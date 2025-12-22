Συμφωνία για την απόκτηση τουλάχιστον έξι αυτοκινούμενων συστημάτων εκτόξευσης πολλαπλών ρουκετών από τη Νότια Κορέα, αξίας περίπου 290 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι υπέγραψε η Εσθονία.

Η σύμβαση αφορά έξι συστήματα Chunmoo (Hanwha), τρεις τύπους πυραύλων, εκπαίδευση και υποστήριξη, διευκρίνισε το Ταλίν. Οι παραδόσεις θα αρχίσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας Χάνο Πέβκουρ θύμισε πως τον Απρίλιο, το Ταλίν απέκτησε ανάλογα αμερικανικά συστήματα, δυνητικά μεγαλύτερης εμβέλειας, τα HIMARS.

Ο κ. Πέβκουρ δήλωσε «εξαιρετικά ικανοποιημένος» για την «ενίσχυση της αποτρεπτικής και αμυντικής δυνατότητας τόσο της Εσθονίας όσο και του NATO».

Η χώρα της Βαλτικής, άλλοτε σοβιετική δημοκρατία που μοιράζεται σύνορα με τη Ρωσία, εξέλαβε τη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 ως υπαρξιακή απειλή και αύξησε κατά πολύ τις στρατιωτικές της δαπάνες έκτοτε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.