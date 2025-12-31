Ανανεώνει ο Ζέλσον

Το 2026 έρχεται σε λίγες ώρες και έρχεται μαζί του και η ανανέωση του Ολυμπιακού για την ανανέωση συμβολαίου. Όχι αυτό του Ελ Κααμπί, με τον οποίο θα συνεχιστούν οι συζητήσεις, αλλά του Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος έχει δεχθεί κάποιες εξαιρετικές προτάσεις, όχι μόνο από τη Σαουδική Αραβία, αλλά τις έχει απορρίψει όλες χωρίς πολλά-πολλά. Και το γεγονός ότι έχει την άνεση να τις απορρίπτει χωρίς να το συζητήσει σημαίνει πως ξέρει πολύ καλά ότι το μέλλον του θα είναι στον Πειραιά, με τις ανακοινώσεις για το νέο συμβόλαιο να αναμένονται μέσα στον Ιανουάριο.

Δένει τον Τσικίνιο

Ευχάριστα νέα, πάντως, οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα πρέπει να περιμένουν από ακόμη ένα μέτωπο και συγκεκριμένα για τον Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος επιθετικός χαφ είναι σταθερά ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και η διοίκηση φρόντισε να αρχίσει τις συζητήσεις μαζί του για νέο συμβόλαιο, παρά το γεγονός πως αυτό δεν λήγει το προσεχές καλοκαίρι. Στον Πειραιά θέλουν να δέσουν από τώρα τον Τσικίνιο και όλα δείχνουν πως αυτό θα γίνει καθώς υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και απομένει μόνο η ανακοίνωση.

Άλλο ο Γκεοργκίεφ, άλλο ο χαφ και ο φορ

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκεοργκίεφ καθώς το θέμα του κεντρικού αμυντικού, όπως είχα σημειώσει, είχε προχωρήσει αρκετά. Πρόκειται για παίκτη που μπορεί να βοηθήσει άμεσα αλλά περισσότερο αποτελεί επένδυση για τα επόμενα χρόνια. Σε ό,τι αφορά όμως τον χαφ και τον φορ που θέλουν οι «κιτρινόμαυροι», τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Εκεί δεν μιλάμε για παίκτες στυλ Γκεοργκίεφ, νεαρούς και ταλαντούχους δηλαδή, αλλά για έτοιμους παίκτες, οι οποίοι θα μπορούν να ανεβάσουν αμέσως επίπεδο την ομάδα. Να την ενισχύσουν σημαντικά για το δεύτερο μισό της σεζόν, στο οποίο θα κριθούν τα πάντα σε όλες τις διοργανώσεις.

Όλα πιθανά ακόμη και για τον Ντέσερς

Στον Παναθηναϊκό υπάρχουν χαμόγελα για το θέμα του γηπέδου και όλοι περιμένουν με τεράστιο ενδιαφέρον τα όσα θα γίνουν στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Οι πολλές και σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ που έχουν προαναγγελθεί εδώ και καιρό θα αρχίσουν τον Ιανουάριο και κανείς παίκτης της ομάδας δεν θα πρέπει να θεωρείται σίγουρος για την παραμονή του. Ακόμη κι αν έχει αποκτηθεί πριν κάποιους μήνες, όπως για παράδειγμα ο Ντέσερς. Για τον Νιγηριανό επιθετικό υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες της Premier League και μπορεί το όνομά του να μην είναι στη λίστα αυτών που θα πρέπει να αποχωρήσουν, δεν θα πρέπει όμως να αποκλειστεί τίποτα. Αν έρθει μια καλή πρόταση, οι «πράσινοι» θα το συζητήσουν το θέμα.

Κι άλλος γκαρντ για τον Ολυμπιακό

Στον μπασκετικό Ολυμπιακό όλοι περιμένουν από ώρα σε ώρα την ανακοίνωση για την απόκτηση του Τζόουνς, ώστε να υπάρξει ενίσχυση και στους ψηλούς. Αυτή όμως μπορεί και να μην είναι η τελευταία μεταγραφή καθώς υπάρχουν σενάρια για απόκτηση ενός ακόμη γκαρντ, παρά το γεγονός ότι πρόσφατα ανακοινώθηκε ο Μόντε Μόρις. Σύμφωνα με ισπανικά ρεπορτάζ, οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν και την περίπτωση του Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία, του 24χρονου γκαρντ των Σαν Αντόνιο Σπερς, ο οποίος φέρεται να αποτελεί στόχο και της Ρεάλ Μαδρίτης. Στον Πειραιά δεν καίγονται για νέα μεταγραφή στην περιφέρεια έπειτα από αυτή του Μόρις, έχουν όμως ανοιχτά τα μάτια τους και δεν αποκλείεται να έχουμε νέο «χτύπημα».

Ετοιμάζεται ο Σπανούλης

Δεν πέρασε απαρατήρητη, εν τω μεταξύ, η απάντηση του Βασίλη Σπανούλη στην ερώτηση που δέχθηκε για το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα το 2015, μετά το τέλος του αγώνα με τη Μονακό. Ο Έλληνας προπονητής θα μπορούσε να μην… εμβαθύνει πολύ στην απάντησή του, το έκανε όμως τονίζοντας, αν και το ξέρουν άπαντες, πόσο πολύ αγαπάει τον Ολυμπιακό. Την ομάδα που θέλει σαν τρελός να αναλάβει ως κόουτς και η μέρα που θα συμβεί αυτό δεν αργεί. Το ξέρει όλη η Ευρώπη ότι ο Σπανούλης θα κάτσει στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» κάποια στιγμή και κάθε μέρα που περνάει τον φέρνει και πιο κοντά στον στόχο του.