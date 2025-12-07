Η Μίνα Καραμήτρου παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, όπως είδαμε το μεσημέρι της Κυριακής στο πρόγραμμα του Alpha. Μέσα σε όλα, δε, η έμπειρη αστυνομική ρεπόρτερ και παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής του OPEN μίλησε για τα απειλητικά μηνύματα που κατά καιρούς έχει λάβει στην επαγγελματική της διαδρομή.

Ειδικότερα, η Μίνα Καραμήτρου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπω στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Έβρισκα πόρτες κλειστές, αντιλήψεις περίεργες τα χρόνια εκείνα. Δεν με ενδιέφερε όμως καθόλου. Έλεγα πως ήθελα να κάνω αυτό, “ρίξτε με 10 φορές κάτω αλλά εγώ θα 11, θα σκουπιστώ και θα συνεχίσω” έλεγα”.

“Έχει συμβεί να φτάσουν μέχρι το σπίτι μου για να μου κάψουν το αυτοκίνητο. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ο δημοσιογράφος να λέει αυτό που πιστεύει χωρίς να φοβάται. Όποιος, λοιπόν, φοβάται, είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Έχω δεχτεί πάρα πολλά απειλητικά μηνύματα, δεν κάθομαι όμως να ασχοληθώ”.

“Θεωρώ ότι δεν μπορεί ο αστυνομικός να κάνει τη δουλειά του δημοσιογράφου, όπως δεν μπορεί ο δημοσιογράφος να κάνει τη δουλειά του αστυνομικού” διευκρίνισε, παράλληλα, η Μίνα Καραμήτρου στη νέα της συνέντευξη στην ψυχαγωγική εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.