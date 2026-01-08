Στο τελικό στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται το κοίτασμα «Κρόνος», με στόχο να σταλούν οι πρώτες ποσότητες κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, είπε σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2025, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι οι σχετικές εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου, όταν θα μεταβεί και στην Αίγυπτο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της χώρας, για να συμμετάσχει στο Ενεργειακό Φόρουμ, που θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο.

Σε συνάντησή του σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, με το επιχειρησιακό στέλεχος της ΕΝΙ κ. Guido Brusco, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: «Είναι πολύ σημαντικό ότι είμαστε στο τελικό στάδιο ανάπτυξης του “Κρόνος”, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για εμάς, για σας, για την Αίγυπτο, για την Ευρώπη, έτσι προσβλέπω στη συζήτησή μας, για να οριστικοποιήσουμε [τις εργασίες ολοκλήρωσης] το συντομότερο. Επίσης, χθες έλαβα επιστολή από τον Πρόεδρο Sisi, για να συμμετάσχω στο Ενεργειακό Φόρουμ στο Κάιρο στις 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου. Ζήτησα επίσης την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι εκεί.

Πρέπει να ολοκληρώσουμε πριν από την 30ή Μαρτίου. Η ομάδα μας είναι έτοιμη, συζητήσαμε εκτενώς σχετικά με αυτό το θέμα χθες και με τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Για εμάς θα είναι η πρώτη ανάπτυξη από τα οικόπεδα στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) μας. Είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα, για την οικονομία μας, για τον λαό μας.»

Όπως ανακοίνωσε η Κυπριακή Προεδρία, στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει η θέληση για ολοκλήρωση των εργασιών και να σταλεί το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Από πλευράς του, ο κ. Brusco είπε, μεταξύ άλλων, ότι σήμερα το πρωί είχε πολύ παραγωγικές συζητήσεις με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκφράζοντας την τεράστια δέσμευση της εταιρείας στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής έχει επενδυθεί από την κοινοπραξία το ποσό του 1,2 δισ. δολαρίων. Και πρόσθεσε ότι η συμφωνία με Κύπρο, Αίγυπτο, ΕΝΙ και TOTAL ανοίγει το δρόμο για την ολοκλήρωση του έργου.