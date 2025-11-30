Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες έσπευσαν στο προάστιο North St Mary’s στο δυτικό Σίδνεϊ της Αυστραλίας, για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκατάσταση αποβλήτων αργά το βράδυ του Σαββάτου (29/11).

💥🇦🇺 Chemical tank explosion rocked a plant in Sydney, Australia



Incident occurred during a major fire



2 firefighters injured pic.twitter.com/K1mhpoKSpS — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 30, 2025

Σσ

Σύμφωνα με το BBC μια δεξαμενή χημικών εκτοξεύτηκε στον αέρα από την έκρηξη που προκλήθηκε, ανέφερε η υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διάσωσης (Fire and Rescue) της Νέας Νότιας Ουαλίας, προσθέτοντας ότι προκάλεσε κομμάτια «τσιμεντόλιθων μεγέθους γροθιάς» να πέσουν βροχή πάνω στους πυροσβέστες που είχαν σπεύσει πρώτοι στο σημείο.

Οι φλόγες έφταναν και τα 150 μέτρα ύψος, την ώρα που περισσότερες από 50 πυροσβεστικές μονάδες με τα πληρώματά τους μάχονταν να περιορίσουν τη φωτιά από το να επεκταθεί σε γειτονικά κτήρια, σε μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί στο δυτικό Σίδνεϊ εδώ και πολλά χρόνια.

Δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά τραύματα στα χέρια τους κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Νέα Νότια Ουαλία, αλλά δεν έχουν αναφερθεί άλλοι τραυματισμοί.

Δεν ήταν γνωστό τι προκάλεσε την πυρκαγιά, η οποία αναμενόταν να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής.