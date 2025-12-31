Στη Ριτσώνα, είπαν το τελευταίο αντίο συγγενείς και φίλοι, στον δημοσιογράφο Αντώνη Κοκορίκο που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου, μετά από πολύμηνη ασθένεια.

Ο Αντώνης Κοκορίκος γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1959 και έκανε τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία σε νεαρή ηλικία, όταν ακόμη ήταν μαθητής, στην εφημερίδα «Ευβοϊκή Γνώμη».

Στη μακρά επαγγελματική του διαδρομή εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στην ΕΡΤ, στις εφημερίδες «Ελεύθερος Τύπος», «Γνώμη», «Καθημερινή», «Αυριανή», «Δημοκρατικός Λόγος» και «Καρφί», σε ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως οι «FLASH 96,1», ΣΚΑΪ, ALPHA και NITRO, καθώς και σε τηλεοπτικά μέσα όπως τα MEGA, STAR, ALTER και Βεργίνα TV.