Έντονη κακοκαιρία πλήττει την Πέμπτη την Κωνσταντινούπολη, με ανέμους που φτάνουν ακόμα και τα 11 μποφόρ. Μετά τις προειδοποιήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η καταιγίδα άρχισε να δείχνει την έντασή της από το βράδυ, επηρεάζοντας όλο το αστικό περιβάλλον.

Το πρωί, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν τεράστια κύματα στη θάλασσα, με αποτέλεσμα σε περιοχές όπως το Ζεϊτίνμπουρνού (το βυζαντινό Κυκλόβιον) και το Μπεσίκτας (Διπλοκιόνιο) τα κύματα να καλύπτουν τμήματα της παραλιακής ζώνης.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, λόγω των ισχυρών ανέμων που συνεχίζουν να πλήττουν την Κωνσταντινούπολη, η κορυφή του μιναρέ του, που κατασκεύασε ο θρυλικός Οθωμανός αρχιτέκτονας Μιμάρ Σινάν, στην Αγια-Σοφιά έπεσε στον κήπο του ναού.

Kamuoyuna duyurulur.



08 Ocak 2026 tarihinde İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Mimar Sinan Minaresi’ne ait alem, cami bahçesine düşmüştür.



Rüzgârın etkisini kaybetmesinin ardından, ilgili uzman ekiplerimiz tarafından… pic.twitter.com/8C1UEClcPA — VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@VakiflarGM) January 8, 2026

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές. Τα αεροσκάφη αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν, ενώ αποφασίστηκε η πλήρης αναστολή των ακτοπλοϊκών δρομολογίων και η διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Δαρδανέλλια.

A plane descending to land was forced to abort its approach due to a severe storm about one hour ago.



📍Sabiha Gökçen Airport, Istanbul, Turkey. pic.twitter.com/be30JFAGEe — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 8, 2026

Συνολικά στην πόλη, η θύελλα δημιούργησε σοβαρά προβλήματα: Σκάφη στον Ακρίτα (Τούζλα) άρχισαν να βυθίζονται λόγω του πανίσχυρου Σορόκου που χτυπά τη θάλασσα του Μαρμαρά, ενώ σε άλλες περιοχές σκεπές ξεριζώθηκαν και κατασκευές καταστράφηκαν.

İstanbul'da lodos sebebiyle tekneler batmaya başladı.



pic.twitter.com/8TnGqoAHiH — VoW (@voiceofworldco) January 8, 2026

Στη συνοικία του Σαριγιέρ (ο αρχαίος Συμάς), ένα φανάρι κοντά στην ακτή του Κιρετζμπουρνού κατέρρευσε στη θάλασσα εξαιτίας των ισχυρών κυμάτων και των ανέμων. Παράλληλα, σε διάφορες περιοχές της Κωνσταντινούπολης, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες.

This afternoon, strong lodos winds battered the area, rocking boats violently and creating rough, stormy conditions.



📍Tuzla, Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/sZ3KalbBUn — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 8, 2026

Σε άλλες γειτονιές της πόλης, οι άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα ή τα έριξαν πάνω σε αυτοκίνητα, με τις αρχές να σπεύδουν για να καθαρίσουν τα συντρίμμια.

Σε πολλούς δήμους, οι δυνατοί άνεμοι μετέτρεψαν σκεπές σε επικίνδυνα «βλήματα» που έπεφταν ανεξέλεγτα στον δρόμο. Σε μία περίπτωση, ο ισχυρός άνεμος αποκόλλησε μονωτικά υλικά από τη σκεπή ενός κτιρίου στη συνοικία Μπεϊλικντιούζου, τα οποία έπεσαν στο έδαφος, προκαλώντας ζημιές.

Στη Μετζιντιγέκιόι, μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της Κωνσταντινούπολης, οι παραδοσιακοί κουλουράδες δεν μπόρεσαν καν να στήσουν τις πραμάτειες τους λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι περαστικοί δυσκολεύονταν να περπατήσουν στον δρόμο εξαιτίας των ισχυρών ριπών και των πτώσεων αντικειμένων που προκάλεσε η καταιγίδα, με αποτέλεσμα να επικρατεί σύγχυση και αναστάτωση στο κέντρο της πόλης.

Yıl olmuş 2026 İstanbul’da roğar

temizlenmiyor CHP pişmanlıktır pic.twitter.com/eR3yRPewkz — AHMET 🇹🇷 (@Ahmetustt) January 8, 2026

Οι τοπικές Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή και συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις έως ότου εξασθενήσουν τα καιρικά φαινόμενα. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή και να θυμίζουν τις πιο έντονες κακοκαιρίες των τελευταίων ετών.