Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκαθάρισε, μιλώντας στο The Athletic, ότι δεν θα ζητήσει ποτέ ανταλλαγή από τους Μιλγουόκι Μπακς, θέτοντας έτσι νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά το μέλλον του.

Η συζήτηση για το αν ο Greek Freak θα παραμείνει στους Μπακς ή θα αποχωρήσει άρχισε από το περασμένο καλοκαίρι και από τότε κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για ανταλλαγή του. Ο ίδιος, όμως, φαίνεται πως δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο.

Ο Αντετοκούνμπο μίλησε στο The Athletic και ήταν ξεκάθαρος, λέγοντας πως «δεν θα υπάρξει ποτέ περίπτωση, δεν θα υπάρξει ποτέ στιγμή, που θα βγω και θα πω «θέλω ανταλλαγή». Δεν είναι… στη… φύση… μου. Εντάξει;».

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο «οι παύσεις ανάμεσα σε κάθε λέξη του έδειχναν μια προσεκτικότητα που δεν υπήρχε στις 18 Δεκεμβρίου, όταν η προσπάθειά του να σχολιάσει το τελευταίο ρεπορτάζ του ESPN για πιθανή αποχώρησή του κατέληξε σε μια μπερδεμένη συνέντευξη Τύπου, η οποία απλώς επιβάρυνε την εικόνα γύρω από την κατάστασή του. Αυτή τη φορά, όμως, το μήνυμά του ήταν απολύτως ξεκάθαρο».