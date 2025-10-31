Το 2024, 107 γυναίκες δολοφονήθηκαν από τον σύντροφό τους ή τον πρώην σύντροφό τους στη Γαλλία, 11% περισσότερες σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συνολικά, 138 βίαιοι θάνατοι εντός του ζεύγους καταγράφηκαν από την αστυνομία τον περασμένο χρόνο. Σε 31 περιπτώσεις τα θύματα είναι άνδρες, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το θέμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

«Κατά μέσον όρο, ένας θάνατος καταγράφεται κάθε τρεις ημέρες», σύμφωνα με την έκθεση. Το 2024 καταγράφηκαν 403 απόπειρες φόνου εντός του ζεύγους.

Πιο συγκεκριμένα, το 90% των ανθρωποκτονιών εντός του ζεύγους διαπράχθηκε στην κατοικία του ζεύγους, του θύματος ή του δράστη. Σε 49 περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε αιχμηρό όπλο (μαχαίρι) και σε 34 πυροβόλο όπλο.

Στο 31% των περιστατικών είχε προηγηθεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, καβγάς και το 16% συνέβη σε συνθήκες χωρισμού που δεν έγινε αποδεκτός από τον θύτη.

Το τυπικό προφίλ του δράστη: γένους αρσενικού, σε σχέση, γαλλικής υπηκοότητας χωρίς επαγγελματική απασχόληση ή έχοντας χάσει την επαγγελματική απασχόληση. Η πλειονότητα είναι ηλικίας από 20 έως 49 ετών, ενώ παρατηρείται αύξηση περιστατικών στην ηλικία των 70 ετών σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με την έκθεση.

Ως προς τα θύματα, το 47% είναι γυναίκες που είχαν καταγγείλει προηγούμενες επιθέσεις στις υπηρεσίες ασφαλείας. Το 81% αυτών είχε καταθέσει μήνυση. Ένα θύμα διέθετε τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης (panic button), για δύο θύματα είχε εκδοθεί εντολή προστασίας και ένας δράστης τελούσε υπό δικαστικό έλεγχο.