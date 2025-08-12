Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Αμμότοπος στην Άρτα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έφτασαν εσπευσμένα στο σημείο 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό της φωτιάς, προκειμένου να μην επεκταθεί σε κατοικημένες ή δυσπρόσιτες περιοχές.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλούνται οικισμοί.