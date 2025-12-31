Η Πάρνηθα άρχισε να ντύνεται στα «λευκά» την παραμονή Πρωτοχρονιάς και λόγω της έντονης χιονόπτωσης αποφασίστηκε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος, στο ύψος του Καζίνο.

Οι οδηγοί λοιπόν, καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση από το σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας για την ασφάλειά τους.

Βίντεο του Forecaste Weather που κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνει την έντονη χιονόπτωση γύρω από το καταφύγιο Μπάφι.

Σημειώνεται, ότι από νωρίς το μεσημέρι οι ορεινοί δρόμοι γύρω από το καταφύγιο Μπάφι και τα γύρω μονοπάτια καλύφθηκαν από ένα απαλό στρώμα χιονιού, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες διατηρούν το χιόνι για τις επόμενες μέρες.