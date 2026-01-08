Την αποστολή της Εθνικής ομάδας πόλο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι από τις 10 μέχρι τις 25 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε ο Θοδωρής Βλάχος.

Η Εθνική μας ομάδα βρίσκεται στον Β’ όμιλο της διοργάνωσης και θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στις 11/1 με αντίπαλο τη Γεωργία, στις 13/1 θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία και στις 15/1 θα αναμετρηθεί με την Κροατία.

Η προετοιμασία της ελληνικής ομάδας ολοκληρώθηκε και ο Βλάχος έκανε τις τελικές επιλογές του για την αποστολή, στην οποία επιστρέφουν οι Μάνος Ζερδεβάς και Αλέξανδρος Παπαναστασίου μετά την απουσία τους από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, ενώ νέο πρόσωπο είναι ο 20χρονος φουνταριστός της Βουλιαγμένης, Σεμίρ Σπάχιτς.

Αναλυτικά στην αποστολή της Εθνικής ομάδας βρίσκονται οι Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Ντίνος Γενηδουνιάς, Δημήτρης Σκουμπάκης, Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης, Στέλιος Αργυρόπουλος, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Νίκος Γκίλλας, Στάθης Καλογερόπουλος, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Νίκος Παπανικολάου, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Μάνος Ζερδεβάς, Βαγγέλης Πούρος, Σεμίρ Σπάχιτς.