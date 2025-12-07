Νέα επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ενωση εξαπέλυσε ο δισεκατομμυριούχος, Ελον Μασκ, μετά το πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της πλατφόρμας Χ, η οποία και του ανήκει.

Μεταξύ πολλών αναρτήσεων για το θέμα, ο δισεκατομμυριούχος ισχυρίστηκε σήμερα ότι «η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν είναι δημοκρατία – κυριαρχία του λαού – αλλά μάλλον γραφειοκρατία – κυριαρχία του μη εκλεγμένου γραφειοκράτη». Σε άλλη ανάρτηση μιλά για μια «τυραννική, μη εκλεγμένη γραφειοκρατία που καταπιέζει τους λαούς της Ευρώπης» αναφερόμενος στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο.

The European Union is not DEMOcracy – rule of the people – but rather BUREAUcracy – rule of the unelected bureaucrat! — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2025

The tyrannical, unelected bureaucracy oppressing the people of Europe are in the second picture https://t.co/j6CFFbajJa — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2025

Θυμίζουμε ότι το Σάββατο, ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι «η Ε.Ε. θα πρέπει να καταργηθεί και η κυριαρχία να επιστραφεί στις επιμέρους χώρες, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να εκπροσωπούν καλύτερα τους λαούς τους».

Οι συνεχείς επιθέσεις του δισεκατομμυριούχου έρχονται καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή επιβολή προστίμου 120 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα X.

Το X κρίθηκε ότι παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας που θα έπρεπε να πληροί ως πολύ μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών της Ε.Ε. ενώ και η Κομισιόν υποστήριξε, επίσης, ότι το μπλε σημάδι που προσφέρει πια επί πληρωμή η εν λόγω πλατφόρμα στους χρήστες της είναι «παραπλανητικό» αφού δεν συνιστά επαλήθευση αυθεντικής ταυτότητας χρήστη αλλά απλώς απόδειξη πληρωμής.