Αντιμέτωπες με τέσσερις πυρκαγιές βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις από τα ξημερώματα σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Φωκίδα και Άρτα, ενώ εστάλησαν μηνύματα από το 112 για ετοιμότητα ή εκκένωση οικισμών.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι σοβαρότερες από τις τέσσερις είναι στη Ζάκυνθο και στη περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ζακύνθου με τους πολύ ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο τους.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε νωρίς το πρωί από δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου και ενώ φαινόταν να απειλεί το χωριό Αγαλάς λόγω της αλλαγής κατεύθυνσης του ανέμου πλέον κατευθύνεται προς το χωριό Κερί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ζητήθηκε, για προληπτικούς λόγους, η εκκένωση ξενοδοχείου που βρίσκεται στην περιοχή Απελάτι πριν το Κερί.

Εν τω μεταξύ, νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το «112» συνιστά στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Κερί να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς την πόλη της Ζακύνθου και σε αυτούς που βρίσκονται στον Αγαλά να απομακρυνθούν προς τα χωριά Κοιλιωμένος και Μαχαιράδο.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 44 πυροσβέστες και ένα πεζοπόρο τμήμα με 16 οχήματα, τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

Η πυρκαγιά στα Παλιάμπελα Βόνιτσας εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στις 03:45. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα 112, ένα για ετοιμότητα και ένα για απομάκρυνση από Βαρκό προς Παλιάμπελα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 85 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα, εννέα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά εκδηλώθηκε στις 02:30 σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λαγκάδα Αργοστολίου. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα 112, ένα για ετοιμότητα και στη συνέχεια ένα για απομάκρυνση από τις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα προς Μύρτο.

Για την κατάσβεσή της φωτιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες και τρεις ομάδες πεζοπόρων με 17 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Η πυρκαγιά στη Φωκίδα εκδηλώθηκε στις 06:00 σε δασική έκταση στην περιοχή Δαφνός του Δήμου Δωρίδος.

Στην περιοχή υπάρχουν χωριά, τα οποία μέχρι πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνταν, ενώ η πυρκαγιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 30 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, οκτώ οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη και σε δασική έκταση στην περιοχή Αμμότοπος στην Άρτα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έφτασαν εσπευσμένα στο σημείο 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα.