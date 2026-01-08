Από καθαρή τύχη δεν συνέβη κάποιο σοβαρό ατύχημα σήμερα το μεσημέρι, καθώς από τις ριπές των δυνατών ανέμων οι πτώσεις των δέντρων στη Λαμία και την ευρύτερη περιοχή ήταν απανωτές και άκρως επικίνδυνες.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι επί ποδός, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανταποκριθούν σε κάθε συμβάν πτώσης δέντρων, και να περιορίσουν τον κίνδυνο κόβοντας τα πεσμένα δέντρα με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Ένα μεγάλο πεύκο που βρισκόταν στη νότια πλευρά του περιβάλλοντα χώρου του νοσοκομείου Λαμίας, έπεσε από τους θυελλώδεις ανέμους πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές. Ένα άλλο μεγάλο δέντρο έπεσε και στο δρόμο Λαμίας – Καρπενησίου, στη διασταύρωση Αμουρίου, αλλά και σε άλλα σημεία εντός και εκτός πόλης.

Δείτε το βίντεο από το δέντρο που έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στο Νοσοκομείο Λαμίας:



