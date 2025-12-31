Ο Αμρ Ουάρντα ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στον Ηρακλή, μετά την αποχώρησή του από την ΑΕΛ Novibet. Ο 32χρονος Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας του με τον «Γηραιό», προσφέροντας έτσι ποιότητα στη μεσαία γραμμή

Η μεταγραφή του Ουάρντα γίνεται σε μια κρίσιμη φάση για τον «Γηραιό», που έχει ως μοναδικό στόχο την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο παίκτης πρόκειται να υπογράψει συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση ανόδου. Μάλιστα, γίνονται προσπάθειες να τεθεί άμεσα στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για τα επερχόμενα κρίσιμα παιχνίδια.

