Μια πρώην αναπληρώτρια δασκάλα στην κομητεία Πούλασκι του Μιζούρι θα εκτίσει δέκα χρόνια φυλάκισης, μετά τη συμφωνία που έκανε με τους εισαγγελείς στις 17 Σεπτεμβρίου. Η καταδίκη της εκδόθηκε την Τετάρτη.

Όπως αναφέρει η συμφωνία, οι 19 κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος που αντιμετώπιζε η 30χρονη Καρίσα Σμιθ μειώθηκαν σε μία για την «έκθεση σε κίνδυνο την ευημερία παιδιού» και δύο για «σεξουαλική επαφή με μαθητή». Η Σμιθ θα εκτίσει έξι χρόνια για την πρώτη κατηγορία και δύο για κάθε κατηγορία σεξουαλικής επαφής, με τις ποινές να εκτίονται διαδοχικά.

Αρχικά είχε κατηγορηθεί για δύο αδικήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκου κάτω των 18 ετών, εννέα αδικήματα βιασμού ανηλίκου, δύο αδικήματα σοδομισμού ανηλίκου, τρία αδικήματα σεξουαλικής επαφής με μαθητή, ένα αδίκημα προστασίας πορνείας ανηλίκου ηλικίας 14 ετών και κάτω, και δύο αδικήματα παρεμπόδισης της δίωξης κακουργήματος, σύμφωνα με δελτίο τύπου του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Πουλάσκι.



Οι κατηγορίες προέρχονται από την περίοδο που η Σμιθ εργαζόταν ως βοηθός εκπαιδευτικού και αναπληρώτρια δασκάλα στο σχολικό διαμέρισμα Dixon R-1. Παραιτήθηκε τον Αύγουστο του 2024, μετά τη σύλληψή της και την εμφάνιση μιας σειράς κατηγοριών για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά από φερόμενα θύματα, μεταξύ των οποίων και μαθητές γυμνασίου. Εργαζόταν στο σχολικό διαμέρισμα ως αναπληρώτρια από τον Αύγουστο του 2022.

«Πρόκειται για πολύ ανησυχητικές και θλιβερές πληροφορίες για όλους στην σχολική μας κοινότητα», έγραψε ο Διευθυντής του σχολικού συγκροτήματος Dixon R-1, Τράβις Μπόρερ, σε επιστολή προς τις οικογένειες μετά τη σύλληψή της, τονίζοντας ότι το σχολείο συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολλών μαθητών εκείνη την περίοδο, η Σμιθ τους προσέφερε χρήματα, μαριχουάνα και αλκοόλ σε αντάλλαγμα για σεξουαλικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της συνουσίας και του στοματικού σεξ, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου του γραφείου του σερίφη και στην υπεύθυνη δήλωση για τα πιθανά γεγονότα, που αναλύθηκε από ΜΜΕ όπως τα KRCG, KY3 και Fox News.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η Σμιθ κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να κρατήσει αυτές τις δραστηριότητες μυστικές από τον σύζυγό της, συναντώντας τα θύματα σε απομονωμένες τοποθεσίες «όπως χωματόδρομους ή στην άκρη του δρόμου» για αυτές τις συναλλαγές, αν και υπήρχαν φορές που αυτό συνέβαινε και στο σπίτι της όταν ο σύζυγός της απουσίαζε για δουλειά.

Σε μία περίπτωση, μαθητής ανέφερε στους ερευνητές ότι η Σμιθ είπε στον σύζυγό της ότι ο μαθητής την εκβίαζε με βίντεο στο οποίο φαινόταν να καπνίζει μαριχουάνα με ανηλίκους, με αποτέλεσμα ο σύζυγός της να απειλήσει τον μαθητή με ρόπαλο του μπέιζμπολ.

Η υπεύθυνη δήλωση περιγράφει συνέντευξη μάρτυρα, σύμφωνα με την οποία ο μαθητής είχε βίντεο με τη Σμιθ να εκτελεί στοματικό σεξ σε αυτόν, αλλά όταν η Σμιθ το έμαθε, φέρεται να «έσπασε» το κινητό τους.

Ένας φίλος τους επίσης φέρεται να τράβηξε φωτογραφίες του μαζί με το θύμα και τη Σμιθ μέσα σε αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τη New York Post, ο αδερφός της Σμιθ φέρεται να την εντόπισε στο κρεβάτι με έναν ανήλικο μαθητή, αφού άκουσε για ένα βίντεο που κυκλοφορούσε. Τα φερόμενα περιστατικά κακοποίησης έλαβαν χώρα μεταξύ Αυγούστου 2023 και Σεπτεμβρίου 2024.

Ένας ανήλικος που μίλησε με τους αστυνομικούς ανέφερε ότι οι φερόμενες σεξουαλικές πράξεις με τη Σμιθ ξεκίνησαν ενώ ήταν ακόμη στο γυμνάσιο, όταν εκείνη του έδωσε το όνομα χρήστη της στο Snapchat. Οι συνομιλίες εξελίχθηκαν και η Σμιθ άρχισε να στέλνει φωτογραφίες του σώματός της, συμπεριλαμβανομένων γυμνών εικόνων στο ντους.

Στη συνέχεια, ένας άλλος φίλος τους πρότεινε να κάνουν «λίγη δουλειά για να κερδίσουν χρήματα», και τους οδήγησε στο σπίτι της Σμιθ. Εκεί ήταν η πρώτη φορά που η Σμιθ φέρεται να τους προσέφερε χρήματα για σεξ, με τον μαθητή να λέει ότι υπέκυψε στις πράξεις και έλαβε $130. Η Σμιθ τους προειδοποίησε να μην πουν τίποτα, αλλιώς θα είχαν προβλήματα.

Άλλος μαθητής δήλωσε ότι είχε φερόμενες σεξουαλικές σχέσεις με τη Σμιθ τουλάχιστον έξι ή επτά φορές, πληρωμένος με μετρητά ή μέσω Cash App κάθε φορά. Σε μία από τις περιπτώσεις, φέρεται ότι η Σμιθ τον ανάγκασε να εκσπερματώσει μέσα της, και όταν ο μαθητής εκφράστηκε ότι ήταν «λάθος», η Σμιθ του έδωσε περισσότερα χρήματα.

Καθώς οι πληροφορίες φέρονται να διέρρευσαν στους μαθητές, ένας άλλος μαθητής προσέγγισε απευθείας τη Σμιθ με πρόθεση να προσφέρει σεξ για χρήματα, αλλά φέρεται ότι εκείνη του απάντησε πως ήταν «πολύ νέος», καθώς ήταν μικρότερος από τα άλλα φερόμενα θύματα.