Ο Πολ Πιρόλα είναι ένας από τους παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον ομάδων του εξωτερικού και στην Ιταλία υποστηρίζουν πως η Μίλαν σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνει πρόταση για την απόκτησή του στο τέλος της σεζόν.

Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός των «ερυθρόλευκων» συμφώνησε τον περασμένο μήνα για την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2028, έχοντας κάνει σαφές σε δηλώσεις του ότι περνάει πολύ ωραία στην Ελλάδα και θεωρεί πως η μεταγραφή του ήταν το σωστό βήμα στην καριέρα του.

Ικανοποιημένοι φυσικά είναι και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού από τις εμφανίσεις του, οι οποίες δεν περνάνε απαρατήρητες από τις ομάδες της πατρίδας του. Μία εξ αυτών που έχουν συνδεθεί με τον Πιρόλα είναι η Μίλαν και το ίδιο συμβαίνει και τώρα καθώς δημοσιεύματα στην Ιταλία θέλουν τους «ροσονέρι» να σκέφτονται το ενδεχόμενο να κάνουν πρόταση για την απόκτησή του το καλοκαίρι.

Με βάση τα ίδια δημοσιεύματα, ο Ολυμπιακός θα δεχθεί να συζητήσει το ενδεχόμενο πώλησής του μόνο αν η πρόταση φτάνει τουλάχιστον στα 30 εκατ. ευρώ.