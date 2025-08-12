Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου, στην Αχαΐα.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thebest.gr, εκδηλώθηκε εστία φωτιάς και στο Παυλόκαστρο Πατρών.

Μάλιστα, λόγω της φωτιάς εστάλη μήνυμα από το 112, το οποίο αναφέρει:

«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος & Θεριανό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς ΒΙΠΕ Πάτρας».