Την Παρασκευή (5 Δεκεμβρίου 2025), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι επιβάλει πρόστιμο ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα X, που ανήκει στον Έλον Μασκ, για παραβάσεις του νέου ρυθμιστικού πλαισίου ψηφιακών υπηρεσιών Digital Services Act (DSA).

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι παραβάσεις αφορούν:

τη «παραπλανητική» διαχείριση του μπλε σήματος επαλήθευσης (blue‑checkmark), το οποίο πλέον αγοράζεται και δεν εγγυάται την ταυτότητα του χρήστη — γεγονός που μπερδεύει τους χρήστες και ενθαρρύνει πιθανές απάτες ή παραπληροφόρηση.

την έλλειψη διαφάνειας στη διαφημιστική δραστηριότητα (διαφημίσεις, χορηγούμενο περιεχόμενο) και την αποτυχία να διατηρηθεί προσβάσιμος κατάλογος διαφημιζομένων.

την άρνηση παροχής πρόσβασης των ερευνητών σε δημόσια δεδομένα — κάτι που περιορίζει την ανεξάρτητη έρευνα για τη ροή πληροφοριών, τις απόπειρες παραπληροφόρησης ή κακόβουλων εκστρατειών.

Η απόφαση της ΕΕ αποτελεί την πρώτη μεγάλη επιβολή της DSA εναντίον πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντίδραση του Έλον Μασκ και του Μάρκο Ρούμπιο

Η απάντηση από πλευράς Έλον Μασκ ήρθε άμεσα — με ανάρτηση στο X, όπου χαρακτήρισε το πρόστιμο «τρελό» και υποστήριξε ότι δεν αφορά μόνο την εταιρεία, αλλά και τον ίδιο προσωπικά.

Με πιο σκληρή γλώσσα, ο Μασκ έγραψε ότι «η Ευρωπαίκή Ένωση πρέπει να καταργηθεί» — υποστηρίζοντας ότι η υπερεθνική δομή των Βρυξελλών καταπατά την κυριαρχία των εθνικών κρατών.

The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

Την ίδια στιγμή, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο καταγγέλλουν πως το πρόστιμο συνιστά ευθεία επίθεση στις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες και στην ελευθερία της έκφρασης.

Η κλιμάκωση των αντιδράσεων αποτυπώνει την ένταση που υπάρχει πλέον ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες — με τον τεχνολογικό κανονισμό, την ιδιωτικότητα, την ελευθερία πληροφορίας και την κυριαρχία των κρατών στο επίκεντρο.

Τι λέει η ΕΕ — και τι σημαίνει για τα κοινωνικά δίκτυα

Από την πλευρά της, η ΕΕ υπερασπίζεται την απόφασή της, λέγοντας πως δεν πρόκειται για «λογοκρισία», αλλά για επιβολή κανόνων διαφάνειας και ασφάλειας — με στόχο την προστασία των χρηστών από παραπληροφόρηση, απάτες, και την ενδεχόμενη εκμετάλλευση από ασαφείς λογαριασμούς και διαφημίσεις.

Το πρόστιμο και η σχετική υπόδειξη αποτελούν μήνυμα για όλες τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες: ο νόμος δεν είναι διαπραγματεύσιμος. Αν το X — αλλά και άλλες υπηρεσίες — δεν συμμορφωθούν εντός των προθεσμιών, κινδυνεύουν με πολύ μεγαλύτερες κυρώσεις (μέχρι και ποσοστό του παγκόσμιου τζίρου τους).