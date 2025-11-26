Μια δασκάλα στην πολιτεία της Αλαμπάμα, η οποία είχε αναδειχθεί «δασκάλα της χρονιάς», συνελήφθη και απολύθηκε μετά τη δημοσιοποίηση ενός σοκαριστικού βίντεο που τη δείχνει να χτυπά τον μικρό γιο της τουλάχιστον 20 φορές με μια ζώνη.

Όπως αναφέρει η New York Post, η δασκάλα της Β΄ Δημοτικού, Νικόλ Στέιπλς, έγινε viral όταν κάποιος διέρρευσε το βίντεο που τη δείχνει να χτυπά άγρια τον 12χρονο γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους, στο Μόμπιλ.

«Δεν έχεις μετανιώσει γαμ…», ουρλιάζει η Νικόλ Στέιπλς την ώρα που τον χτυπά επανειλημμένα, ενώ το παιδί ουρλιάζει και κλαίει. «Γιατί αν είχες μετανιώσει δεν θα δημιουργούσες έξτρα δουλειά για όλους μέσα σε αυτό το σπίτι», συνεχίζει να φωνάζει, καθώς συνεχίζει να τον χτυπά, ενώ κάποιος άλλος περνά βιαστικά από το δωμάτιο.

🔞 Alabama’s “Teacher of the Year” becomes the face of a shocking viral video showing her beating her son



A woman is seen whipping her child with a belt, shouting at him, and at one point even lifting the boy by his hair — allegedly because he didn’t finish his household chores.… pic.twitter.com/NQZa9WAr8O — NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2025

Στο σπίτι βρίσκονταν ακόμη δύο παιδιά, ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο ποιος τράβηξε το βίντεο. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος γιος της Νικόλ Στέιπλς, ο Τζάκσον Στέιπλς, ο οποίος δεν μένει πλέον εκεί, είπε στο Fox10 ότι εκείνος ήταν που προώθησε το υλικό στο «Cottage Hill Christian Academy», όπου εργαζόταν η μητέρα του και είχε αναδειχθεί δασκάλα της χρονιάς τον Μάιο.

«Δεν ένιωθα ότι θα έπρεπε να δουλεύει στο σχολείο ή να κάνει κάτι τέτοιο στα μικρότερα αδέρφια μου», δήλωσε ο 24χρονος Τζάκσον Στέιπλς, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα του «το έκανε σε μένα σε όλη μου τη ζωή».

Το σχολείο ενημέρωσε τις αρχές και η Νικόλ Στέιπλς συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης. Κατηγορήθηκε για εκούσια κακοποίηση ανηλίκου κάτω των 18 ετών και απολύθηκε από τη θέση της ως δασκάλα Β΄ Δημοτικού. «Αυτό ξεπερνούσε κατά πολύ οποιαδήποτε μορφή πειθαρχίας», δήλωσε στο Fox10 ο σερίφης της κομητείας Μόμπιλ, Πολ Μπερτς, σημειώνοντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες κατηγορίες για την εξωφρενική αυτή βία.

Η Νικόλ Στέιπλς κατέβαλε εγγύηση 7.500 δολαρίων το βράδυ της Τετάρτης. Σύμφωνα με βίντεο που εξασφάλισε το Fox10, βγήκε βιαστικά από τη φυλακή και απομακρύνθηκε με ένα γκολφ-καρτ. Ο μεγαλύτερος αδελφός της οικογένειας είπε ότι τα τρία μικρότερα αδέλφια του βρίσκονται πλέον με συγγενικό πρόσωπο.