Οι αγρότες της Θήβας αποφάσισαν να κλείσουν τον παράδρομο της Εθνικής Οδού στο σημείο της αερογέφυρας Μουρικίου.

Όπως δήλωσαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Κωνσταντίνος Παπαδάκης και Κώστας Καφές η αστυνομία έχει αποκλείσει αρκετά σημεία στις παρακαμπτήριες οδούς και δεν επέτρεψε τη μετακίνησή τους.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους και με άλλους αποκλεισμούς μέσα στη μέρα, ενώ αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο οι κινητοποιήσεις με τους αποκλεισμούς να μη σταματήσουν αύριο.