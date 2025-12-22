Ένα σπάνιο ωκεανογραφικό φαινόμενο καταγράφηκε πρόσφατα στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής ακτής της Δυτικής Αυστραλίας, προκαλώντας εντυπωσιακές εικόνες.

Πρόκειται για το λεγόμενο «pincer attack wave», έναν ασυνήθιστο σχηματισμό κυμάτων που οδηγεί σε έντονη, κάθετη εκτόξευση νερού.

Το φαινόμενο προέκυψε από τη σύγκλιση ισχυρών κυματισμών, με αποτέλεσμα το νερό να εκτιναχθεί σε ύψος έως και 40 μέτρων. Η δύναμη της έκρηξης ήταν τέτοια που το νέφος νερού έφτασε μέχρι το drone που κατέγραφε το περιστατικό.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι ο συγκεκριμένος σχηματισμός κυμάτων είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, καθώς δημιουργείται αιφνιδιαστικά και χωρίς εύκολα αναγνωρίσιμα προειδοποιητικά σημάδια.

Η σπανιότητά του και η ασυνήθιστη οπτική του εικόνα οδήγησαν πολλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αμφισβητήσουν τη γνησιότητα του βίντεο. Το υλικό και οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν από το αυστραλιανό δημόσιο δίκτυο ABC, ενώ ο φωτογράφος Άλεν, που κατέγραψε το φαινόμενο, ανέφερε ότι δεν είχε ξαναδεί παρόμοια ένταση σε κάθετη εκτόξευση νερού.