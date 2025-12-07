Ο Good Job Nicky, δηλαδή ο Νικόλας Βαρθακούρης, ο μικρότερος γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη βρέθηκε στο The Voice of Greece στα δεύτερα Battles καλεσμένος του Γιώργου Μαζωνάκη για να συμπράξουν τραγουδιστικά επί σκηνής.

Ο ίδιος μάλιστα έχει επιλέξει να ερμηνεύει ξένα τραγούδια καθώς στα ελληνικά τραγουδάνε τόσο ο αδερφός του Χάρης Βαρθακούρης και φυσικά ο Γιάννης Πάριος.

Πάντως στο Voice τραγούδησε και ελληνικά και μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη χάρισαν στο κοινό ένα μοναδικό σόου.

Στο τέλος μάλιστα της κοινής τους εμφάνισης ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε ότι ο Good Job Nicky πρέπει να πάει Eurovision με τον νεαρό τραγουδιστή να λέει ότι έχει στείλει ήδη κομμάτι στην επιτροπή για να αξιολογηθεί.