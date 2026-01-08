Το συμβόλαιο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους με τη Φενέρμπαχτσε λήγει στο τέλος της σεζόν και ήδη έχουν αρχίσει τα σενάρια για το αν θα το ανανεώσει ή όχι, με τον ίδιο να τοποθετείται για το θέμα.

Ο Λιθουανός τεχνικός οδήγησε την τουρκική ομάδα στην κατάκτηση της Euroleague την περσινή σεζόν ενώ είχε βρεθεί και στο Final Four του 2024, οπότε θεωρείται απολύτως επιτυχημένος. Το γεγονός, επομένως, ότι στο τέλος της σεζόν μένει ελεύθερος, προκαλεί σενάρια για το μέλλον του.

Ο ίδιος, πάντως, μιλώντας στο Basketnews τόνισε ότι τον πρώτο λόγο τον έχει η Φενέρμπαχτσε. «Η απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η Φενέρ. Εδώ νιώθω στήριξη, νιώθω ότι με αγαπούν και αισθάνομαι πως δουλεύω με ανθρώπους που έχουν την ίδια νοοτροπία. Φυσικά η απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η Φενέρ».

Συνεχίζοντας, πάντως, αναφέρθηκε και στην οικογένειά του, λέγοντας: «Από την άλλη, υπάρχουν και δύο παιδιά, μια σύζυγος και η ζωή, πράγματα που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Όμως δεν είμαι εδώ για να περνάω καλά, είμαι εδώ για να κάνω τη δουλειά».