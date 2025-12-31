Με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 να απέχει πλέον μόλις λίγους μήνες, η ευκαιρία να δει κανείς από κοντά τον παγκόσμιο πρωταθλητή Λιονέλ Μέσι έχει γίνει εξαιρετικά περιζήτητη για φιλάθλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάποιοι μάλιστα πλήρωσαν ποσά που αντιστοιχούν σε μισθούς αρκετών μηνών για να τον παρακολουθήσουν στην Ινδία, μόνο για να καταλήξει η εμπειρία σε χάος στο Salt Lake Stadium της Καλκούτας, όπου ξέσπασαν επεισόδια, εκδηλώθηκε έντονη δυσαρέσκεια από το κοινό και ο βασικός διοργανωτής της εκδήλωσης συνελήφθη από την αστυνομία.

Στη Λατινική Αμερική, ωστόσο, η εικόνα δείχνει να είναι εντελώς διαφορετική. Η Ίντερ Μαϊάμι επιβεβαίωσε πρόσφατα το Champions Tour, μια περιοδεία που περιλαμβάνει την πρωταθλήτρια του MLS και τον Μέσι, αρχηγό της ομάδας. Η περιοδεία θα δώσει τη δυνατότητα σε φιλάθλους σε Κολομβία, Περού και Ισημερινό να δουν από κοντά το «10» της Αλμπισελέστε σε αγώνες απέναντι σε τοπικούς συλλόγους, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας υπό τον Χαβιέ Μασεράνο. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η Never Say Never (NSN), εταιρεία που ανήκει στον πρώην διεθνή Ισπανό Αντρές Ινιέστα -επί χρόνια συμπαίκτη του Μέσι στην Μπαρτσελόνα- σε συνεργασία με την Stoneweg Places & Experiences.

Η NSN κατείχε επίσης τα δικαιώματα της λατινοαμερικανικής περιοδείας της Ίντερ Μαϊάμι το 2024, η οποία είχε θετικά αποτελέσματα. Ο Λιονέλ Μέσι αγωνίστηκε σε όλους τους προγραμματισμένους αγώνες, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο ώστε η ομάδα να εξετάσει το ενδεχόμενο να εντάξει την περιοδεία ως σταθερό κομμάτι της προετοιμασίας της. Η NSN συνεργάζεται στενά με τον Ρικάρντο Λέιβα, πρόεδρο της Latir, η οποία μαζί με τη Molina Corp είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση των αγώνων σε Ισημερινό και Κολομβία.

Η έλευση του Μέσι και της Ίντερ Μαϊάμι σε χώρες όπου τα ζητήματα ασφάλειας παραμένουν ευαίσθητα αποτελεί σαφή πρόκληση, όμως ο Λέιβα θεωρεί ότι το όφελος υπερτερεί. Οι διοργανωτές αναμένουν sold out, ενώ τα εισιτήρια σε αρκετές θύρες στα γήπεδα της Κολομβίας έχουν ήδη εξαντληθεί. Ο ίδιος τόνισε ότι τα κολομβιανά στάδια, έχοντας φιλοξενήσει επί χρόνια μεγάλους ποδοσφαιρικούς αγώνες και συναυλίες υψηλής κλίμακας, είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για εκδηλώσεις τέτοιου μεγέθους. Το στάδιο Ατανάσιο Χιραρδότ στο Μεντεγίν, χωρητικότητας περίπου 45.000 θεατών, θεωρείται λειτουργικά έτοιμο.

«Την ίδια εβδομάδα, λίγο νωρίτερα, θα φιλοξενήσει τρεις συναυλίες της περιοδείας του Bad Bunny, ενώ όλοι οι κορυφαίοι καλλιτέχνες -από τη Μαντόνα και μετά- έχουν εμφανιστεί εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τρέλα για τα εισιτήρια

Οι τιμές των εισιτηρίων για αυτό που προωθείται ως «Ο Αγώνας της Ιστορίας» αντικατοπτρίζουν τη ζήτηση που προκαλεί η παρουσία του Μέσι, ειδικά ενόψει του Μουντιάλ. Στο Μεντεγίν, τα εισιτήρια για τον αγώνα της 31ης Ιανουαρίου απέναντι στην Ατλέτικο Νασιονάλ κυμαίνονται από 60 έως 350 δολάρια. Στη Λίμα, όπου η Ίντερ Μαϊάμι θα αντιμετωπίσει την Αλιάνσα Λίμα στις 24 Ιανουαρίου στο στάδιο Αλεχάντρο Βιγιανουέβα, οι τιμές ξεκινούν από περίπου 140 δολάρια, ενώ οι πολυτελείς σουίτες ξεπερνούν τα 900 δολάρια. Στο Γκουαγιακίλ, για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα SC στις 7 Φεβρουαρίου, οι τιμές κυμαίνονται από 40 έως 450 δολάρια.

Ο Λέιβα επισήμανε ότι η οικονομική επιτυχία της περιοδείας δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τα εισιτήρια, αλλά από ένα ευρύτερο επιχειρηματικό μοντέλο που περιλαμβάνει και χορηγίες. Όπως είπε, πρόκειται για κάτι αντίστοιχο με το «να φέρνεις τρεις Bad Bunny». «Ο αντίκτυπος στην πόλη του Μεντεγίν ξεπερνά ήδη τα 40 εκατομμύρια δολάρια, γι’ αυτό και είναι πιο συμφέρον για την πόλη να το φιλοξενήσει παρά να μην το κάνει», πρόσθεσε.

Our champions are back 🏆

South America ✈️ here we go!

The #ChampionsTour begins.



↬ https://t.co/JAw03qpjDk pic.twitter.com/LUS1gXr38V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 27, 2025

Η ασφάλεια αποτελεί κεντρικό ζήτημα μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η περιοδεία του Μέσι στην Ινδία. Στην Κολομβία, οι διοργανωτές συνεργάζονται στενά με τις τοπικές αρχές μέσω του PMU, μιας ομάδας ταχείας συντονισμένης αντίδρασης για τον έλεγχο του πλήθους και την πρόληψη επεισοδίων.

Πέρα από την ασφάλεια, η βασική ανησυχία των φιλάθλων παραμένει αν ο Μέσι θα αγωνιστεί πράγματι. Η ανησυχία αυτή πηγάζει από την ασιατική περιοδεία της Ίντερ Μαϊάμι το 2024, όταν ο Μέσι και ο Λουίς Σουάρες απουσίασαν από αγώνα στο Χονγκ Κονγκ λόγω τραυματισμού, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να επιστρέψουν το 50% του αντιτίμου των εισιτηρίων.

Ερωτηθείς για τη διαθεσιμότητα του Μέσι, ο Λέιβα εμφανίστηκε κατηγορηματικός, παραπέμποντας στο επίσημο διαφημιστικό υλικό της περιοδείας που δημοσιεύθηκε στις 29 Δεκεμβρίου. «Δεν θα έβαζαν τον Μέσι στην αφίσα αν δεν ερχόταν. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι όλη η ομάδα πρέπει να είναι παρούσα στην προετοιμασία», δήλωσε.

Η προσμονή για την άφιξη της Ίντερ Μαϊάμι έχει φτάσει και στο πολιτικό επίπεδο. Ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, καλωσόρισε δημόσια τον σύλλογο και τον Μέσι μέσω ανάρτησης στο X, τονίζοντας ότι η παρουσία τους αποτελεί ένδειξη διεθνούς εμπιστοσύνης προς τη χώρα.