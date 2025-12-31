Συγγενής της Ελένης Παπαδοπούλου, μιλώντας για το έγκλημα στο Κολωνάκι, περιέγραψε μια άσχημη σχέση μεταξύ μάνας και γιου.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι ο γιος που προφυλακίστηκε για τη δολοφονία της μητέρας του, νευρίαζε συνεχώς μαζί της, απορώντας «πώς δεν την έχει σκοτώσει ακόμη».

«Ήταν κακομαθημένος, συνέχεια στα χαμένα, μια σκιά… εμείς τα μαθαίναμε μετά ότι ήταν στις φυλακές. Όταν είχε φυλακιστεί για ναρκωτικά, είχε γνωρίσει πολλούς μέσα που είχαν σκοτώσει τις μητέρες τους, από ό,τι μου έλεγε», είπε στο «Φως στο Τούνελ».

«Θύμωνε με τη θεία Ελένη και μάλωναν γιατί της τηλεφωνούσε και εκείνη δεν του απαντούσε, ενώ ήταν σίγουρος ότι βλέπει τις κλήσεις. Αυτό τον εξόργιζε και μου έλεγε απορώ πώς δεν την έχω σκοτώσει. Αυτό μου το είχε πει το καλοκαίρι του 2021 που ήμασταν στη Σαμοθράκη, μισό χρόνο πριν καεί. Εγώ τα άκουγα τότε και αναρωτιόμουν πότε θα ηρεμήσει. Ήταν βίαιος, έβγαζε μια βίαιη συμπεριφορά και της μιλούσε πολύ απότομα, άσχημα. Η θεία δεν άκουγε καλά και αυτό τον εκνεύριζε και γινόταν επιθετικός», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Επίσης, αναφορικά με την πώληση του σπιτιού, ο συγγενής του κατηγορούμενου λέει πως του είχε μιλήσει γι’ αυτό και πιθανότατα να την πίεζε για να το κάνει.

«Μου είχε πει ότι σκεφτόταν να την βάλει στο γηροκομείο τη θεία, αλλά του φαινόταν ακριβή επιλογή. Μου έλεγε ότι ήθελε να κάνει πράγματα αλλά δεν μπορούσε γιατί την είχε έγνοια. Αυτά για τα χρέη που είχε δεν τα γνώριζα, τώρα τα έμαθα κι εγώ. Από τη σύνταξη της θείας ζούσε».

«Π…. την ανέβαζε π… την κατέβαζε»

Στην εκπομπή του Mega μίλησε και γείτονας της Ελένης Παπαδοπούλου, αναφέροντας ότι την έβριζε συνεχώς ο γιος της.

«Την έβριζε χυδαία, π…. την ανέβαζε π… την κατέβαζε. Αυτό γινόταν χρόνια, από τότε που πέθανε ο πατέρας του. Ακούγαμε βρισιές και φασαρίες αλλά δεν πήγαμε στην αστυνομία γιατί τον ήξερα από παιδί», είπε, δηλώνοντας πως ποτέ δεν φαντάστηκε ότι η βία θα έφτανε μέχρι τη δολοφονία.

«Το ήξερα ότι είναι ιδιόρρυθμος ο γιος, ήξερα ότι είχε προβλήματα, ότι είχε κλειδωμένη τη μάνα του, ότι την έβριζε αλλά το μυαλό μου δεν πήγε ποτέ στο ότι έβαλε φωτιά να την κάψει… Για τα rave πάρτι που λένε ξέρω ότι γινόντουσαν και ότι είχε μπει και φυλακή για έναν χρόνο και τον έβγαλε ο πατέρας του», δήλωσε στο «Φως στο Τούνελ».