Ακόμη ένα πύρινο μέτωπο ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας στο νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και εφτά οχήματα.

Λίγο μετά τις 5:00 ήχησε το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.