεί μια ακόμη επενδυτική κίνηση στον ξενοδοχειακό κλάδο, αυτή τη φορά στη Χερσόνησο της Κρήτης. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, στις 27 Νοεμβρίου 2025 εκδόθηκε η προέγκριση για την οικοδομική άδεια νέας τουριστικής μονάδας υψηλής κατηγορίας, η οποία θα ανεγερθεί σε έκταση 25.000 τ.μ. στην περιοχή Σπηλιαριά-Κούλε-Σαραντάρι-Πάνω Φρουδιά. Το έργο αφορά τη δημιουργία πεντάστερου ξενοδοχείου δυναμικότητας 56 κλινών, εντάσσοντας μια ακόμη μονάδα στο πρόγραμμα επενδύσεων στον τομέα της φιλοξενίας. Η νέα μονάδα έρχεται να συμπληρώσει την παρουσία του Ομίλου στη Χερσόνησο, όπου ήδη δραστηριοποιείται με τα Nana Golden Beach και Nana Princess. Επιπλέον, ο όμιλος έχει στην ομπρέλα του το Knossos Royal, το οποίο εντάχθηκε στο χαρτοφυλάκιό του μετά την εξαγορά του από την Aldemar.

Μετατίθεται για τον Μάρτιο το άνοιγμα της Στοάς Αρσακείου

Παρά την αρχική πρόθεση των επενδυτών και της διοίκησης της Στοάς Αρσακείου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η Στοά στις φετινές γιορτές, μαθαίνω ότι κάτι τέτοιο τελικά δεν θα συμβεί. Κι αυτό γιατί το χρονοδιάγραμμα ήταν ιδιαίτερα πιεστικό και το έργο μεγαλόπνοο, με αποτέλεσμα να πάει λίγο πίσω η έναρξη της πλήρους λειτουργίας. Με βάση όμως αυτά που γνωρίζω πλέον, το άνοιγμα της Στοάς στο σύνολο της είναι προγραμματισμένο για τον Μάρτιο. Και αυτό είναι κάτι που πλέον δεν αναβάλλεται. Εάν μάλιστα περάσετε από την πλευρά της Πανεπιστημίου, όπου μέχρι πρότινος υπήρχαν σκαλωσιές, θα διαπιστώσετε ότι έχουν αφαιρεθεί. Η όψη του κτιρίου είναι σχεδόν έτοιμη και πλέον μπαίνουν οι τελικές πινελιές από τους εκάστοτε μισθωτές στο εσωτερικό.

Το νέο κεφάλαιο στη Eurobank

Η πορεία προς την πλήρη ενοποίηση της Eurobank μπαίνει στην τελική της φάση, καθώς η τράπεζα προχωρά σε μια σειρά κινήσεων που ολοκληρώνουν τη μεγάλη αναδιάρθρωση του ομίλου. Έτσι, μετά την έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι υφιστάμενες μετοχές της Eurobank εισήχθησαν στις 27 Νοεμβρίου 2025 στην Κύρια Αγορά, χωρίς ακόμη να ξεκινήσει η διαπραγμάτευσή τους, όπως προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία συγχώνευσης με τη Eurobank Holdings, η οποία πραγματοποιείται με απορρόφηση και έχει λάβει ήδη το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό που μου λένε είναι ότι πλέον εκκρεμεί η τελική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Holdings στις 3 Δεκεμβρίου, η οποία αναμένεται να επιτρέψει την ολοκλήρωση της διαδικασίας γύρω στις 12 Δεκεμβρίου, με τις νέες μετοχές να κάνουν πρεμιέρα στο ταμπλό περί τα μέσα του μήνα, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για την τράπεζα.

Βάζει πλώρη για μεγάλα «κυβικά» ο Βύρων Βασιλειάδης

Η Venergy Maritime, η ναυτιλιακή εταιρεία που έχει ιδρύσει ο Βύρωνας Βασιλειάδης, σύζυγος της Εριέττας Κούρκουλου Λάτση, φαίνεται πως ετοιμάζεται για το πρώτο της μεγάλο άλμα πέρα από την αγορά των MR product tankers για μεταφορά πετρελαιοειδών. Παρότι κρατάει χαμηλά τη μπάλα, πληροφορίες από ναυπηγικούς κύκλους αναφέρουν ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υπογραφή επιστολής πρόθεσης παραγγελίας με τα κινεζικά ναυπηγεία New Times Shipbuilding, με αντικείμενο την κατασκευή δύο aframax/LR2 δεξαμενόπλοιων περίπου 115.000 dwt με προγραμματισμένες παραδόσεις το 2029 και δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη δύο πλοία. Οι συζητήσεις, που σύμφωνα με Έλληνες ναυλομεσίτες κινούνται γύρω στα 69 εκατ. δολάρια ανά πλοίο και εντάσσονται σε μια στρατηγική επέκτασης της Venergy σε μεγαλύτερο τονάζ.

Μισός αιώνας Grecotel με επίκεντρο την κρητική φιλοξενία

Ο όμιλος Grecotel γιόρτασε 50 χρόνια παρουσίας, γράφοντας φέτος μία από τις ισχυρότερες χρονιές του. Στην επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στο The Dolli, η Μαρί Δασκαλαντωνάκη μίλησε για τη διαδρομή του ομίλου, που ξεκίνησε από το πρώτο ξενοδοχείο στο Ρέθυμνο το 1975 και εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους φιλοξενίας της χώρας. Παρουσίασε το φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο ύψους 1 δισ. ευρώ ως το 2030, που θα επεκτείνει τη δραστηριότητα της Grecotel σε έξι ελληνικούς προορισμούς αλλά και στο εξωτερικό, τονίζοντας τη σημασία της βιωσιμότητας, της τοπικής ανάπτυξης και της πολιτιστικής ταυτότητας που συνοδεύει κάθε νέο έργο του Ομίλου.