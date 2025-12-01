Τα νοικοκυριά που ζεσταίνουν το σπίτι τους με καυσόξυλα ή πέλετ μπορούν να διεκδικήσουν φέτος το επίδομα θέρμανσης, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Η ενίσχυση δεν εξαρτάται μόνο από το εισόδημα ή την περιουσία, αλλά και από την περιοχή κατοικίας καθώς οι κάτοικοι Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης μένουν εκτός.

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 10.000 κατοίκων και ο αντίστοιχος κλιματικός συντελεστής των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας (ΣΚ), να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 25.000 κατοίκων και ο αντίστοιχος κλιματικός συντελεστής των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας (ΣΚ), να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Ποιοι οικισμοί εξαιρούνται από από τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για κατανάλωση καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ)

Από τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για κατανάλωση καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) εξαιρούνται όλοι οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στις μητροπολιτικές περιοχές Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης καθώς και οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στον Δήμο Ιωαννίνων.

Το βασικό ποσό ανέρχεται σε 360 ευρώ για χρήση βιομάζας (πέλετ) και σε 350 ευρώ για χρήση καυσόξυλων και προσαυξάνεται ανάλογα με τον συντελεστή επιδότησης κάθε περιοχής, ο οποίος κυμαίνεται από 0,80 έως 1,62 και την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Τα μεγαλύτερα ποσά θα λάβουν οι κάτοικοι ορεινών οικισμών της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.

Για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026. Σε περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ (1/2) της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα και σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν δύναται να υπολείπεται των 100 ευρώ.

Οι αιτήσεις για το επίδομα υποβάλλονται στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ με τους δικαιούχους να λαμβάνουν πριν τα Χριστούγεννα την προκαταβολή του επιδόματος η οποία αντιστοιχεί στο 60% του ποσού που έλαβαν την περσινή χειμερινή περίοδο.