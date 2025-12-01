Οι πολύ καλές συνθήκες σε όλη σχεδόν τη χώρα και οι δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις από 3 έως 5 μποφόρ θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 1/12. Περιορισμένη θα είναι η ορατότητα και ομίχλες θα σημειωθούν τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 12-14, στη Θεσσαλία από 5 έως 16-17 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 16-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 15-16, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς άνεμοι μεταβαλλόμενων διευθύνσεων.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17-18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς.