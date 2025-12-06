Η κοινωνία της Ζακύνθου παραμένει συγκλονισμένη από τον τραγικό θάνατο ενός 2χρονου αγοριού, το οποίο δέχθηκε άγρια επίθεση από τον οικογενειακό σκύλο ράτσας πίτμπουλ στο χωριό Άγιος Λέοντας. Οι γονείς του παιδιού συνελήφθησαν, αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, ενώ διερευνάται αν υπήρξε αμέλεια στη φύλαξη του παιδιού και στη διαχείριση του σκύλου.

Ο πατέρας του παιδιού, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, περιέγραψε τη στιγμή της τραγωδίας με συντριβή: «Με φώναξε η μικρή μου κόρη και έτρεξα γρήγορα… αυτό μόνο θυμάμαι. Πάει το παιδάκι μου».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ζευγάρι, που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε βγει για να προμηθευτεί τρόφιμα. Όταν επέστρεψαν λίγο μετά το μεσημέρι, ο μικρός παιδί κατάφερε να ξεφύγει της προσοχής των γονιών και πλησίασε το δέντρο όπου ήταν δεμένο το πίτμπουλ, που τον επιτέθηκε, προκαλώντας θανατηφόρα τραύματα.

Ο πατέρας περιέγραψε επίσης ότι ο σκύλος ήταν αδέσποτος και τον είχαν πάρει στο σπίτι για να μην βλάψει άλλα ζώα στο χωριό: «Το πήρα για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του», είπε με δάκρυα.

Οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Η μητέρα του παιδιού είναι βρετανικής καταγωγής και ο πατέρας αλβανικής, ενώ και οι δύο διαμένουν μόνιμα στον Άγιο Λέοντα.

Ο σκύλος παραμένει υπό τη φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας Ζακύνθου, η οποία θα αξιολογήσει τον βαθμό επικινδυνότητάς του πριν αποφασίσει τα επόμενα βήματα για την τύχη του.