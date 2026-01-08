Η γυναίκα από τη Μινεάπολη που πυροβολήθηκε και έπεσε νεκρή από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE) κατά τη διάρκεια θανατηφόρας αντιπαράθεσης την Τετάρτη, είναι πιθανό να είχε διαπράξει σοβαρό κακούργημα, ακόμη και αν δεν είχε πρόθεση να εμβολίσει τον ομοσπονδιακό αξιωματικό με το όχημά της, σύμφωνα με πρώην ομοσπονδιακό εισαγγελέα και νομικό ακαδημαϊκό.

Ο Άντριου Σι. ΜακΚάρθι, πρώην επικεφαλής βοηθός εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, σημείωσε ότι, κατά την εκτίμησή του, το οπτικό υλικό που έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τα γεγονότα που προηγήθηκαν του πυροβολισμού δεν δείχνει ότι η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ προσπάθησε σκόπιμα να παρασύρει τον πράκτορα της ICE που άνοιξε πυρ και την τραυμάτισε θανάσιμα.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από την πρόθεσή της, όταν η Γκουντ επιτάχυνε το όχημά της προς την κατεύθυνση του πράκτορα, διέπραττε επίθεση, σύμφωνα με τον ΜακΚάρθι. «Ακόμη και αν η γυναίκα προσπαθούσε να διαφύγει, κάτι που είναι και η δική μου εντύπωση, συμμετείχε σε μια αξιόποινη επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματικού, κακούργημα βάσει του άρθρου 111 του ομοσπονδιακού ποινικού κώδικα», έγραψε ο ίδιος σε άρθρο του στο περιοδικό National Review.

Ο νομικός εμπειρογνώμονας τόνισε ότι ακόμη και αν το όχημα της Γκουντ δεν χτύπησε τον πράκτορα, η πράξη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επίθεση. «Για να στοιχειοθετηθεί επίθεση, δεν απαιτείται σωματική βλάβη», εξήγησε ο ΜακΚάρθι. «Αρκεί ο αξιωματικός να τεθεί σε εύλογο φόβο άμεσης βλάβης», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι μία από τις πρώτες υποθέσεις που χειρίστηκε ως ομοσπονδιακός εισαγγελέας αφορούσε κατηγορούμενο ο οποίος φαινόταν έτοιμος να χτυπήσει έναν επιτηρητή αποφυλακισμένου, χωρίς τελικά να τον αγγίξει, αλλά παρ’ όλα αυτά καταδικάστηκε.

Δεδομένου ότι χρησιμοποιήθηκε όχημα, η Γκουντ θα μπορούσε, σε περίπτωση καταδίκης, να αντιμετωπίσει ποινή πολυετούς κάθειρξης, αναφέρει η nypost. «Στην πραγματικότητα, σε αυτή την περίπτωση, σε αντίθεση με τη δική μου υπόθεση πριν από τόσα χρόνια, εάν η επίθεση ή η απειλή διαπράττεται με “φονικό ή επικίνδυνο όπλο”, η ποινή μπορεί να φτάσει έως και τα 20 έτη φυλάκισης», έγραψε ο ΜακΚάρθι. «Πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρό κακούργημα», τόνισε.

«Ακόμη κι αν πιστεύει κανείς, όπως τείνω να πιστεύω με βάση όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής, ότι η γυναίκα προσπαθούσε απλώς να διαφύγει, το έκανε στρέφοντας το αυτοκίνητο προς την κατεύθυνση του πράκτορα», συνέχισε ο πρώην εισαγγελέας. «Μπορεί να μην είχε πρόθεση να τον παρασύρει, αλλά σίγουρα δεν έδειχνε να προσπαθεί να το αποφύγει, αν αυτό ήταν απαραίτητο για να ξεφύγει».

Όσον αφορά τον πράκτορα της ICE που πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, είναι απίθανο να του ασκηθούν ποινικές διώξεις, καθώς ανεξαρτήτως της πρόθεσης της οδηγού, «η ζωή του τέθηκε σε κίνδυνο» και η χρήση θανατηφόρας βίας θεωρείται δικαιολογημένη, σύμφωνα με τον ΜακΚάρθι.

«Σύμφωνα με πάγια νομολογία της Τέταρτης Τροπολογίας, ένας αστυνομικός μπορεί να χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία εναντίον διαφεύγοντος υπόπτου, εφόσον έχει καλόπιστη πεποίθηση ότι ο ύποπτος συνιστά σημαντική απειλή θανάτου ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού για τον ίδιο ή για τρίτους», έγραψε. «Στην προκειμένη περίπτωση, πιστεύω ότι η οδηγός βρισκόταν σε εξέλιξη επικίνδυνης επίθεσης τη στιγμή που ο πράκτορας άνοιξε πυρ», πρόσθεσε. «Η απερίσκεπτη οδήγηση του οχήματος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έδειξε καμία μέριμνα για την ασφάλεια ενόπλων αστυνομικών που εκτελούσαν τα καθήκοντά τους, ενισχύει το συμπέρασμα ότι ήταν εύλογο να θεωρηθεί πως αποτελούσε σοβαρή απειλή για τους πράκτορες και για άλλους πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.