Το τελευταίο αντίο θα πουν την Τετάρτη, συγγενείς και φίλοι στον δημοσιογράφο Αντώνη Κοκορίκο που έφυγε από τη ζωή στις 26 Δεκεμβρίου.

Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του η τελετή αποτέφρωσης, θα γίνει στις 9.30 το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Η ανακοίνωση της οικογένειας ανέφερε επίσης:

«Καθώς στην τελετή αυτή δεν επιτρέπονται λουλούδια και στεφάνια, η οικογένεια παρακαλεί, όποιος επιθυμεί, να καταθέσει ένα ποσό στη μνήμη του Αντώνη Κοκορίκου στους παρακάτω συλλόγους:

-Είτε στον Σύλλογο καρκινοπαθών εθελοντών φίλων Ιατρών Αθηνών Κ.Ε.Φ.Ι.

Eurobank: GR4502602440000140201131487

Alpha Bank: GR6001402160216002101087644

-Είτε στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα»

Alpha Bank – GR8001401120112002002011686

Eurobank – GR6602600630000460100128261

Εθνική Τράπεζα – GR2501101920000019248000010

Τράπεζα Πειραιώς – GR6301720150005015020641423».