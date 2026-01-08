Στη σύσταση δικού τους οργανισμού θα προχωρήσουν ομάδες που δεν είναι μέτοχοι της Euroleague, και ο ΠΑΟΚ ενδέχεται να είναι μία από αυτές, αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το Basketnews.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το σχετικό δημοσίευμα, οι Ντουμπάι, Χάποελ Τελ Αβίβ, Βαλένθια, Μονακό, Παρτίζαν, Ερυθρός Αστέρας και Βίρτους Μπολόνια σκοπεύουν να δημιουργήσουν τον δικό τους οργανισμό με στόχο να έχουν πιο ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων.

Το Basketnews προσθέτει πως σε αυτή την κίνηση θα συμμετέχουν και ομάδες που δεν αγωνίζονται στη Euroleague αυτή τη στιγμή, αλλά θέλουν να αποτελούν μέλη της τα επόμενα χρόνια, όπως η Χάποελ Ιερουσαλήμ, ο ΠΑΟΚ του Αριστοτέλη Μυστακίδη, η Μπεσίκτας και η Νάπολι.

Οι ομάδες που είναι και μέτοχοι της Euroleague είναι οι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Αναντολού Εφές, Μπασκόνια, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Αρμάνι Μιλάνο, Ρεάλ Μαδρίτης, Βιλερμπάν, Μπάγερν Μονάχου, Ζάλγκιρις Κάουνας και ΤΣΣΚΑ Μόσχας, παρά το γεγονός ότι δεν αγωνίζεται.