Πιστός στο τηλεοπτικό του πόστο, στην καρέκλα των coaches του The Voice, βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης και αυτό το Σάββατο όπως είδαμε στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Έχοντας περάσει πλέον ο διαγωνισμός στη φάση των Battles, ο αγαπημένος τραγουδιστής επέλεξε να δώσει σε δυο παίκτες από τη δική του ομάδα το τραγούδι “Κράτησε με” που ερμήνευσαν πρώτοι ο Στράτος Διονυσίου και η Μαρίνα Βλαχάκη.

Με αυτή την αφορμή, λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης θέλησε να μοιραστεί και την δική του γνωριμία με την γηραιότερη αυτού συνάδελφο, Μαρίνα Βλαχάκη με τους διαγωνιζόμενους του The Voice.

“Με τη Μαρίνα Βλαχάκη, είναι άξιο να το πω, τραγούδησα τη χρονιά που έφυγε ο Στράτος Διονυσίου από τη ζωή. Ήμουν δεκαέξι μισό τότε και ένας γνωστός λέει “Μαρίνα, πάρε το παιδί αυτό να το πει μαζί σου”. Και λέει “μα είναι δυνατόν, μετά από τον Διονυσίου, να το πει τώρα ο πιτσιρικάς;”. Ντράπηκα, όπως καταλαβαίνετε, ήμουν και πιτσιρίκος”.

“Τελοσπάντων, το κάνουμε μια πρόβα και με κοιτάει η Μαρίνα. “Μπράβο σου” μου λέει. Θέλω να της δώσω πολλά φιλιά. Μαρίνα, σ’ αγαπάω” υπογράμμισε, με χαμόγελο προς την κάμερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης σ’ αυτή την προσωπική του εξομολόγηση στο νέο επεισόδιο για το The Voice του ΣΚΑΪ.