Με βασικά χαρτιά στα χέρια του την εξωστρέφεια και την κατά γενική ομολογία αξιοθαύμαστη πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο πρωθυπουργός βρίσκεται στη Βρετανία προκειμένου να μιλήσει στο Επενδυτικό Συνέδριο που οργανώνει το Ελληνικό Χρηματιστήριο με τη Morgan Stanley.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έχει συναντήσεις με κορυφαίους επενδυτές και επίσης θα έχει δημόσια συζήτηση με την Clare Woodman, CEO της Morgan Stanley & Co. International και επικεφαλής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Αφρικής (EMEA), Λατινικής Αμερικής και Καναδά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Αυτό που αναμένεται να τονίσει είναι ότι η Ελλάδα, με το πλήθος των μεταρρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί, έχει καταστεί ένας από τους πλέον ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς.

Μιλώντας με στοιχεία, θα κάνει αναφορά στον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας που σταθερά υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη μεγάλη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων και των άμεσων ξένων επενδύσεων), τη διαρκή μείωση του δημόσιου χρέους, τις καλές επιδόσεις του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα όπου καταγράφονται σημαντικές ξένες επενδύσεις (UniCredit και Euronext), το ανερχόμενο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, και την πρόοδο της Ελλάδας στην ψηφιοποίηση και την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οικονομική δραστηριότητα, την παιδεία και τη δημόσια διοίκηση.

Θα τονίσει ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό και ευρύτερο οικονομικό κόμβο

Και φυσικά, μετά και την υπογραφή των πρόσφατων συμφωνιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό και ευρύτερο οικονομικό κόμβο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και θα επισημάνει τη γεωπολιτική σημασία της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή.

Θα εξηγήσει ακόμα ότι πλέον στη χώρα μας ενισχύουμε τη μεταμόρφωσή μας σε μια οικονομία που τροφοδοτείται από την τεχνολογία, το ταλέντο και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα.

Και μάλιστα, ότι η σταθερότητα, όταν συνδυάζεται με μια μεταρρυθμιστική νοοτροπία, μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο για ανανέωση.

Άλλωστε, η Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια έχει αποδείξει ότι είναι δημοσιονομικά αξιόπιστη και σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις, ανακτήσαμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και δημιουργήσαμε συνθήκες που προσελκύουν ολοένα και περισσότερες επενδύσεις και επιχειρηματικότητα.

Το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Οξφόρδη, όπου θα έχει δημόσια συζήτηση στην Blavatnik School of Government (BSG) του Πανεπιστημίου, με την Κοσμήτορα της Σχολής και Καθηγήτρια Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ngaire Woods.

Η BSG θεωρείται ένα από τα κορυφαία παγκοσμίως κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας στη δημόσια πολιτική, το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου διεπιστημονική κατάρτιση στους τομείς της διακυβέρνησης, των διεθνών σχέσεων, της οικονομικής πολιτικής και της ηγεσίας, ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς στη σύνδεση θεωρίας και πρακτικής διακυβέρνησης.