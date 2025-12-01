Χιλιάδες φορολογούμενοι που περίμεναν σημαντικά ποσά από την επιστροφή ενοικίου είδαν την περασμένη Παρασκευή να μπαίνουν στους λογαριασμούς τους ενισχύσεις πολύ χαμηλότερες από τις προσδοκίες τους. Λάθη και παραλείψεις στη φορολογική δήλωση αλλά και παρερμηνείες στον τρόπο υπολογισμού της ενίσχυσης προκάλεσαν το αλαλούμ.

Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ άνοιξαν νέο παράθυρο έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025 για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων. Όσοι διορθώσουν τα στοιχεία μέχρι 12 Δεκεμβρίου 2025 θα πληρωθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσοι καταθέσουν τη δήλωσή τους έως 30 Δεκεμβρίου θα λάβουν την ενίσχυση μέχρι 15 Ιανουαρίου 2026.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 78,5% των δικαιούχων έλαβε ενίσχυση άνω των 100 ευρώ – ακόμη και έως 1.500 ευρώ. Ωστόσο, 4% περιορίστηκαν σε ενίσχυση έως 30 ευρώ και 17,6% εισέπραξαν από 30 έως 100 ευρώ, κυρίως επειδή μοιράζονται το ενοίκιο ή είχαν μίσθωση λίγων μηνών μέσα στο 2024.

Τα λάθη που εντόπισε η ΑΑΔΕ ήταν τα εξής:

Δήλωση μηνιαίου αντί ετήσιου ενοικίου. Περίπου 9.000 φορολογούμενοι δήλωσαν στο Ε1 το μηνιαίο μίσθωμα αντί της ετήσιας δαπάνης. Αποτέλεσμα ήταν η ενίσχυση να υπολογιστεί στο 1/12 του ποσού, οδηγώντας σε επιστροφές των 20–30 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία για την ενίσχυση λαμβάνονται από τους κωδικούς 811–816 για την κύρια κατοικία και 817–822 για φοιτητική στέγη.

Μικρή διάρκεια μίσθωσης ή μοιρασμένο ενοίκιο. Όσοι νοίκιασαν σπίτι για λίγους μήνες ή μοιράζονται το μίσθωμα λαμβάνουν μικρότερο ποσό. Για παράδειγμα, μίσθωση που ξεκινά τον Σεπτέμβριο με ενοίκιο 200 ευρώ οδηγεί σε συνολική δαπάνη 800 ευρώ για το 2024 και ενίσχυση μόλις 67 ευρώ.

Προσαύξηση για τέκνα. Αρκετοί μπερδεύτηκαν με τις προσαυξήσεις για τα παιδιά. Η ΚΥΑ προβλέπει βασική ενίσχυση έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, προσαυξημένη κατά 50 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο. Ωστόσο, η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι η ενίσχυση υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης και το ανώτατο όριο (με τις προσαυξήσεις) δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό το ποσό, ακόμη κι αν υπάρχουν τέκνα. Στις περιπτώσεις διακοπής έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση ισχύει για κάθε γονέα ξεχωριστά.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός

Η επιστροφή ενοικίου ισούται με το 1/12 της ετήσιας δαπάνης που έχει δηλωθεί για το 2024. Υπάρχουν ανώτατα όρια που εφαρμόζονται μόνο όταν το ετήσιο ενοίκιο υπερβαίνει τα αντίστοιχα ποσά:

800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα

850 ευρώ με ένα τέκνο

900 ευρώ με δύο τέκνα

+50 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί

Για φοιτητική κατοικία προβλέπεται επιπλέον επιστροφή έως 800 ευρώ ανά μίσθωση.

Αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN. Όσοι δεν είχαν καταχωρίσει λογαριασμό στην ΑΑΔΕ δεν πληρώθηκαν και πρέπει να το δηλώσουν άμεσα.

Από την Τρίτη, οι πολίτες μπορούν να καλούν στο 1521 για απορίες σχετικά με τον υπολογισμό ή πιθανές ασυμφωνίες στα στοιχεία. Όσοι εντοπίζουν λάθη στο ενοίκιο ή στις δηλώσεις τους πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική έως 30 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να ενταχθούν στις επόμενες πληρωμές. Σε ειδικές περιπτώσεις, υπάρχει δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.