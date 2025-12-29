Viral έχει γίνει η νέα χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της Chevrolet, με τίτλο «Memory Lane», που κατάφερε να κάνει το κοινό να δακρύσει, μετατρέποντας ένα ταπεινό Chevy Suburban του 1987 σε μηχανή του χρόνου.

Αντί για εντυπωσιακά αυτοκίνητα και θορυβώδεις κινητήρες, η ιστορία ακολουθεί ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που ταξιδεύει και καθώς το SUV διασχίζει τα χιονισμένα τοπία, το ζευγάρι αρχίζει να αναπολεί τις διάφορες στιγμές που έχουν ζήσει.

Μέσα από νοσταλγικά φλας μπακ, το αυτοκίνητο μετατρέπεται σε ένα οικογενειακό άλμπουμ με ρόδες, γράφει η New York Post: παιδιά που μεγαλώνουν, ένας πιστός σκύλος που γερνά, εφηβικά άγχη και εκείνες τις φευγαλέες στιγμές που οι γονείς δεν ξεχνούν ποτέ, ακόμη κι όταν το κοντέρ του αυτοκινήτου συνεχίζει να γράφει χιλιόμετρα.

Στο τέλος του βίντεο το ζευγάρι φτάνει στην εξοχική του κατοικία και συναντά τα ενήλικα πλέον παιδία του μαζί με τα εγγόνια τους.

Το κοινό φάνηκε να ενθουσιάζεται με τη διαφήμιση, με το video της εταιρείας στο YouTube να γεμίζει με θετικά σχόλια.

«Αγαπητή Chevrolet, όποιος είχε την ιδέα για αυτή τη διαφήμιση αξίζει σίγουρα μια γενναία αύξηση», έγραψε ένας χρήστης.

«Ήταν βαθιά συγκινητικό — περισσότερο μοιάζει με μια μικρού μήκους ταινία παρά με διαφήμιση. Συγχαρητήρια», σχολίασε ένας άλλος.

«Με έκανε να λυγίσω, γιατί μου θύμισε πώς κάποτε ήμασταν οικογένεια. Σήμερα είμαστε τόσο απομακρυσμένοι. Μου λείπουν αφόρητα εκείνες οι μέρες».