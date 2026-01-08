Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο στην επανέναρξη του πρωταθλήματος και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν ξέρει αν θα έχει στη διάθεσή του τον Ντάνιελ Ποντένσε και τον Ροντινέι.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν με το δεξί στο 2026 καθώς κατέκτησαν το Σούπερ Καπ με τη νίκη επί του ΟΦΗ και θέλουν να επιστρέψουν στα τρίποντα και στο πρωτάθλημα για να μη χάσουν έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει μπροστά της το παιχνίδι στο Περιστέρι και η συμμετοχή του Ποντένσε είναι αμφίβολη καθώς έχει ενοχλήσεις στη μέση. Ο Πορτογάλος εξτρέμ, ο οποίος είχε μείνει εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Κηφισιά, τελευταίο του 2025, ακόμη κι αν είναι διαθέσιμος τελικά, πιθανότατα δεν θα βρίσκεται στην αρχική 11άδα για να προφυλαχθεί.

Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τον Ροντινέι, ταλαιπωρείται από ίωση και θα φανεί την Παρασκευή (9/1) αν θα είναι τελικά σε θέση ή όχι να αγωνιστεί κόντρα στον Ατρόμητο.