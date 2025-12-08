BEAST

Τα γκάλοπ του Μαξίμου

Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Σε μυστικές δημοσκοπήσεις που έχουν στα χέρια τους οι επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου έμαθα ότι στην πρόθεση ψήφου το εύρος του κυβερνώντος κινείται μεταξύ 28,5% και 30,5%, γεγονός που καταγράφεται θετικά, ειδικά μετά τις ενεργειακές συμφωνίες που υπέγραψε η κυβέρνηση με τις ΗΠΑ. Και αυτό που συζητείται είναι το θετικό μομέντουμ να κεφαλαιοποιηθεί και να ενισχυθεί και με νέες καλές ειδήσεις. Βέβαια οι αγροτικές κινητοποιήσεις δεν ευνοούν στην παρούσα φάση, για αυτό και έχει αποφασιστεί να ακολουθηθεί σκληρότερη στάση ειδικότερα μετά τα επεισόδια.

Η εξίσωση για το αγροτικό

Η κυβέρνηση περιμένει σταδιακά να αποφορτιστεί η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο και σιγά σιγά να σταματήσουν τα μπλόκα. Έχουν γίνει, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, πάρα πολλές επαφές και με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε να επιταχυνθεί και η καταβολή των χρημάτων στους αγρότες και κτηνοτρόφους. Μάλιστα αυτό που αναφέρει συνέχεια ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης περί έντιμων αγροτών έχει μεγάλη σημασία για τα μελλούμενα.

Μαύρες τρύπες σε Κρήτη και Θεσσαλία

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πλήξει σημαντικά τη ΝΔ και το αναγνωρίζουν όλοι και αυτό που συζητείται στην κυβέρνηση είναι πώς θα αλλάξουν το κλίμα, για να μπορέσουν να στήσουν γέφυρες με τον αγροτικό κόσμο που τους είχε στηρίξει στις δυο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Το πρόβλημα εντοπίζεται για τη ΝΔ ιδιαίτερα σε Κρήτη και Θεσσαλία και προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις.

Αισιοδοξία Μητσοτάκη

Πάντως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει τις περιοδείες του αυτό που κατάλαβε ο άνθρωπός μου που ήταν στο Μαρκόπουλο το Σάββατο που βρέθηκε ο πρωθυπουργός είναι ότι θα υπάρξει αλλαγή του κλίματος σύντομα. Και μάλιστα μου ειπώθηκε επειδή είμαστε και στις ημέρες του Προϋπολογισμού ότι ο πρωθυπουργός θα κάνει και άλλες εξαγγελίες με θετικό πρόσημο στη Βουλή.

Μήνυμα Καραμανλή σε Μαξίμου

Αυτό που έκανε όμως αίσθηση στη ΝΔ χθες ήταν η παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή υπέρ των αγροτών που θεωρήθηκε από πολλούς γαλάζιους βουλευτές και ως μήνυμα στο Μαξίμου. Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι «οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους». Η παρέμβαση αυτή έγινε ως πρόεδρος του ομίλου εταιριών ΣΕΚΕ και αυτό που επισημάνθηκε με έμφαση είναι ότι «η επαπειλούμενη ερήμωση της υπαίθρου συνιστά μείζονα εθνική απειλή» και αναφέρθηκε στη θετική αναπτυξιακή πορεία της ΣΕΚΕ, που, όπως είπε, πιστοποιούν τα οικονομικά στοιχεία. Στην Ξάνθη που βρέθηκε ο Κ. Καραμανλής σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ και της αστικής μη κερδοσκοπική εταιρείας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» έγινε πόλος έλξης πολλών που προσπαθούσαν να του εκμαιεύσουν μια κουβέντα για τα μελλούμενα, αλλά δεν.

Ακολούθησε Καραμανλή ο Σαμαράς

Και επειδή όμως εμφανίστηκε ο Κ. Καραμανλής θέλησε να παρέμβει και ο Αντώνης Σαμαράς και με δήλωσή του, σημείωσε ότι η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία, καθώς υπάρχει και η κοινωνία. Η παρέμβαση Σαμαρά έγινε διότι δεν ήθελαν να μονοπωλήσει τη συζήτηση η κίνηση Καραμανλή και να ενισχυθεί η εικόνα περί διαφορετικής ματιάς στο αγροτικό πρόβλημα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κοινή παρουσία Καραμανλή – Βενιζέλου

Αυτό που περιμένουν με ενδιαφέρον πολλοί είναι η επικείμενη εμφάνιση του Κ. Καραμανλή με τον Ευάγγελο Βενιζέλο σε εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία. Μου είπε άνθρωπος που γνωρίζει πως οι δυο πολιτικοί έχουν αποκτήσει επικοινωνία. Η σχέση τους δεν ήταν ποτέ κακή, αλλά δεν είχαν επικοινωνία. Έμαθα πως το τελευταίο διάστημα επικοινωνούν – με ό,τι κι αν σημαίνει αυτό.

Στις ΗΠΑ ο Θεοδωρικάκος

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βρίσκεται ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα έχει συναντήσεις με υψηλόβαθμα μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης και Αμερικανούς αξιωματούχους. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι νέες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα σε τομείς όπως η ναυπηγική βιομηχανία, logistics centers, το εμπόριο, η έρευνα, η καινοτομία. Οι έτσι και αλλιώς σημαντικές συναντήσεις αποκτούν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιούνται την περίοδο αμέσως μετά από την υπογραφή των πρόσφατων ενεργειακών συμφωνιών και τη νομοθέτηση της δυνατότητας για ευρύτερες οικονομικές δραστηριότητες στο λιμάνι των ναυπηγείων της Ελευσίνας που διαχειρίζεται η Onex και το οποίο η αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα έχει ενισχύσει με 125 εκατ. δολλαρια μέσω ομολογιακού δανείου.

Αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ

Φωτιές έχει ανάψει η πρόσφατη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και χθες είχαμε ανακατωσούρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Λίγα μόλις λεπτά μετά τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Αυγής δήλωσης του Γιάννη Ραγκούση ότι το κύριο θέμα «δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να υπάρξει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο» έγινε γνωστό ότι «παραιτήθηκε» ο διευθυντής της εφημερίδας Σπύρος Σουρμελίδης. Είχε προηγηθεί όμως το πρωτοσέλιδο της κυριακάτικης «Αυγής» που έγραφε για ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου από Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξη Χαρίτση και για κινήσεις συνεργασίας από το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα στο κύριο άρθρο της η εφημερίδα αναφέρει ότι «ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την ξεκάθαρη επιλογή για την αποκλειστικά δική του πορεία, χωρίς να συναποφασίζει με άλλους». Ο τίτλος όμως «ένα νέο πολιτικό τοπίο γεννιέται, ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρας Βίοι παράλληλοι» άναψε τη φωτιά.

Ο Φάμελλος, ο εξώστης και η διαπραγμάτευση

Αν θέλαμε, πάντως, με μια λέξη να πούμε πως είναι η σημερινή κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ θα λέγαμε «κλαυσίγελος». Μετά την τοποθέτηση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ όπως και της Νέας Αριστεράς στον εξώστη του Παλλάς, στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ήρθε και η παραίτηση Σουρμελίδη μετά το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας που έκανε λόγο για βίοι παράλληλοι ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. Μια παραίτηση που ουσιαστικά διευκόλυνε τον Σωκράτη Φάμελλο ο οποίος είπε στον Σπύρο Σουρμελίδη το πόσο τον εκτιμά αλλά είναι σε μια δύσκολη θέση. Μια δύσκολη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκίνησε από την τοποθέτηση του στον εξώστη του Παλλάς, όπως προείπα, για την οποία ήταν ενήμερος από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα τουλάχιστον μια ώρα πριν την παρουσίαση του βιβλίου. Όπως και ο Νασος Χαρίτσης ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς χωρίς να γνωρίζω την ακριβή ώρα για τον τελευταίο. Ο Φάμελλος θα πάει με μια ομάδα βουλευτών και στελεχών συντεταγμένα να διαπραγματευτεί με τον πρώην πρωθυπουργό γιατί αλλιώς ξέρουν όλοι ότι κατά μόνας δεν έχουν καμία τύχη. Όχι όλοι βέβαια γιατί μερικοί μπορούν να διαπραγματευτούν και μόνοι τους. Όχι με τον Αλέξη Τσίπρα στο τραπέζι αλλά με ανθρώπους του στενού του περιβάλλον.

H πέτρα του Τσίπρα

Πάντως αντίδραση κυριακάτικα είχαμε, μετά από όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, και από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα. Το γραφείο του με άτυπη ενημέρωση, κάτι που γίνεται πρώτη φορά τόσο έντονα και γρήγορα και μάλιστα και κυριακάτικα μεσημέρι, αναφέρεται στην «πέτρα» που έριξε ο Αλέξης Τσίπρας με την ομιλία του και έβαλε τέλος στη στασιμότητα του πολιτικού βάλτου, ανοίγοντας τη συζήτηση για μια νέα μεταπολίτευση, κομβικό στοιχείο της οποίας είναι η επανίδρυση, η ανασύνθεση, η επιστροφή, της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, όχι με όρους συναλλαγής και συγκολλήσεων, αλλά «από τα κάτω». Για να σταλεί στους διαπιστευμένους συντάκτες αυτή η άτυπη ενημέρωση υπήρξε επικοινωνία με τον πρώην πρωθυπουργό που έδωσε το πράσινο φως.

Το άρθρο του Γ. Μπουλέκου περί μεσσία

Βέβαια στην Κυριακάτικη Αυγή υπάρχει άρθρο του Γιάννη Μπουλέκου – ο οποίος αφήνει σαφείς αιχμές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι οι πολίτες δεν ζητούν από εμάς έναν νέο αρχηγό η έναν νέο μεσσία. Για όσους δεν γνωρίζουν τον Γ. Μπουλέκο πρόκειται για τον άνθρωπο του Σωκράτη Φάμελλου στα media και συγκεκριμένα όπως αναφέρουν στελέχη του κόμματος είναι ο «τοποτηρητής» του. Μιλάμε για ένα κομματικό στέλεχος το οποίο δεν έχει τη σχέση του Σπύρου Σουρμελίδη με το κόμμα αλλά μπορεί να καθαιρεθεί αν υπάρχει δυσαρέσκεια προς το πρόσωπο του, στην πολιτική γραμματεία.

Μια σχέση πάθους

Πάμε τώρα και στη σχέση πάθους μεταξύ Νίκου Ανδρουλάκη και Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Και μιλάω για πάθος γιατί ο βουλευτής από την Αρκαδία ήταν ο πρώτος που βγήκε ανοιχτά να στηρίξει τον άσπονδο φίλο του το 2021 στις εσωκομματικές εκλογές. Και ο πρώτος που τον αμφισβήτησε το 2024 με επιστολή που απέστειλε προς τον γραμματέα του κόμματος και στην πολιτική γραμματεία του κόμματος. Επειδή μαθαίνω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμος να του ξεχρεώσει τα γραμμάτια, ήρθε ξανά μια νέα δήλωση του Οδυσσέα Κωνσταντινοπούλου να ταράξει τα ήσυχα -πλέον- νερά της Χαριλάου Τρικούπη. Αναφέρομαι στο vidcast του iefimerida όπου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη», ωστόσο έσπευσε να συμπληρώσει ότι «εκτός αν θέλει ο ίδιος να αναλάβει πρωτοβουλίες» – θέτοντας εμμέσως αίτημα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ανοίξει τις διαδικασίες διαδοχής του. Να σας πω τώρα τι έχει συμβεί πίσω από την κουίντα των σχέσεων των δυο ανδρών.

Πώς θα βγάλει ο Ανδρουλάκης νοκ άουτ τον Κωνσταντινόπουλο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν ξεχνά ότι ο αντιπρόεδρος της Βουλής στήριξε στις εσωκομματικές εκλογές τον Χάρη Δούκα και ότι τον αμφισβήτησε πρώτος, με συνέπεια ο Ν. Ανδρουλάκης να κοιτάει στην Αρκαδία το ποιος μπορεί να κερδίσει τον Κωνσταντινόπουλο. Στις προηγούμενες εθνικές εκλογές είχε κατέβει τελευταία στιγμή ο Βαγγέλης Γιαννακούρας ο οποίος έχασε για ελάχιστες ψήφους από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Μια έξυπνη κίνηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που χρύσωσε το χάπι και στους δυο αφού ο Κωνσταντινόπουλος είχε ασκήσει βέτο για την υποψηφιότητα του Γιαννακούρα και τελικά βρέθηκε η χρυσή τομή να κατέβει υποψήφιος λίγες ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές. Μαθαίνω όμως τώρα ότι η Χαριλάου Τρικούπη έχει βάλει και στο παιχνίδι τον Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, άνθρωπο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία. Και όταν λέμε παιχνίδι, να τα βρουν ο Βαγγέλης Γιαννακούρας με τον Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου για να στηριχθεί ένας από τους δυο στις ερχόμες εκλογές ούτως ώστε να κερδίσει κάποιος τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Κάτι που γνωρίζει ο βουλευτής Αρκαδίας ασχέτως αν μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στους δυο προαναφερθέντες που σας είπα για το ποιος θα κατέβει. Κάτι μου λέει όμως ότι αυτό θα λυθεί και έτσι αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα για τον Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος διακαώς θα ήθελε αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία του κόμματος πριν τις εκλογές. Για ευνόητους λόγους.

Το στοίχημα του Πάτρα – Πύργος για την Άβαξ

Στην περίπτωση της Άβαξ, θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος. Γιατί η κατασκευαστική εταιρεία που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατάφερε να ολοκληρώσει το πολύπαθο οδικό έργο του άξονα Πάτρα – Πύργος. Πριν από λίγες ημέρες η εταιρεία παρέδωσε τα τελευταία 10 χιλιόμετρα της διαδρομής, με αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο χρόνος που χρειάζεται κανείς για να φτάσει από την Πάτρα στον Πύργο να είναι μόλις 40 λεπτά, μειωμένος κατά το ήμισυ σε σχέση με το παρελθόν. Ενώ για το συνολικό ταξίδι από Αθήνα προς Πύργο ο συνολικός χρόνος είναι πλέον 2 ώρες και 45 λεπτά.

Τι συζητούν τα σούπερ μάρκετ

Ένα σοβαρό διακύβευμα βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό συζήτηση στα επιτελεία των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Όπως μαθαίνω, το κόστος που θα έχει το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, είναι κάτι που απασχολεί την αγορά, δεδομένου ότι αφενός το μοσχαρίσιο κρέας έχει εκτοξευθεί και η τιμή κιλού αγγίζει πλέον τα 20 ευρώ, ενώ και η γαλοπούλα θα έχει τιμή που θα κυμανθεί μεταξύ 10 έως και 14 ευρώ. Τα σούπερ μάρκετ καλούνται να λύσουν το γόρδιο δεσμό που λέγεται τιμές στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, σε μία χρονική περίοδο που θεωρείται από τις πιο προσοδοφόρες καταναλωτικά. Επομένως αυτό που θα προσπαθήσουν είναι να κρατήσουν τους καταναλωτές στα καταστήματα, προχωρώντας σε «διορθώσεις» τιμών μέσω προσφορών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Εννέα καινούργιες μάρκες αυτοκινήτων σε ένα χρόνο

Από τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου, διαπιστώνω ότι ένας χρόνος ήταν αρκετός για να ανατραπούν ισορροπίες ετών. Κι αυτό γιατί η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εμπλουτίζεται με νέες μάρκες. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι εννέα μάρκες που πριν από έναν χρόνο ήταν παντελώς άγνωστες στην Ελλάδα εμφανίζονται πλέον με επίσημες ταξινομήσεις στη χώρα μας. Πρόκειται για τις Dongfeng, Changan, Xpeng, Seres, Ineos, Leapmotor, Capron, Nio και Yudo. Οι άνθρωποι του κλάδου μιλούν για «ριζική αναδιαμόρφωση του χάρτη» και για μια αγορά που μπαίνει σε νέα εποχή πολυμορφίας και ακραίου ανταγωνισμού, κυρίως στην ηλεκτροκίνηση και την κατηγορία αυτοκινήτων που είναι αρκετά οικονομικά ως προς την τιμή, προέρχονται κατά βάση από την Κίνα και προσφέρουν πλούσιο εξοπλισμό. Αλλάζοντας τα δεδομένα στον ανταγωνισμό.

Το νέο χριστουγεννιάτικο «στέκι» της Coca Cola

Από τη Στοά Σπύρου Μήλιου στο μέγαρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, όπου στεγάζεται και το Attica ή το Athenee του Χρύσανθου Πανά στο ίδιο κτίριο, η Coca Cola αλλάζει στέκι φέτος. Εκεί έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωσή της, αποχαιρετώντας ενόψει της νέας χρονιάς τους δημοσιογράφους. Φέτος μαθαίνω ότι αποφάσισε να μετακομίσει λίγο πιο «ψηλά» προς το Κολωνάκι. Σε ένα από τα παλαιότερα στέκια της περιοχής, το διάσημο Rock and Roll της οικογένειας Πιτσιλή. Το ραντεβού συνέπεσε βέβαια την ίδια μέρα με την εκδήλωση για τα 75 χρόνια του ομίλου Φουρλή στον Ελληνικό Κόσμο, με αποτέλεσμα το δίλημμα που προκαλείται για τους καλεσμένους να είναι, Φουρλής ή Coca Cola;

Οι κουβέντες για τα Notos

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι με πληροφορούν ότι βρίσκεται η πώληση της Notos Συμμετοχών που έχει τα γνωστά πολυκαταστήματα αλλά και μία σειρά από γνωστά εμπορικά σήματα όπως Gant, Lacoste, The Bostonians, Boggi Milano, Paul & Shark και αρκετές ακόμα. Κι αυτό γιατί στις συζητήσεις έχει μπει το ενδεχόμενο να πουληθούν ξεχωριστά τα πολυκαταστήματα και ξεχωριστά η δραστηριότητα της χονδρικής αλλά και των καταστημάτων λιανικής που εκπροσωπείται από τις μάρκες που σας προανέφερα και αρκετές ακόμα. Σας θυμίζω ότι οι τράπεζες έχουν το 50% της Notos, η Optima το 25% και το υπόλοιπο 25% ανήκει στους ομίλους Παπαέλληνα, Φάις και Politikos.

Η μεγάλη καθυστέρηση για τα 120 εκατομμύρια της Trastor

Πολύ πιο πίσω από το αναμενόμενο πήγε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην εισηγμένη εταιρεία ακινήτων, Trastor. Η μεγαλομέτοχος, Τράπεζα Πειραιώς, πόνταρε ήδη από την άνοιξη ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει κεφάλαια κοντά στα 120 εκατομμύρια ευρώ από την επενδυτική κοινότητα, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό. Στη συνέχεια ακολούθησε το ενδεχόμενο να γίνει η αύξηση μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά ούτε και αυτό συνέβη τελικά. Εν τελεί όπως μου λένε άνθρωποι με γνώση των πραγμάτων, η Τράπεζα αποφάσισε να μεταθέσει τη διαδικασία για τις αρχές του 2026. Εν των μεταξύ, καθότι δεν συγκεντρώνονταν τα κεφάλαια από εγχώριους επενδυτές, η Trastor και τα στελέχη της διοίκησης ταξίδεψαν στο εξωτερικό, προκειμένου να προσελκύσουν ξένους ενδιαφερόμενους από εκεί. Ωστόσο τα πράγματα βγήκαν όπως φάνηκε, αρκετά έξω από τον αρχικό σχεδιασμό.