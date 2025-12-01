Μια καθηγήτρια γυμνασίου στην Αυστραλία είχε επανειλημμένα σεξουαλικές επαφές με έναν 15χρονο μαθητή της και στη συνέχεια προσπάθησε να τον πείσει να πει ψέματα στην αστυνομία, όπως ομολόγησε η ίδια την Πέμπτη, οκτώ εβδομάδες μετά τον τοκετό.

Η 37χρονη Karly Rae εμφανίστηκε στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα με το νεογέννητο μωρό της για να ομολογήσει την ενοχή της για πολλαπλά σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών, σύμφωνα με την Australian Broadcasting Corporation.

Δεν είναι σαφές ποιος είναι ο πατέρας του μωρού. Η 37χρονη καθηγήτρια είπε ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον ανήλικο μαθητή της τον Οκτώβριο του 2024, τον ίδιο μήνα που συνελήφθη για τα εγκλήματά της, σε διάφορα μέρη της πόλης Newcastle, στη Νέα Νότια Ουαλία, όπου εργαζόταν, όπως αναφέρει η New York Post.

Η καθηγήτρια προετοίμασε το θύμα της εν μέρει μέσω αρρωστημένων ερωτικών μηνυμάτων που αντάλλαξε μαζί του στο Snapchat και το Instagram, όπως αναφέρθηκε στην ένορκη επιτροπή. «Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν ξαναρχίσει το σχολείο. Θα φέρω το παιχνίδι μου», έγραψε η καθηγήτρια σε ένα μήνυμα προς τον 15χρονο μαθητή της. Σε κάποιο σημείο είπε επίσης ότι ήταν «πολύ δελεαστικό» να επικοινωνήσει με τον μαθητή στο Snapchat, ζητώντας συγγνώμη που τον διέγραψε από τις επαφές της στην εφαρμογή.

«Φταίω εγώ. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Κάνε ό,τι θέλεις», έγραψε η 37χρονη καθηγήτρια ως απάντηση σε μήνυμα του εφήβου, ο οποίος τη ρωτούσε αν θα έπρεπε να διαγραφούν αμοιβαία από το Snapchat. Στη συνέχεια, ενώ ήταν ελεύθερη με εγγύηση, τηλεφώνησε πολλές φορές στο θύμα της προσπαθώντας να τον κάνει να πει ψέματα στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ξανά τον Ιούνιο, σύμφωνα με το 7News.

«Κατά τη διάρκεια αυτών των κλήσεων, φέρεται ότι προσπάθησε να πείσει τον καταγγέλλοντα να δώσει μια ψευδή εκδοχή των γεγονότων», είχε δηλώσει ο δικαστής Χάμεντ Ντάντζι στην ακρόαση για την εγγύηση της Karly Rae τον Ιούνιο, όπως μετέδωσε το 7News. Ο έφηβος είχε ενημερώσει τη μητέρα του για τις κλήσεις, ενώ ο ξάδερφός του, που είχε δει ανταλλαγές μηνυμάτων στα social media ανάμεσά τους, ειδοποίησε επίσης τους γονείς του.

Η Karly Rae αφέθηκε ξανά ελεύθερη με εγγύηση τον Ιούνιο επειδή ήταν έγκυος. Η καθηγήτρια, η οποία επρόκειτο να δικαστεί τον Αύγουστο του 2026 αφού αρχικά είχε δηλώσει αθώα σε όλες τις κατηγορίες, τώρα θα καταδικαστεί τον Μάρτιο. Άλλαξε την κατάθεσή της σε ένοχη, καθώς ο δικηγόρος της, Μαρκ Ράμσλαντ, σημείωσε ότι είχε μαζί της στο δικαστήριο το μωρό της, ηλικίας 8 εβδομάδων, και ζήτησε η υπόθεσή της να εξεταστεί κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με το Australian Broadcasting Corporation.

Η Karly Rae ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε πως το αγόρι ήταν ανήλικο, παρότι ήταν μαθητής στο σχολείο της, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Έχασε τη δουλειά της και ο δικαστής της επέβαλε την απαγόρευση να βρίσκεται μόνη της με άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Η Karly Rae ομολόγησε την ενοχή της για σεξουαλική κακοποίηση εφήβου αγοριού, κατοχή υλικού παιδικής κακοποίησης, παρασύρση παιδιού για παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα και διάπραξη πράξης με σκοπό την παραβίαση της δικαιοσύνης, σύμφωνα με το ABC.