Στον κόσμο των ταξιδιών, το φαγητό δεν είναι απλώς μια ανάγκη -για πολλούς είναι ο ίδιος ο λόγος του ταξιδιού. Υπάρχουν εκείνοι που αντιμετωπίζουν τη γαστρονομία ως απλό «καύσιμο» και επιλέγουν τα γνώριμα, και εκείνοι που οργανώνουν ολόκληρη τη διαδρομή τους γύρω από νέες γεύσεις, εστιατόρια και τοπικές κουζίνες. Αν ανήκετε στη δεύτερη κατηγορία, τότε η πρόσφατη λίστα του Condé Nast Traveller με τους καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς του κόσμου για το 2026 είναι φτιαγμένη για εσάς.

Κάθε χρόνο, το διεθνές ταξιδιωτικό περιοδικό παρουσιάζει τις πολυαναμενόμενες «best of» λίστες του για την επόμενη χρονιά. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η εμβληματική Gold List με τα πιο ξεχωριστά ξενοδοχεία του πλανήτη, οι κορυφαίοι προορισμοί για ταξίδια και, φυσικά, ο οδηγός με τις πόλεις και τις περιοχές που διαθέτουν τις πιο συναρπαστικές και δυναμικές γαστρονομικές σκηνές αυτή τη στιγμή -τα «καλύτερα μέρη για φαγητό το 2026».

Οι προορισμοί που περιλαμβάνονται στη φετινή λίστα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: αυθεντικότητα. Διαφορετικές κουλτούρες, τοπικά υλικά και ξεχωριστές σπεσιαλιτέ συνθέτουν γαστρονομικές σκηνές που αξίζει να αποτελέσουν τον βασικό λόγο ενός ταξιδιού. Σύμφωνα με το CNT, η έμφαση δίνεται φέτος σε τόπους που μόλις τώρα αρχίζουν να αναγνωρίζονται για τη μοναδική τους κουζίνα, αλλά και σε εκείνους που εξελίχθηκαν σταθερά με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, από τη λίστα απουσιάζουν οι «αναμενόμενοι» γαστρονομικοί γίγαντες όπως το Παρίσι ή η Ρώμη, δίνοντας τη θέση τους σε προορισμούς που ίσως δεν θα σκεφτόσασταν με την πρώτη.

Ξεχωριστή θέση κατέχει η Κρήτη, η πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή στη λίστα. Το μεγαλύτερο ελληνικό νησί αναδείχθηκε μία από τις τρεις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες Γαστρονομίας για το 2026, έπειτα από απόφαση ανεξάρτητης επιτροπής ειδικών. Ο οδηγός του CNT υμνεί τα τοπικά προϊόντα, την απλότητα της κρητικής κουζίνας και την αφθονία του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Ανάμεσα στα πιάτα που ξεχωρίζουν, ο ντάκος αναδεικνύεται ως το απόλυτο γαστρονομικό σύμβολο του νησιού -ένα φαινομενικά απλό πιάτο που συμπυκνώνει όλη τη φιλοσοφία της κρητικής διατροφής.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Βοστώνη ανακηρύχθηκε η καλύτερη πόλη για τους λάτρεις του φαγητού. Σύμφωνα με το CNT, η πρωτεύουσα της Μασαχουσέτης βιώνει μια εντυπωσιακή γαστρονομική αναγέννηση, με τη σκηνή της να γίνεται ολοένα πιο κομψή, ώριμη και αδιαμφισβήτητη, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργικότητα.

Στη Νότια Αμερική, το Μεδεγίν της Κολομβίας ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο ανερχόμενους γαστρονομικούς προορισμούς. Το CNT επαινεί τα νέα αυθεντικά εστιατόρια και μπαρ που έχουν ανοίξει πρόσφατα, ενώ το Time Out το κατέταξε ως μία από τις καλύτερες πόλεις για φαγητό παγκοσμίως. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο; Το Μεδεγίν θεωρείται και μία από τις πιο προσιτές πόλεις στον κόσμο για φαγητό, με σχεδόν 9 στους 10 κατοίκους να δηλώνουν ότι το να τρως έξω παραμένει οικονομικά προσιτό.

Ακολουθούν τα 10 καλύτερα μέρη για φαγητό το 2026, σύμφωνα με το Conde Nast Traveller: